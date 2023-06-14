Чому у світі почали уникати новин, менше читають про Україну і переходять у ТікТок

Автор фото, EPA Підпис до фото, У звіті йдеться про те, що люди уникають деяких історій, таких як війна в Україні, оскільки вони намагаються вимикати депресивні новини

2 годин(и) тому

За останні шість років кількість людей, які активно цікавляться новинами, впала приблизно на чверть, показує глобальне дослідження.

У звіті Інституту Reuters Оксфордського університету йдеться про те, що 48% людей у всьому світі дуже або надзвичайно цікавляться новинами - порівняно з 63% у 2017 році.

У Великій Британії зацікавлених у новинах людей - 43%, тобто ще менше, ніж в цілому по світу.

36% людей по всьому світу кажуть, що іноді чи часто активно уникають новин.

Автори звіту інституту стверджують, що є докази того, що аудиторія "продовжує вибірково уникати важливих історій, таких як війна в Україні та криза вартості життя, оскільки люди скорочують кількість депресивних новин і прагнуть захистити своє психічне здоров'я".

У звіті про новини за 2023 рік автори також роблять висновок, що традиційне телебачення та друковані ЗМІ продовжують занепадати. Але й "онлайн-споживачі рідше переглядають новини, ніж у минулому, і також стають менш зацікавленими у них".

Четверо з десяти людей (40%) у світі кажуть, що переважно довіряють новинам, але таких людей на два відсоткові пункти поменшало, порівняно з минулим роком.

У Великій Британії найбільше довіряють бренду ВВС, за ним ідуть Channel 4 та ITV.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, TikTok є найшвидше зростаючою соціальною мережею, свідчить опитування

Дослідження також показало, що більш ніж половина (56%) опитаних переймаються тим, які новини в інтернеті є справжніми, а які фейковими, і таких людей на два відсотки більше, ніж торік.

Підйом ТікТок

Найважливішою соціальною мережею для новин залишається Facebook, хоча вона в довгостроковій перспективі занепадає - за останні сім років кількість людей, які щотижня заходять туди за новинами, впала з 42% до 28%.

Facebook також знизив рейтинг новин. Зазначається, що сьогодні менше 3% його стрічки становлять традиційні новини. Налаштування алгоритмів за останні роки стали катастрофічними для деяких організацій, які покладалися на його трафік.

У Великій Британії 41% молодих людей віком від 18 до 24 років вважають, що соцмережі є основним джерелом новин (43% у всіх країнах), порівняно з 18% у 2015 році.

TikTok та Instagram - на підйомі. Зараз Instagram є джерелом новин для 14% людей, TikTok - для 6%.

Але цифри набагато вищі, коли йдеться про молодих користувачів.

Кожна п'ята (20%) людина у віці від 18 до 24 років отримує новини з TikTok, порівняно з 15% минулого року. У звіті йдеться, що платформа є "найшвидше зростаючою соцмережею в нашому опитуванні".

Втім, молодь не обов'язково споживає новини від традиційних медіа. Користувачі TikTok більш схильні отримувати новини на платформі від знаменитостей, інфлюенсерів чи звичайних авторів, а не від мейнстримних медіабрендів чи журналістів.

Директор Інституту Reuters Расмус Нільсен сказав: "Молодше покоління все частіше уникає прямого відкриття всіх брендів, крім найпривабливіших".

"Вони мало цікавляться багатьма звичайними новинними пропозиціями, орієнтованими на звички, інтереси та цінності старших поколінь, і натомість сприймають більш особистісні, активні та персоналізовані варіанти, які пропонують соціальні медіа, часто виходячи за межі платформ, застарілих для нових учасників".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У звіті йдеться, що молода та важкодоступна аудиторія теж уникає новин

Поширення, коментування та ставлення лайків новинам у відкритих соцмережах теж скорочується.

Вважається, що тільки близько 10% людей у Великій Британії активно беруть в цьому участі - це здебільшого чоловіки, люди похилого віку, зі стійкими політичними поглядами та кращою вищою освітою, ніж у решти населення.

Однією з причин змін є усе більше відчуття того, що розмови на Facebook і Twitter стають дедалі токсичнішими.

Але хоч обмін статтями та час взаємодії, можливо, зменшився, це не означає, що ці сайти покидають.