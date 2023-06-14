Чому у світі почали уникати новин, менше читають про Україну і переходять у ТікТок
За останні шість років кількість людей, які активно цікавляться новинами, впала приблизно на чверть, показує глобальне дослідження.
У звіті Інституту Reuters Оксфордського університету йдеться про те, що 48% людей у всьому світі дуже або надзвичайно цікавляться новинами - порівняно з 63% у 2017 році.
У Великій Британії зацікавлених у новинах людей - 43%, тобто ще менше, ніж в цілому по світу.
36% людей по всьому світу кажуть, що іноді чи часто активно уникають новин.
Автори звіту інституту стверджують, що є докази того, що аудиторія "продовжує вибірково уникати важливих історій, таких як війна в Україні та криза вартості життя, оскільки люди скорочують кількість депресивних новин і прагнуть захистити своє психічне здоров'я".
У звіті про новини за 2023 рік автори також роблять висновок, що традиційне телебачення та друковані ЗМІ продовжують занепадати. Але й "онлайн-споживачі рідше переглядають новини, ніж у минулому, і також стають менш зацікавленими у них".
Четверо з десяти людей (40%) у світі кажуть, що переважно довіряють новинам, але таких людей на два відсоткові пункти поменшало, порівняно з минулим роком.
У Великій Британії найбільше довіряють бренду ВВС, за ним ідуть Channel 4 та ITV.
Дослідження також показало, що більш ніж половина (56%) опитаних переймаються тим, які новини в інтернеті є справжніми, а які фейковими, і таких людей на два відсотки більше, ніж торік.
Підйом ТікТок
Найважливішою соціальною мережею для новин залишається Facebook, хоча вона в довгостроковій перспективі занепадає - за останні сім років кількість людей, які щотижня заходять туди за новинами, впала з 42% до 28%.
Facebook також знизив рейтинг новин. Зазначається, що сьогодні менше 3% його стрічки становлять традиційні новини. Налаштування алгоритмів за останні роки стали катастрофічними для деяких організацій, які покладалися на його трафік.
У Великій Британії 41% молодих людей віком від 18 до 24 років вважають, що соцмережі є основним джерелом новин (43% у всіх країнах), порівняно з 18% у 2015 році.
TikTok та Instagram - на підйомі. Зараз Instagram є джерелом новин для 14% людей, TikTok - для 6%.
Але цифри набагато вищі, коли йдеться про молодих користувачів.
Кожна п'ята (20%) людина у віці від 18 до 24 років отримує новини з TikTok, порівняно з 15% минулого року. У звіті йдеться, що платформа є "найшвидше зростаючою соцмережею в нашому опитуванні".
Втім, молодь не обов'язково споживає новини від традиційних медіа. Користувачі TikTok більш схильні отримувати новини на платформі від знаменитостей, інфлюенсерів чи звичайних авторів, а не від мейнстримних медіабрендів чи журналістів.
Директор Інституту Reuters Расмус Нільсен сказав: "Молодше покоління все частіше уникає прямого відкриття всіх брендів, крім найпривабливіших".
"Вони мало цікавляться багатьма звичайними новинними пропозиціями, орієнтованими на звички, інтереси та цінності старших поколінь, і натомість сприймають більш особистісні, активні та персоналізовані варіанти, які пропонують соціальні медіа, часто виходячи за межі платформ, застарілих для нових учасників".
Поширення, коментування та ставлення лайків новинам у відкритих соцмережах теж скорочується.
Вважається, що тільки близько 10% людей у Великій Британії активно беруть в цьому участі - це здебільшого чоловіки, люди похилого віку, зі стійкими політичними поглядами та кращою вищою освітою, ніж у решти населення.
Однією з причин змін є усе більше відчуття того, що розмови на Facebook і Twitter стають дедалі токсичнішими.
Але хоч обмін статтями та час взаємодії, можливо, зменшився, це не означає, що ці сайти покидають.
Twitter потрапив у заголовки після того, як його купив Ілон Маск, але кількість людей, які користуються цим сайтом щотижня, здається, майже не змінилася. За словами Reuters, немає доказів масового переходу до конкурентів, таких як Mastodon.