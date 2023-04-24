Захід схилятиме Україну до перемирʼя, навіть у разі успіху контрнаступу - ЗМІ

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Володимир Зеленський буде змушений піти на компроміс із Росією, хоч би яким вдалим був український контрнаступ. Про те, як може завершитися війна в Україні, міркує редактор з міжнародних новин The Guardian, і ось які аргументи він наводить.

У ході довгоочікуваного весняного контрнаступу Україні вдасться повернути частину, можливо, навіть більшість окупованих територій. Але значні сили Росії, що міцно окопалися на Донбасі і в Криму, не дадуть звільнити всі українські землі, пише автор колонки Саймон Тісдалл.

З огляду на величезні втрати і руйнування, а також нестачу зброї західні партнери Києва можуть почати схиляти Україну до припинення вогню або "тривалого перемир’я". У цих перемовинах також візьме участь Китай.

"США та їхні західноєвропейські союзники по НАТО вважатимуть, що незалежність демократичної України та глобальний порядок збережені. А ось Польща і країни Східної Європи будуть менш переконаними", - зазначає аналітик.

При такому розвитку подій вступ України в ЄС затягнеться, а членство у НАТО буде ще складнішим. Остаточний "мирний процес" може зайняти роки з постійним ризиком поновлення війни.

Якщо такий сценарій реалізують протягом наступного року, пише The Guardian, багато українців неминуче відчують себе зрадженими.

Обіцянка президента США Джо Байдена "зробити все можливе", щоб дати відсіч Росії, залишиться невиконаною, вважає британський журналіст.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Компроміс з Росією, яка вчинила жахливі воєнні злочини в Україні, змусить українців відчути себе зрадженими

Чому це можливо?

Утім, подобається це чи ні, але такий результат виглядає дедалі більш імовірним.

"Перемир’я зупинить бійню, не допустить ескалації з ядерною зброєю між Росією та НАТО, пом’якшить глобальну економічну, енергетичну та продовольчу кризи та принесе певний мир", - стверджує колумніст.

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Автор вважає, що уникнути такого компромісу практично неможливо.

Теоретично будь-яка зі сторін може здобути вирішальну перемогу. Але набагато ймовірніше, що війна зайде у "кривавий і дорогий глухий кут, який затягнеться роками". Така перспектива нікого не влаштовує, окрім, можливо, Китаю та виробників зброї.

Автор також цитує інших оглядачів, які вважають, що багато високопосадовців в адміністрації Байдена розуміють цю жорстоку реальність, хоч би що вони говорили публічно.

Оцінки Пентагону щодо перспектив України та виборів в Америці, оприлюднені у "злитих" документах, лише підтверджують можливе зрушення до переговорів цієї осені.

Серед західноєвропейських партнерів, найстійкіше відстоює повне повернення територіальної цілісності України Британія. Але в інших колах ЄС відчутно зростає тиск рухатися до перемовин, підсумовує The Guardian.

Володимир Зеленський безумовно усвідомлює настрої союзників, проте "принаймні публічно дотримується своєї максималістської позиції" - кожен сантиметр окупованої території мають звільнити.

Таким чином український контрнаступ визначить довгострокові відносини України як зі сходом, так і з заходом, підсумовує автор колонки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генсек НАТО Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський зустрілися у Києві 20 квітня

Які шанси контрнаступу?

Водночас у своєму останньому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що російські сили погано готові до можливого українського наступу.

Частини військ виснажені довгими боями, поповнення з мобілізованих недостатньо навчене, координація дій між підрозділами - проблемна.

"Розподіл російських частин по Україні дозволяє припустити, що більшість маневрових частин з усіх військових округів, як і більшість вцілілих десантних частин, вже беруть участь в активних оборонних або наступальних операціях", - пише ISW.

Загальна виснаженість військ і явна дезорганізація у їхньому розміщенні в деяких районах серйозно заважатиме Росії в обороні критично важливих секторів фронту, вважають аналітики.

Утім, експерти ISW уточнюють, що у своїх висновках припускають, що Україна здатна провести таку велику і складну операцію, як наступ приблизно дев'ятьма новими підготовленими бригадами.

За даними ISW, виснаженість і дезорганізацію російських військ видно майже на всіх ділянках фронту, крім Запорізької області, де росіяни могли відносно спокійно будувати ешелоновану оборону.

Але й у Запорізькій області росіяни, на думку ISW, можуть зіткнутися з проблемами - якщо Україна зможе завдати масованого та швидкого удару.

Проблеми, як припускають американські експерти, будуть пов'язані з координацією під час можливого відступу на наступні лінії оборони.

Щодо Бахмута, ISW висловлює припущення, що російське командування хоче повністю захопити місто до початку українського наступу. За даними з обох боків, українська армія ще утримує лише невелику територію у західній частині міста.