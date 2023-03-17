Зібрались у барі Підмогильний і Куліш. Версія штучного інтелекту і письменника Мартина Якуба
Український письменник Мартин Якуб за допомогою штучного інтелекту створив фото діячів "Розстріляного відродження", які показав на виставці у Житомирі. Проєкт викликав справжній ажіотаж у соцмережах. Утім, багато хто сумнівається у схожості портретів з реальними людьми.
Виставка, яка відкрилась у Житомирському обласному літературному музеї, має назву "Живі "розстріляні".
На ній представлені портрети 15 українських письменників, які належать до літературно-мистецького покоління 1920-30-х років, знищеного радянським режимом.
Тут можна побачити зображення Валер'яна Підмогильного, Євгена Плужника, Майка Йогансена, Олени Теліги та інших. Але це не справжні світлини, а те, як їх побачив штучний інтелект.
Автор виставки пояснює, що надав програмі реальні світлини письменників і попросив зобразити їх, наче вони зібралися у барі, так, щоб вони виглядали живими людьми.
"Я хочу показати, що всі письменники були живими людьми і переживали ті ж емоції, що й ми", - цитує Якуба "Укрінформ".
Проєкт привернув увагу соцмереж, де почали активно ділитися фото.
Фото сподобалися багатьом користувачам і Якуба запрошують приїхати з виставкою і в інші міста.
Хтось каже, що відчуває живу присутність письменників, дивлячись на ці фото.
А хтось навіть вважає, що такий підхід слід використовувати у школах.
Мартин Якуб каже, що і сам не очікував такої реакції, але пояснює її тим, що "українці щиро зацікавилися тими, хто заклав інтелектуальні підвалини української культури у 20 столітті".
Він додає, що саме для цього і створив ці фото.
"Моя надмета полягає у тому, щоб після перегляду цих світлин, глядачі зацікавилися і творчістю зображених", - написав він у своєму фейсбуку.
Утім, не всі згодні з тим, що варто прибирати асоціації з розстрілами, бо репресії і так надто довго замовчувалися.
Деякі користувачі також вважають портрети надто штучними і "неживими".
"Вони наче через фільтри інсти пропущені", "фото реальних письменників набагато кращі" коментують у соцмережах.
"Звісно вони не ідентичні, це ж не їхні світлини, а те, як побачив їх ШІ, - каже автор проєкту в коментарі BBC News Україна. - Але в будь-якому разі мета виконується, популяризація наших авторів".
"Якщо ще хтось знає Підмогильного чи Семенка, то більшість для глядачів - це просто невідомі імена", - додав Якуб.
Терміном "розстріляне відродження" називають українських поетів, письменників, філософів і митців 1920-30 років, які загинули під час великого сталінського терору.
За короткий проміжок часу їм вдалося створити велику кількість оригінальних і талановитих творів, які суперечили догмам тоталітарного режиму.
Історики вважають, що більшість діячів "розстріляного відродження" загинули у російському урочищі Сандармох, де радянська влада знищила понад тисячу в'язнів Соловецьких таборів.