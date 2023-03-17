Зібрались у барі Підмогильний і Куліш. Версія штучного інтелекту і письменника Мартина Якуба

Автор фото, Мартин Якуб Підпис до фото, Микола Куліш і Валер'ян Підмогильний. Фото згенеровані штучним інтелектом

1 година тому

Український письменник Мартин Якуб за допомогою штучного інтелекту створив фото діячів "Розстріляного відродження", які показав на виставці у Житомирі. Проєкт викликав справжній ажіотаж у соцмережах. Утім, багато хто сумнівається у схожості портретів з реальними людьми.

Виставка, яка відкрилась у Житомирському обласному літературному музеї, має назву "Живі "розстріляні".

На ній представлені портрети 15 українських письменників, які належать до літературно-мистецького покоління 1920-30-х років, знищеного радянським режимом.

Тут можна побачити зображення Валер'яна Підмогильного, Євгена Плужника, Майка Йогансена, Олени Теліги та інших. Але це не справжні світлини, а те, як їх побачив штучний інтелект.

Автор фото, Мартин Якуб Підпис до фото, Драматург і режисер Лесь Курбас. Фото згенероване штучним інтелектом

Автор виставки пояснює, що надав програмі реальні світлини письменників і попросив зобразити їх, наче вони зібралися у барі, так, щоб вони виглядали живими людьми.

"Я хочу показати, що всі письменники були живими людьми і переживали ті ж емоції, що й ми", - цитує Якуба "Укрінформ".

Проєкт привернув увагу соцмереж, де почали активно ділитися фото.

Фото сподобалися багатьом користувачам і Якуба запрошують приїхати з виставкою і в інші міста.

Хтось каже, що відчуває живу присутність письменників, дивлячись на ці фото.

А хтось навіть вважає, що такий підхід слід використовувати у школах.

Автор фото, Мартин Якуб Підпис до фото, Поетка Олена Теліга. Фото згенероване штучним інтелектом

Мартин Якуб каже, що і сам не очікував такої реакції, але пояснює її тим, що "українці щиро зацікавилися тими, хто заклав інтелектуальні підвалини української культури у 20 столітті".

Він додає, що саме для цього і створив ці фото.

"Моя надмета полягає у тому, щоб після перегляду цих світлин, глядачі зацікавилися і творчістю зображених", - написав він у своєму фейсбуку.

Автор фото, Мартин Якуб Підпис до фото, Художник Василь Седляр. Фото згенероване штучним інтелектом

Утім, не всі згодні з тим, що варто прибирати асоціації з розстрілами, бо репресії і так надто довго замовчувалися.

Деякі користувачі також вважають портрети надто штучними і "неживими".

"Вони наче через фільтри інсти пропущені", "фото реальних письменників набагато кращі" коментують у соцмережах.

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Автор фото, Wikipeda/Мартин Якуб Підпис до фото, Ліворуч - справжній поет Євген Плужник, праворуч - версія штучного інтелекту

"Звісно вони не ідентичні, це ж не їхні світлини, а те, як побачив їх ШІ, - каже автор проєкту в коментарі BBC News Україна. - Але в будь-якому разі мета виконується, популяризація наших авторів".

"Якщо ще хтось знає Підмогильного чи Семенка, то більшість для глядачів - це просто невідомі імена", - додав Якуб.

Автор фото, Мартин Якуб Підпис до фото, Поет-авангардіст Майк Йогансен. Фото згенероване штучним інтелектом

Терміном "розстріляне відродження" називають українських поетів, письменників, філософів і митців 1920-30 років, які загинули під час великого сталінського терору.

За короткий проміжок часу їм вдалося створити велику кількість оригінальних і талановитих творів, які суперечили догмам тоталітарного режиму.