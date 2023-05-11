"Словам Пригожина про Бахмут вірити не можна". Вагнерівці йти з міста поки що не збираються

Автор фото, CONCORD PRESS SERVICE

2 годин(и) тому

Найманці приватної військової компанії "Вагнер", як і раніше, утримують значну частину Бахмута, мають запаси боєприпасів, зброї та, попри великі втрати, не планують залишати місто.

Про це пише видання Politico з посиланням на свої джерела в американській адміністрації.

Лідер "вагнерівців" Євген Пригожин з’явився в соцмережах у низці відео, погрожуючи вивести своїх бійців з міста через брак зброї та боєприпасів.

Натомість, за його словами, боями у Бахмуті займуться "кадирівці".

Пізніше Пригожин відмовився від цих погроз, заявивши, що його сили залишаться в Бахмуті. "Вагнерівцям" пообіцяли надати достатню кількість боєприпасів.

Потім, однак, Пригожин знову поскаржився, що ці обіцянки не виконуються і визнав, що в ЗСУ вдалося провести вдалу контратаку.

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Попри погрози Пригожина залишити Бахмут, його найманці утримують щонайменше 85% території міста, йдеться у публікації.

Як розповіли виданню Politico на умовах анонімності обізнані американські джерела, вони не мають свідчень того, що найманці планують залишити Бахмут.

"Американські чиновники кажуть, що останнім заявам Пригожина про Бахмут вірити не можна, і, найімовірніше, вони були потрібні, щоб спровокувати реакцію московського оборонного апарату - змусити Москву відправляти більше озброєнь", - пишуть автори.

Хоча перемога у битві за Бахмут стала б для Києва важливим символічним жестом, західні союзники застерігають Україну від витрачання тут зайвих коштів, пропонуючи використати зброю та людей на перспективніших напрямках під час очікуваного весняно-літнього наступу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Бахмуті точаться вуличні бої

У Раді національної безпеки США на запит Politico відмовились прямо коментувати "театральні вистави Пригожина".

"Пригожин ставився до своїх солдатів як до гарматного м'яса, жертвуючи їхніми життями заради невеликих просувань без видимої стратегічної вигоди, намагаючись досягти своїх політичних цілей", – заявив речник органу.

Бойові дії у Бахмуті, який є однією з найгарячіших ділянок фронту російсько-української війни, в останні тижні загалом у глухому куті.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, внаслідок чого російські сили на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км.

Оборона Бахмута триває вже понад 9 місяців. ЗСУ досі утримують західну частину міста та забезпечують постачання через одну з доріг, яку не вдалось взяти під контроль росіянам.

За оцінками західних аналітиків, у боях за Бахмут росіяни вже втратили кілька десятків тисяч вбитими та понад 50 тисяч пораненими.