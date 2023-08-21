F-16 для України. Де їх зберігати, хто буде на них літати і що вони змінять на полі бою

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53 хвилин(и) тому

Україна досягла домовленостей із західними партнерами щодо отримання американських винищувачів F-16. Київ довго просив надати йому цю техніку і говорив, що саме вона змінить хід війни.

Турне українського президента Володимира Зеленського в Нідерланди і Данію 19-20 серпня завершилось гучною перемогою. Очільники цих країн оголосили про надання Збройним силам України винищувачів F-16.

За словами Зеленського, поступово передадуть понад 60 літаків. Однак прибувати в Україну вони почнуть не раніше Нового року після навчання пілотів.

Винищувач F-16 – один з найбільш технічно складних видів військової техніки, що отримає українська армія. Щоб ефективно використати їх на полі бою, передусім треба вирішити низку проблем. Як це будуть робити?

Де їх будуть зберігати і як будуть захищати?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Західні союзники пообіцяли Києву 4-5 ескадрилій F-16

Серед авіаційних експертів довго була популярною думка, що українські військові аеродроми, а точніше злітно-посадкові смуги на них, не підходять для західних винищувачів. Оскільки їх будували в радянський час і характеристики не відповідають вимогам сьогодення.

В командуванні Повітряних сил України на це парирують, що американські винищувачі вже приземлялись на українських аеродромах і зауважень не було.

Зокрема, повідомив речник командування ПС Юрій Ігнат, в 2012 році F-16 базувалися на аеродромі в Миргороді (Полтавська область) для забезпечення безпеки під час футбольного чемпіонату Євро-2012.

В 2018 році на авіабазу в Старокостянтинові (Хмельницька область) прилітали винищувачі F-15. В обох випадках українські пілоти мали змогу покерувати іноземними літаками.

Як Україна убезпечить західні літаки від російських обстрілів? Останніми місяцями РФ посилила ракетні удари по українських аеродромах. Зокрема, тричі під обстрілами опинялась авіабаза в Старокостянтинові, також прилітало на аеродром в Коломиї (Івано-Франківська область). Це викликає певні застереження в західних ЗМІ щодо того, чи вдасться зберігати від знищення F-16, як тільки вони будуть передані українцям.

Командувач Повітряних сил, генерал Микола Олещук каже, що вдасться. По-перше, українські аеродроми мають захисні споруди, де зберігаються літаки. По-друге, українська військова авіація працює за принципом розосередження.

"Вполювати наші літаки досить складно", – заявив командувач в ефірі національного телемарафону.

Як приклад він наводить той факт, що, попри неодноразові обстріли, військовий аеродром в Старокостянтинові на даний момент перебуває в боєготовності, а всі літаки, що там базуються, збережені і не постраждали.

Хто буде пілотувати F-16 і хто буде їх обслуговувати?

Автор фото, "Ми - Україна" Підпис до фото, Командувач Повітряних сил Микола Олещук каже, що українським пілотам буде не складно опанувати F-16

Підготовка українських пілотів для західних винищувачів вже почалась, кажуть в командуванні Повітряних сил.

Перша група, зовсім юних льотчиків 2023 року випуску, буде навчатися в Британії. Однак їхнє навчання буде доволі тривалим, вони будуть поступово опановувати західні типи військових літаків. Юрій Ігнат прогнозує, що воно триватиме аж до 2 років.

Ще одна група пілотів, 2016 року випуску, пройде навчання в Швеції. Також західні лідери вказували, що частина пілотів буде вчитись в інших країнах, зокрема і Румунії.

Що стосується терміну, необхідно для опанування F-16, то в США він складає 32 місяці, каже командувач Олещук. Однак все залежить від індивідуального рівня підготовки учня.

Наприклад, два українських пілоти пройшли попереднє оцінювання в США і американська влада визначили, що їм для опанування F-16 вистачить 4 місяців. Раніше Юрій Ігнат припускав, що навчання може тримати пів року.

Одна з важливих умов – високий рівень володіння англійською мовою.

Власне керування іноземним винищувачем – не надто складне завдання для професіонала, каже Микола Олещук.

"Все дуже просто. Професійному пілоту, який знає теорію, потрібен просто час, щоб вивчити органи управління (літака)".

До того, зауважує командувач Повітряних сил, американський F-16 побудований так, що пілот під час польоту має зосереджуватися на використанні озброєння, а не на власне пілотуванні літака.

Однак, крім фахового пілота, західні винищувачі потребують також великої кількості обслуговуючого персоналу.

Для того, щоб обслужити один літак треба персоналу більше 1 тис. людей".

Підготовка цих фахівців також вже триває.

Західні винищувачі принесуть перемогу Україні?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, F-16 має надати Україні перевагу в повітрі над окупованими територіями

Ейфорію української влади від отримання F-16 зрозуміти можна. Довго саме цей вид озброєння залишався чи не єдиним, який категорично відмовлялися передавати Україні західні союзники.

Російська влада називала передачу американських винищувачів черговою "червоною лінією" у війні.

"Чим більше зброї постачатиметься (Україні), тим у більшій небезпеці буде світ, і чим більш руйнівною є ця зброя, тим вірогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом", – так у травні 2023 року коментував це питання колишній президент РФ, нині заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв.

Українська влада тим часом каже, що західна авіація може ліквідувати одну з найбільш нагальних проблем на фронті – активність російських винищувачів на окупованих територіях України.

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, щоденно на цих територіях в повітрі перебувають 8-9 російських літаків, які фактично безперешкодно запускають ракети і плануючі бомби.

Через те, що вони не потрапляють під дію української ППО, інших методів боротьби з ними в ЗСУ немає. Ситуацію мають змінити саме F-16.

Нівелювати панування російських винищувачів, до прикладу Су-35, може одна ланка (3-4 літака) F-16, каже генерал Олещук.

"Якщо противник втратить від 2 до 5% своїх літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати, що він робить не так. Це дасть нам змогу тимчасово завоювати перевагу в повітрі".

Перевага в повітрі, своєю чергою, прискорить темпи контрнаступу ЗСУ, зауважує командувач ПС ЗСУ.

Крім того, озброєння, яке несе винищувач F-16, доволі універсальне. Наприклад, він використовує ракету АІМ-110, так само як і зенітний ракетний комплекс NASAMS, який вже є на озброєнні ЗСУ.

Відповідно, проблем з постачанням ракет для переданих Україні винищувачів бути не повинно.

"Одразу війну ми не виграємо, але F-16 здатен змінити перебіг подій. Він здатен забезпечити нам те, що потрібно сьогодні найбільше. А найбільше нам зараз потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях", – резюмує Юрій Ігнат.

Щоправда, він наголошує, що західної авіації ЗСУ потрібно більше, ніж поки що пообіцяли надати західні партнери. Речник командування називає цифру в 128 літаків.

"До цієї цифри ми і прагнемо. – сказав Ігнат в коментарі "Радіо Свобода". – Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях".