Оксен Лісовий: 7 фактів про нового міністра освіти
- Author, Діана Куришко
- Role, ВВС News Україна
Верховна Рада призначила нового міністра освіти замість Сергія Шкарлета. Ним став 50-річний Оксен Лісовий - директор Малої академії наук України, філософ, який курував відкриття музею науки, одного з найцікавіших в Україні.
Показово, що за нього віддала голоси конституційна більшість депутатів - 313.
Ми зібрали факти про нового міністра освіти.
Напередодні голосування у Раді на адресу Оксена Лісового з’явилися закиди у плагіаті. На сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію Лісового на тему "Соціокультурна самоідентифікація особистості", яку він захистив у 2012 році.
Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. ВВС звернулась за коментарем до Оксена Лісового.
Профільний комітет Ради одноголосно підтримав кандидатуру Лісового, але питання плагіату не обговорював.
"Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату. Одна помилка у Лісового є, але її масштаб не такий, щоб його не призначати. Він визнає цю помилку", - повідомила ВВС член профільного комітету Ради Наталя Піпа.
Керував МАН
Оксен Лісовий майже 20 років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.
У 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.
У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.
Завдання Малої академії наук – "бути всюди, де є діти: у музеї, у тік-тоці, в ютубі та в інстаграмі", говорив Оксен Лісовий і відкрив найбільш відомий музей науки в Україні.
Створив музей
У 2020 році Арсен Лісовий курував відкриття музею науки на ВДНГ. Його називають одним із найцікавішим музеєм в Україні. Там дітям дозволяють торкатися предметів, переміщати їх, бігати, кричати, проводити експерименти.
"Музей науки в першу чергу про те, щоб зачепити, зацікавити, викликати здивування у дитини", - розповідав Оксен Лісовий в інтерв’ю ВВС.
Попри пандемію, у музеї побували десятки тисяч дітей з усієї України. Про цей музей зробили десятки сюжетів і статей.
Військовий
Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.
"Було багато статичної інженерної роботи. Завдання було закопатися, вгризтися в землю і не відступати ні за яких обставин", - розповідав Лісовий в інтерв’ю Вікна.
У листопаді 2022 року Оксен Лісовий прямо з фронту звертався до учасників Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів: "Іноді здається, що можна виграти нечесно… але в кінцевому результаті, хто обирає такий шлях — програє. І саме філософ — це та людина, яка допомагає суспільству розібратися в цих орієнтирах, у цих складних і віддалених наслідках наших з вами щоденних дій і рішень".
Амбасадор "Чуєш? Плюс. Плюс"
Оксен Лісовий є амбасадором благодійної кампанії волонтерів "Чуєш? Плюс. Плюс", яка допомагає військовим зберегти слух. Мета кампанії – збільшити обізнаність військових про акустичні травми та контузії, їм допомагають з реабілітацією. Такі травми трапляються не лише на фронті, а й на полігонах, стрільбищах.
Оксен Лісовий сам отримав контузію на фронті. За його словами, люди часто не надають цьому значення.
"Про це навіть говорити соромно. Поболіла голова пару днів, слух відновився за тиждень, з вух не тече та й добре. Люди втрачають ноги, руки, життя, а тут у когось у вусі дзвенить… Потім воно вилізе наслідками. Але може бути пізно, дорого і довго. Поінформованість і адекватна оцінка наслідків — важлива мета цього проєкту", - розповідав Лісовий.
Син дисидентів
Він народився у сім’ї українського філософа і дисидента Василя Лісового і викладачки Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий, який працював в Інституті філософії, виступив із листом на захист шістдесятників. За це його депортували до Сибіру.
"Я бачив його під конвоєм, знесиленим, але, зрештою, батько таки переміг. Бо цей монстр (Радянський Союз - Ред.) здох, у всякому разі на території України", - згадував Оксен про батька в інтерв'ю Куншт.
Василь Лісовий також протестував проти введення радянських військ до Афганістану, за що його арештували.
Бізнесмен та викладач
Навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".
Оксен Лісовий у 17 років викладав художні дисципліни в гуртках при школах та фехтування в скаутській організації «Січ», історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.
З 20 років займався бізнесом. Мав кіоски, магазини, побудував заправку. Є кандидатом філософських наук.
Велосипед і лук
Стріляє з лука, займається фехтуванням і їздить на велосипеді. Щоліта до війни їздив із синами у Карпати, щоб покататися на гірських велосипедах.