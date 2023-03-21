Оксен Лісовий: 7 фактів про нового міністра освіти

Автор фото, фейсбук Оксена Лісового

Author, Діана Куришко

Role, ВВС News Україна

22 хвилин(и) тому

Верховна Рада призначила нового міністра освіти замість Сергія Шкарлета. Ним став 50-річний Оксен Лісовий - директор Малої академії наук України, філософ, який курував відкриття музею науки, одного з найцікавіших в Україні.

Показово, що за нього віддала голоси конституційна більшість депутатів - 313.

Ми зібрали факти про нового міністра освіти.

Напередодні голосування у Раді на адресу Оксена Лісового з’явилися закиди у плагіаті. На сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію Лісового на тему "Соціокультурна самоідентифікація особистості", яку він захистив у 2012 році.

Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році. ВВС звернулась за коментарем до Оксена Лісового.

Профільний комітет Ради одноголосно підтримав кандидатуру Лісового, але питання плагіату не обговорював.

"Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату. Одна помилка у Лісового є, але її масштаб не такий, щоб його не призначати. Він визнає цю помилку", - повідомила ВВС член профільного комітету Ради Наталя Піпа.

Керував МАН

Оксен Лісовий майже 20 років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.

У 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.

У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.

Завдання Малої академії наук – "бути всюди, де є діти: у музеї, у тік-тоці, в ютубі та в інстаграмі", говорив Оксен Лісовий і відкрив найбільш відомий музей науки в Україні.

Автор фото, unian Підпис до фото, Музей науки на ВДНГ відвідали тисячі дітей

Створив музей

У 2020 році Арсен Лісовий курував відкриття музею науки на ВДНГ. Його називають одним із найцікавішим музеєм в Україні. Там дітям дозволяють торкатися предметів, переміщати їх, бігати, кричати, проводити експерименти.

"Музей науки в першу чергу про те, щоб зачепити, зацікавити, викликати здивування у дитини", - розповідав Оксен Лісовий в інтерв’ю ВВС.

Попри пандемію, у музеї побували десятки тисяч дітей з усієї України. Про цей музей зробили десятки сюжетів і статей.

Автор фото, УНІАН

Автор фото, фейсбук Оксена Лісового

Військовий

Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.

"Було багато статичної інженерної роботи. Завдання було закопатися, вгризтися в землю і не відступати ні за яких обставин", - розповідав Лісовий в інтерв’ю Вікна.

У листопаді 2022 року Оксен Лісовий прямо з фронту звертався до учасників Всеукраїнська олімпіада з філософії для школярів: "Іноді здається, що можна виграти нечесно… але в кінцевому результаті, хто обирає такий шлях — програє. І саме філософ — це та людина, яка допомагає суспільству розібратися в цих орієнтирах, у цих складних і віддалених наслідках наших з вами щоденних дій і рішень".

Амбасадор "Чуєш? Плюс. Плюс"

Оксен Лісовий є амбасадором благодійної кампанії волонтерів "Чуєш? Плюс. Плюс", яка допомагає військовим зберегти слух. Мета кампанії – збільшити обізнаність військових про акустичні травми та контузії, їм допомагають з реабілітацією. Такі травми трапляються не лише на фронті, а й на полігонах, стрільбищах.

Оксен Лісовий сам отримав контузію на фронті. За його словами, люди часто не надають цьому значення.

"Про це навіть говорити соромно. Поболіла голова пару днів, слух відновився за тиждень, з вух не тече та й добре. Люди втрачають ноги, руки, життя, а тут у когось у вусі дзвенить… Потім воно вилізе наслідками. Але може бути пізно, дорого і довго. Поінформованість і адекватна оцінка наслідків — важлива мета цього проєкту", - розповідав Лісовий.

Син дисидентів

Він народився у сім’ї українського філософа і дисидента Василя Лісового і викладачки Віри Лісової-Гриценко. Василь Лісовий, який працював в Інституті філософії, виступив із листом на захист шістдесятників. За це його депортували до Сибіру.

"Я бачив його під конвоєм, знесиленим, але, зрештою, батько таки переміг. Бо цей монстр (Радянський Союз - Ред.) здох, у всякому разі на території України", - згадував Оксен про батька в інтерв'ю Куншт.

Василь Лісовий також протестував проти введення радянських військ до Афганістану, за що його арештували.

Бізнесмен та викладач

Навчався на художника-кераміка у Решетилівському художньому училищі народних промислів, закінчив Київський державний інститут культури за спеціальністю "бібліотечно-інформаційні системи".

Оксен Лісовий у 17 років викладав художні дисципліни в гуртках при школах та фехтування в скаутській організації «Січ», історичному клубі КНУ імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянському колегіумі.

З 20 років займався бізнесом. Мав кіоски, магазини, побудував заправку. Є кандидатом філософських наук.

Автор фото, фейсбук Оксена Лісового

Велосипед і лук

Стріляє з лука, займається фехтуванням і їздить на велосипеді. Щоліта до війни їздив із синами у Карпати, щоб покататися на гірських велосипедах.