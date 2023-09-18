Рамзан Кадиров хворий? Що відбувається з лідером Чечні?

Автор фото, Kadyrov_95

33 хвилин(и) тому

Останні кілька днів ЗМІ, політики, анонімні джерела та телеграм-канали обговорюють стан здоров'я лідера Чечні та "вірного піхотинця" президента Путіна, Рамзана Кадирова.

Припущення різні: одні кажуть, що Кадиров у лікарні, інші взагалі заявляють, що він у комі, а його пресслужба публікує недатоване відео прогулянки парком.

Чому пішли ці чутки?

Спекуляції й чутки на тему здоров'я чеченського лідера з'явилися не вчора. Його стан обговорюють останні роки. Наприклад, кілька років тому джерела "Новой газеты" говорили про "серйозне захворювання, яке погано піддається лікуванню, а в 30% випадків закінчується смертю".

Візуально це не було помітно: Рамзан Кадиров продовжував з'являтись на публіці, викладав фото й відео. Іноді, щоправда, стрімко набирав вагу, а потім так само стрімко худнув, але цей факт сам по собі ще не свідчить про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Однак з кінця минулого року чеченські телеграм-канали (як зазначала російська журналістка Олена Мілашина, добре знайома з ситуацією в Чечні, ці канали тісно пов'язані між собою та адмініструються одними й тими самими людьми) почали поширювати чутки про те, що ситуація може бути критичною.

За останні місяці до обговорення долучились українські й російські блогери та українська розвідка.

Нова хвиля обговорення почалася з допису чеченського телеграм-каналу NIYSO — автори написали, що Кадиров нібито в комі. Того ж дня українське видання "Обозреватель" випустило статтю з посиланням на джерела "в чеченській діаспорі". Зазвичай так пишуть про чеченців, що мешкають у Європі. Але абсолютна більшість чеченців у діаспорі не мають доступу до такої інформації і не можуть заявляти про таке з упевненістю.

І тут до голосів "джерел" приєднався представник головного управління розвідки українського міністерства оборони Андрій Юсов, який заявив, що, за його даними, лідер Чечні "у тяжкому стані".

Що за "тяжкий стан"?

Відомий чеченський опозиційний блогер Тумсо Абдурахманов, який живе за кордоном, запевняв, що у Рамзана Кадирова можуть бути проблеми з нирками, тому лідер Чечні на діалізі, який "не допомагає".

"Не виключено, що це його останні дні",— написав Абдурахманов ще 1 липня.

У відповідь Рамзан Кадиров і його двоюрідний брат, депутат Держдуми РФ Адам Делімханов, записали відеозвернення. Запис, який опублікували 2 липня, мав на меті посміятися з чуток, адже і Делімханова певний час оголошували "загиблим".

Автор фото, ya_pomoshnik_kra_95 Підпис до фото, Кадиров на відео, що демонструє чаювання з Делімхановим

Кадиров на відео коментує "різні плітки" і каже: "Ми живемо, потихеньку живемо, хліб жуємо, якщо що. Цікаве життя. І життя взагалі цікавим буває, коли буває коротким. Тож довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, але гідно житимемо".

Ізраїльський анестезіолог Михайло Фремдерман звернув увагу на те, як виглядає права кисть Кадирова в цьому відео.

"Я подивився ці кадри у повторі й масштабуванні — вся права кисть Кадирова поколота, там велика підшкірна гематома. Це означає, що йому регулярно ставлять крапельниці. Зазвичай їх ставлять у кисть, коли інші місця теж поколоті. Це сліди саме від крапельниці, а не від уколів (наприклад, наркотиків) — від коротких уколів вени так не виглядають. Принаймні можна зробити висновок, що Кадиров перебуває на дуже серйозній тривалій внутрішньовенній терапії. Це не діагноз, але свідчення того, що Кадиров може бути вкрай нездоровим", - сказав він ВВС.

Адам Делімханов пізніше додав, що Кадиров "сповнений здоров'я й енергії, і що він активно займається спортом".

Найпопулярніша версія тих, хто обговорює ці чутки, — це проблема з нирками. Щоправда, лунали припущення про проблеми з серцем. Колишній головний редактор закритої російської радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов стверджує, що Кадиров зараз в одній з московських лікарень.

"Типова тяжка ниркова недостатність. Тому потрібен частий гемодіаліз. Що, мабуть, і відбувається в ЦКЛ (Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ)", - пише Венедиктов.

Що ми знаємо насправді?

Цього року офіційно Кадиров вже тричі йшов у відпустку: у січні, квітні (під час Рамадану) і в липні. Дату закінчення відпустки не озвучували.

21 лютого Рамзан Кадиров не з'явився на федеральному посланні Володимира Путіна в Москві, чим здивував журналістів. А 3 березня Путін раптово "неофіційно" зустрівся з сином Кадирова, на той момент 17-річним Ахматом, і привітав його з майбутнім одруженням — Ахмат Кадиров одружився наступного дня після зустрічі з президентом.

Автор фото, Kadyrov_95 Підпис до фото, Ахмат Кадиров і Володимир Путін

Блогери після цього почали підозрювати, що ця зустріч мала особливий символізм: дуже вже вона нагадала 2004 рік, коли Рамзан Кадиров приїхав до Кремля після того, як вбили його батька. З цієї зустрічі й почалася епоха Кадирова як політика.

Діти Рамзана Кадирова (і особливо старший — Ахмат) останнім часом дійсно частіше фігурують в офіційних повідомленнях, але навряд хтось серйозно вважає, що підліток претендуватиме на роль лідера республіки "у разі чого".

А що саме відбувається з Кадировим? Минулого року співрозмовник ВВС, який підтримує контакт з представником чеченського уряду (питання безпеки не дозволяє уточнити компетенцію цієї людини) підтверджував, що Кадиров дійсно має серйозне захворювання.

Російська журналістка Олена Мілашина, яка з усіх незалежних журналістів має, мабуть, найбільш достовірну інформацію, з посиланням на свої джерела писала: "Це захворювання є є загрозливим для життя, бо може призвести до ураження інших органів, насамперед — нирок і легенів (звідси серйозна задишка). Хвороба ця супроводжується нападами болю, через які людина не може спати. Не допомагають навіть сильні знеболювальні, які зазвичай прописують онкохворим у термінальній стадії".

17 вересня у мережі з'явилося відео, на якому Рамзан Кадиров гуляє у парку.

Автор фото, Kadyrov_95 Підпис до фото, Скриншот з відео

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", — йдеться у підписі до відеозапису. Щоправда, на самому відео Кадиров ніяк не відповідає на чутки про своє здоров'я, а каже щось абстрактне про пройдені кілька кілометрів, користь спорту та прослуховування Корану.

Дощова погода на відео відповідає прогнозу погоди в Грозному. "Агентство" припустило, що на записі видно будівлю, схожу на резиденцію лідера Чечні у Грозному.