Україні бракує військових та зброї через великі втрати. Наступ може бути у квітні - WP

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Похорон українських військових

56 хвилин(и) тому

Якість українського війська, яку раніше вважали значною перевагою над Росією, погіршилася після року війни внаслідок значних втрат, зокрема найдосвідченіших бійців, що змусило деяких чиновників поставити під сумнів готовність Києва розпочати довгоочікуваний весняний наступ, пише американське видання Washington Post.

У США та Європі підрахували, що від початку російського вторгнення Україна втратила близько 120 000 військових убитими та пораненими, порівняно з приблизно 200 000 з російського боку.

Україна, своєю чергою, називала значно менші цифри. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив у серпні, що загинули майже 9000 його солдатів. У грудні радник голови офісу президента Михайло Подоляк називав цифру до 13 000.

Наплив недосвідчених призовників, якими компенсують втрати, сильно вплинув на боєздатність українських сил, які також страждають від браку боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів та мінометних бомб, розповіли WP українські військові.

"Найцінніше на війні - це бойовий досвід, - цитує видання командира батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади із позивним Купол. - А бійців із бойовим досвідом одиниці, бо вони, на жаль, уже загинули або поранені".

Після року війни підполковник Купол каже, що його батальйон не впізнати. З приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені, що призвело до повної заміни людей. А новопризвані непідготовлені солдати, каже він, які ніколи не кидали гранати і бояться звуків пострілів, тікають з позицій під обстрілом.

Про схожу ситуацію WP розповів також військовослужбовець на ім'я Дмитро. Деякі з менш досвідчених військовослужбовців, які служать на його позиціях у 36-й бригаді морської піхоти в Донецькій області, каже він, "бояться залишати окопи". За його словами, під час інтенсивних обстрілів у деяких виникають панічні атаки.

Такі похмурі оцінки спровокували відчутний, хоча здебільшого невисловлений, песимізм - від передової до владних коридорів у Києві. Якщо Україна не зможе здійснити великий очікуваний контрнаступ, це посилить критику щодо того, що Сполучені Штати та їхні європейські союзники чекали надто довго, щоб поглибити програми навчання українських військових та надати бойові броньовані машини, зокрема бойові машини Bradley та танки Leopard.

Водночас, пише WP, cитуація на полі бою зараз може не відображати повної картини збройних сил України, бо Київ окремо готує війська для майбутнього контрнаступу і свідомо утримує їх від боїв, включно з обороною Бахмута, заявив на умовах анонімності офіційний представник США.

Своєю чергою, голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що стан українських сил не зменшує його оптимізму щодо майбутнього контрнаступу. "Не думаю, що ми вичерпали свій потенціал, - цитує його WP. - Я думаю, що на будь-якій війні настає момент, коли потрібно готувати новий особовий склад, що зараз і відбувається".

Водночас у Росії ситуація може бути ще гіршою, пише американське видання. Під час засідання НАТО минулого місяця міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що в Україні вже воюють 97% російської армії і що Москва зазнає "втрат рівня Першої світової війни".

Тим часом один високопоставлений український урядовець на умовах анонімності назвав кількість танків, обіцяних Заходом Україні, "символічною", та висловив сумніви щодо здатності України провести контрнаступ.

"Якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Я хотів би в це вірити, але я дивлюся на ресурси і запитую: "З чим?" Можливо, ми матимемо якісь локальні прориви", - цитує його видання.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав 2023 рік "роком перемоги" для України, а голова військової розвідки Кирило Буданов навіть говорив про можливість для українців відпочивати цього літа в Криму. Про можливість української перемоги WP заявив і командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ми розуміємо, що нам, звичайно, необхідно перемагати до кінця року. І це реально. Це реально, якщо нам нададуть всю ту допомогу, яку нам обіцяли наші партнери", - сказав він.

Тим часом, за словами Сирського, росіяни нарощують свій наступ від початку січня. А Кирило Буданов заявив WP минулого місяця, що Росія має понад 325 000 солдатів в Україні, і до них незабаром можуть приєднатися ще 150 000 мобілізованих.

Попри повідомлення про непідготовлених російських мобілізованих, яких кидають у бій, Сирський каже, що зараз на фронт прибувають добре підготовлені військові. "Ми повинні жити і боротися в цих реаліях, – сказав він. - Звичайно, для нас це проблематично. … Це змушує нас бути точнішими у стрільбі, детальнішими у розвідці, обережнішими у виборі позицій і кращими в організації взаємодії між підрозділами. Іншого шляху немає".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Навчання українських військових

Західні партнери допомагають Україні у навчанні військових. Спочатку Сполучені Штати тренували українських військових для роботи з новими системами озброєнь, які Вашингтон вирішив надати Києву, таких як артилерійські установки M777 і ракетні установки HIMARS. У січні, після майже року повної війни, США почали навчати українські сили загальновійськовому бою. Наразі навчання в Німеччині пройшов лише один батальйон чисельністю близько 650 осіб.

Додаткові українські батальйони завершать навчання до кінця березня, і програму будуть коригувати відповідно до потреб України, сказав речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн.

Сполучені Штати "працюють цілодобово", щоб задовольнити потреби безпеки України, окрім того, що інвестують мільярди доларів у виробництво та закупівлю артилерійських боєприпасів, сказав він.

Британія також навчає українських новобранців, зокрема близько 10 000 минулого року, і ще 20 000 мають пройти тренування цього року. Європейський Союз заявив, що у 2023 році тренуватиме 30 тисяч українців.

Проте навіть з новим обладнанням і підготовкою, американські військові чиновники вважають сили України недостатніми для наступу вздовж усієї гігантської лінії фронту, де Росія створила потужну оборону, тому війська навчають шукати слабкі місця, де можна прориватися за допомогою танків і бронетехніки.

Сирський каже, що він зосереджений на стримуванні атак Росії, поки його заступники готують солдатів до майбутнього наступу.

"Нам потрібно виграти час, щоб підготувати резерви, – каже він, маючи на увазі українських військових, які тренуються за кордоном із західною зброєю. - Ми знаємо, що маємо витримати цю атаку, щоб належним чином підготувати резерви, які братимуть участь у подальших діях. … Одні захищаються, інші готуються".

Представники США заявили, що очікують на початок українського наступу наприкінці квітня або на початку травня, і вони чітко усвідомлюють терміновість постачання Києву зброї, оскільки затяжна війна може піти на користь Росії, яка має більше людей, грошей і потужностей виробництва зброї.

"Ми не знаємо подальшого перебігу або траєкторії цього конфлікту, - сказав нещодавно у Конгресі заступник голови Пентагона Колін Кал. - Він може закінчитися через шість місяців, може закінчитися через два роки, а може - через три".