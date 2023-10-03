Згубна для Києва пауза. Скільки у США залишилось грошей для України

Автор фото, EPA

1 година тому

На рахунках Пентагону залишилось трохи більш як 5 млрд доларів для надання військової та іншої допомоги Україні, пише Wall Street Journal з посиланням на представників відомства.

Це приблизно шестимісячний запас зброї, якщо США продовжать постачання у тому ж обсязі, що й останні пів року, і приблизно 12% від загальної суми 43,9 млрд доларів, яку США направили на допомогу в галузі безпеки після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Бюджет іншого джерела коштів, який США використали для реалізації довгострокової програми модернізації Збройних сил України, – Ініціативи щодо сприяння безпеці України – порожній.

Пентагон направив до Конгресу США лист з проханням збільшити фінансування України, оскільки в оборонного відомства закінчуються кошти на заміну озброєнь, які вже надали Києву, повідомляє Associated Press.

Заступник міністра оборони США з фінансів Майкл Маккорд, який надіслав листа, попередив законодавців, що США "вичерпали можливості довгострокового фінансування Києва".

За словами Маккорда, у військового відомства США залишилося лише 1,6 млрд доларів з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів на поповнення власних запасів озброєнь, таких як ракети та артилерійські снаряди.

"Нам уже довелося уповільнити поповнення запасів наших власних сил, щоб застрахуватися від невизначеностей, пов'язаних з фінансуванням, - зазначив Маккорд. - Неможливість своєчасно заповнити запаси може підірвати нашу боєздатність".

Він уточнив, що США будуть змушені відкласти або скоротити виробництво критично важливих засобів ППО, боєприпасів, безпілотників та штурмових озброєнь.

В американській адміністрації також уточнили інформацію про близько 5,4 млрд доларів на постачання Україні зброї та техніки зі своїх запасів. США вже вичерпали б ці кошти, якби на початку року Пентагон не зрозумів, що переоцінив уже відправлене обладнання. Це дозволило звільнити близько 6,2 млрд доларів, пише АР.

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Бюджет без України

30 вересня в США затвердили тимчасовий бюджет без фінансової допомоги для України. Демократи, які контролюють Сенат, пропонували включити до бюджету допомогу на 6 млрд доларів, але республіканців це не влаштовувало. Документ дозволить фінансувати уряд ще 45 днів та уникнути призупинення його роботи.

Як пише WSJ, попри попередження американської адміністрації про ризики ухвалення бюджету без допомоги Україні, такі загрози виникають радше у довгостроковій перспективі.

Американські чиновники вважають, що політична невизначеність у Вашингтоні надсилає "жахливий сигнал міжнародній спільноті". Прихильники України, як стверджує газета, побоюються, що президент РФ Володимир Путін "повірить у те, що він може перечекати США".

Представники адміністрації Байдена та сенатори у вихідні дні наголошували, що пауза в американській підтримці може виявитись згубною для Києва, і закликали Конгрес якнайшвидше ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.

"Ми за жодних обставин не можемо допустити, щоб американську підтримку України перервали, – заявив напередодні президент США Джо Байден. – І я хочу запевнити наших американських союзників, американський народ та народ України у тому, що ви можете розраховувати на нашу підтримку. Ми не підемо".

Автор фото, EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Сполучені Штати виділили Києву черговий пакет військової допомоги у 325 млн доларів на тлі візиту українського президента до Вашингтона. Це - залишки бюджету на фінансовий рік, який закінчився 30 вересня

Міністр оборони США Ллойд Остін провів 1 жовтня бесіду з українським міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб підтвердити підтримку України з боку США, повідомили в Пентагоні.

Один з найважливіших елементів американської допомоги Україні у сфері безпеки — навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 розпочалися минулого тижня у Техасі і, як очікується, продовжаться.

"Тут ніхто не натискає на тривожну кнопку", - сказав один з чиновників.

США вже надали Україні широкий спектр військової техніки, зокрема танки, гелікоптери, сучасні пускові установки артилерійських систем та мільйони боєприпасів.

У понеділок Байден заявив, що очікує, що спікер Палати представників Кевін Маккарті та більшість республіканців у Палаті представників проголосують за збільшення допомоги Україні.

"На карту поставлено надто багато життів", - підкреслив Байден.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 2 жовтня, що переговори з республіканцями і демократами продовжуються.

"Зараз ми працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб це не повторилося за жодних обставин, - сказав він. - Тому ми не вважаємо, що підтримка США ослабла".

Президент України Володимир Зеленський відвідав США трохи більше як тиждень тому, він просив збільшити військову підтримку для контрнаступу ЗСУ та захисту української критичної інфраструктури.

Зеленський зазначив, що додаткова допомога матиме вирішальне значення.

Раніше в одному з інтерв'ю Зеленський заявив, що Україні треба подорослішати та зрозуміти, що в той чи інший момент "ми можемо опинитися самі", бо хтось із партнерів може "відколотися через внутрішні процеси", зокрема через вибори. Проте "є потужна кількість країн, які будуть з нами до кінця", сказав він.

Критика підтримки України надходить переважно від республіканців на чолі з Дональдом Трампом.