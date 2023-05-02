Росія не готова до контрнаступу України. Що про це свідчить?

48 хвилин(и) тому

Російська армія не готова до наступу українських сил, тоді як українська сторона демонструє активну підготовку до контрнаступу, пише CNN.

Видання зазначає, що лінія фронту з боку України вирує від руху транспорту й артилерійських ударів, українські військові вражають життєво важливі російські цілі в окупованих районах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка "закінчується", а президент Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ відбудеться, але не надав жодних подробиць щодо його початку.

CNN пише, що, можливо, контрнаступ уже розпочався, або розпочнеться за кілька тижнів. Достеменно про це невідомо, і цей фактор є сильним показником успіху України на початку контрнаступальних дій.

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Москва ж, на думку аналітиків, перебуває в стадії "бійки в барі перед закриттям".

Про неготовність російської армії свідчать кілька факторів.

По-перше, звільнення заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення Михайла Мізинцева. У російському оборонному відомстві не пояснили таку кадрову перестановку, а просто затвердили Олексія Кузьменка на новій посаді.

"Його звільнили саме зараз, коли Україна готує контрнаступ, і це сигналізує про сум'яття, в якому перебуває кремлівське керівництво", - йдеться у статті.

Також CNN звертає увагу на нову порцію критики від засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Кілька днів тому він дав чергове велике інтерв'ю, у якому відверто розповів про всі складнощі, з якими стикаються його найманці.

За словами Пригожина, у ПВК "Вагнер" настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться піти з Бахмута – стратегічно неважливого міста, на яке вони витратили тисячі життів, намагаючись захопити.

Про виснаження запасів боєприпасів у Росії було відомо давно, але припущення про неминучий провал напередодні контрнаступу виглядає як спроба перекласти провину, вважають аналітики.