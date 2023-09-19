Чому Азербайджан ударив по Карабаху саме зараз і що далі

Автор фото, Azeri Defence Ministry via Reuters

40 хвилин(и) тому

Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Як ідеться у заяві міноборони країни, мета - безпека та конституційний лад Азербайджанської республіки в регіоні.

Баку запевняє, що не завдає ударів по цивільних об'єктах, а обстрілює позиції збройних сил Вірменії. Водночас омбудсмен невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Гегам Степанян сказав, що є жертви серед цивільних.

В адміністрації президента Ільхама Алієва заявили, що Азербайджан готовий до зустрічі з представниками вірменського населення Карабаху в Євласі за умови виконання низки умов.

"Незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим [Карабаху] має саморозпуститись", - уточнили в адміністрації.

Інакше "антитерористичні заходи" триватимуть до кінця.

Раніше представники Карабаху закликала Баку зупинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Редактор ВВС Фаміль Ісмаїлов аналізує політичні наслідки операції Азербайджану в Нагірному Карабаху.

Військова операція Азербайджану в Нагірному Карабаху має стати знаком для всіх гравців, що Баку може встановити свій суверенітет над регіоном, якщо знадобиться, за допомогою сили, й на цей момент ніхто йому не перешкоджатиме.

Повідомлення про те, що генштаби Азербайджану та Туреччини обговорили ситуацію, а також заяви представниці МЗС РФ Марії Захарової, що російські миротворці до останнього не знали про проведення операції, яскраво демонструють реальний авторитет у регіоні двох держав, які безпосередньо в ньому залучені.

Навіщо Азербайджану потрібно проводити активну бойову операцію саме зараз? По-перше, із приходом зими в горах вести військові дії набагато складніше. По-друге, з погляду Баку ситуація дедалі більше виходила з-під контролю миротворців, з підготовкою вірменами бойових позицій і мінуванням доріг. "Армія оборони Арцаху" для Азербайджану – озброєні бойовики та терористи.

Чи вдасться змусити карабаських вірмен змиритися з нинішнім становищем так, як це зробило керівництво Вірменії, і прийняти умови Азербайджану - питання часу. Транспортні коридори заблоковані, і без погодження з Баку вантажі в Карабах провезти неможливо.

Спроби в Карабаху вести справи "як раніше" (мовляв, є де-факто влада, з усіма належними функціями — урядом, армією тощо) спиралися на присутність миротворців, але надії на гарантії Росії розтанули з початком російської агресії в Україні. Якщо відразу після війни 2020 року командування миротворців докладало зусиль для встановлення діалогу сторін, то пізніше вони зійшли нанівець.

Військова операція Баку важлива і для внутрішньої аудиторії: там її бачать як помсту за нещодавню загибель будівельників та військових, які підірвалися на міні.

Фактично сьогодні вірмени та азербайджанці живуть у двох паралельних реальностях, які створив для себе кожен із двох народів. В одній реальності: Азербайджан та Туреччина намагаються організувати новий геноцид і треба "дати гідну відповідь". В іншій: після 30 років приниження настав момент "справедливої відплати".

В обох реальностях немає місця для болю та мрій іншої сторони. Так народжуються етнічні чистки.