Чому ми неправильно чистимо зуби і як це треба робити

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Author, Марта Енрікес

Role, BBC Future

1 година тому

Як для звички, яку ми опанували ще до того, як доросли до висоти дзеркала у ванній кімнаті, ми надзвичайно погано чистимо зуби.

Проведене у Швеції дослідження показало, що лише 10% людей використовує найкращу техніку чищення зубів. Британська медична страхова компанія Bupa під час опитування 2000 людей виявила, що майже половина респондентів не знають, як правильно чистити зуби.

"Дуже ймовірно, що кожен, хто не отримав інструкцій від свого стоматолога чи гігієніста, чистить зуби неправильно, - каже Жозефін Гіршфельд, доцентка і фахівчиня з реставраційної стоматології в Університеті Бірмінгема у Британії. - З мого досвіду, це буде переважна більшість населення будь-якої країни".

Можливо, це й не дивно, враховуючи величезну різноманітність доступної інформації про те, як слід чистити зуби. Одне дослідження виявило щонайменше 66 різних, іноді суперечливих, експертних порад.

"Я вважаю, що це дуже заплутує споживачів, - каже Найджел Картер, виконавчий директор Фонду здоров’я ротової порожнини Британії. Цю плутанину посилює низка стоматологічних виробів, які можна купити, від скребків для язика до міжзубних іригаторів.

То що саме більшість із нас робить неправильно, і як ми можемо змінити свої звички, щоб забезпечити ефективне чищення зубів?

Який метод найкращий?

"Багато пацієнтів розуміють, що їм потрібно видалити залишки їжі, - говорить Гіршфельд. - Але це правда лише частково. Набагато важливіше видалити із зубів бактерії".

Ці бактерії та інші мікроорганізми ростуть у роті кожного й утворюють липку біоплівку, широко відому як зубний наліт. Він складається з близько 700 різних видів бактерій, що є другою за величиною різноманітністю в організмі людини після кишківника, а також безліч грибків і вірусів.

"Вони живуть у липкій плівці на зубах та на м’яких тканинах, - каже Гіршфельд. - Цю липку плівку нелегко змити – її дійсно потрібно зчищати вручну".

Найважливіше місце, звідки її потрібно видалити, - це не зуби, а лінія ясен. Саме тут мікроби найкраще проникають у тканини ясен і викликають запалення і зрештою такі захворювання, як періодонтит. Насправді "чистити зуби" - дещо неправильно.

"Думайте про те, що чистити треба лінію ясен, а не самі зуби, - каже Гіршфельд. - Тоді зуби чиститимуться автоматично".

Тож як це зробити найкраще?

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Один із найефективніших способів очищення біоплівки відомий як "модифікована техніка Басса". Він потребує значно більшої вправності, ніж метод "засунь щітку до рота і виглядай зайнятим", яким послуговуються більшість із нас.

У ванній кімнаті, озброївшись зубною щіткою з бамбуковою ручкою та нейлоновою щетиною, я готуюся спробувати техніку Басса. До дзеркала вже приклеєний мій новий мініатюрний пісочний годинник, який розрахований на дві хвилини (про це пізніше). Я перевертаю його і починаю.

Модифікована техніка Басса передбачає розміщення щітки під кутом 45 градусів до поверхні зуба (нахилена вниз для нижньої щелепи та вгору для верхньої, ніби ви намагаєтеся майже засунути щетину під ясна). Потім ви робите невеликі вібраційні рухи вперед-назад по лінії ясен. Уважно переглянувши кілька відео, я пробую це повторити.

Через кілька хвилин моє дзеркало забризкано білими плямами зубної пасти, а щітка лежить на підлозі. У запалі мого ентузіазму щітка зіскочила з зуба й зачепила твердою бамбуковою голівкою мої ясна, і я її впустила.

Але мене це не зупиняє - я швидко мию зубну щітку й пробую ще раз, цього разу обережніше. Дрібні, активні, але ніжні рухи, які Гіршфельд ретельно мені описав, напрочуд важко наслідувати. б

Як правша, я відчуваю щось схоже на спробу писати акуратним курсивом лівою рукою. Після того, як я старанно обробила усю свою лінію ясен – верхню, нижню, внутрішню та зовнішню поверхні – я дивлюсь на свій маленький зелений пісочний годинник. Мої дві хвилини минули - хтозна-як давно - а я ще навіть не дістала зубну нитку.

Існують інші методи, окрім модифікованої техніки Басса, які добре справляються з видаленням біоплівки. Іншого разу я спробувала модифікований метод Стіллмена – схожий на техніку Басса, з додаванням час від часу приємних рухів від лінії ясен, під час яких я уявляю, як мікробна біоплівка змивається в пінисте забуття.

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Автор фото, Alamy

Після тижня експериментів і зменшення плям зубної пасти на дзеркалі, щойно я почала відчувати, що нарешті починаю опановувати чищення, у мене починають боліти ясна. Виявляється, у своєму ентузіазмі я надто сильно на них тиснула.

Тиск щітки на зуби не повинен перевищувати 150-400 г, каже Гіршфельд, хоча оптимальний тиск все ще залишається предметом дебатів. Занадто активне чищення зубів, особливо щіткою з твердою щетиною, може призвести до травми ясен.

Невеликі розриви м’яких тканин, спричинені надмірним чищенням зубів, дають бактеріям можливість проникати у кров. А тертя щетиною щітки по емалі може призвести до утворення невеликих борозенок на зубі, що з часом призведе до значної ерозії. Люди, які користуються звичайною зубною щіткою, часто натискають сильніше, ніж ті, хто використовує електричну щітку, багато з яких мають датчики, які попереджають, коли тиск занадто великий.

Кілька днів я пробую іншу техніку, призначену для дітей і людей з меншою спритністю рук. Метод Фонеса або коловий метод передбачає тримання щітки під кутом 90 градусів і виконання колових рухів по зубах, торкаючись лінії ясен.

Це, звичайно, робити легше, поки я все ще експериментую з правильним тиском. Але щойно мої ясна відновляться від мого запалу, я рішуче налаштована опанувати метод Басса.

"Модифікована техніка Басса - одна з найкращих. Вона очищає зуби найкращим чином, не травмуючи зуби та ясна", - каже Гіршфельд.

Але Найджел Картер із Фонду здоров’я порожнини рота запевняє, що не завжди потрібно намагатися якомога чіткіше виконати вказівки з підручника.

"Стоматологи та гігієністи зазвичай рекомендують подивитися на те, як людина чистить зуби, і внести зміни до наявної техніки для її покращення", - говорить він.

Як довго?

Чистити зуби принаймні дві хвилини за раз двічі на день - це рекомендація Американської стоматологічної асоціації, Національної служби охорони здоров’я, Індійської стоматологічної асоціації, Австралійської стоматологічної асоціації та багатьох інших національних організацій охорони здоров’я.

Проблема в тому, що більшість із нас погано вміє оцінити, скільки насправді тривають дві хвилини. Згідно з різними дослідженнями, середня тривалість чищення коливається в широких межах: від 33 секунд до 97 секунд. Згідно з дослідженням, яке провела Кароліна Ганс, професорка кафедри консервативної та профілактичної стоматології Гіссенського університету Юстуса-Лібіха в Німеччині, лише близько 25% людей чистять зуби достатньо довго, з правильним натиском і рухами.

На щастя, є прості рішення - використання секундоміра на телефоні, мініатюрного пісочного годинника, прикріпленого до стіни ванної кімнати (як обрала я), або електричної зубної щітки з вбудованим таймером.

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Загалом, чим довше ви чистите зуби, тим більшу кількість біоплівки видаляєте, каже Картер, але вважають, що саме дві хвилини - це час, необхідний для того, щоб обробити всі поверхні зубів і ясен. Проте для людей із захворюваннями ясен або іншими захворюваннями порожнини рота може знадобитися більше часу, щоб переконатися, що біоплівка повністю видалена.

"Насправді оптимальний час чищення зубів сильно залежить від індивідуальної ситуації, - каже Гіршфельд. - Він не є фіксованим і його неможливо визначити точно, тому що стан зубів і ротової порожнини кожної людини різний. Важливо очистити всі поверхні кожного зуба, включно з важкодоступними місцями, а це може зайняти набагато більше двох хвилин".

Як часто?

У США, Британії та Австралії радять ретельно чистити зуби двічі на день. Водночас індійська асоціація стоматологів радить чистити зуби до трьох разів - додавати також чищення після обіду. Для більшості людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям ротової порожнини, чистити зуби частіше немає сенсу.

"Для видалення бактерій із зубів не потрібно більше, і насправді може бути шкідливим чистити зуби частіше двох разів на день", - каже Гіршфельд, оскільки надмірне чищення щіткою може призвести до стирання зубів.

Хоча, знову ж таки, є винятки.

"Людям, які носять брекети, де їжа дуже легко застрягає, зазвичай радять чистити зуби після кожного прийому їжі", - додає вона.

Чищення двічі на день також допомагає перестрахуватися від недосконалої техніки.

"Якби ви ідеально чистили зуби один раз на день, цього, мабуть, було б достатньо, тому що саме старий наліт на зубах насправді спричиняє проблеми як з карієсом, так і із захворюваннями ясен, - каже Картер. - Але ніхто з нас не робить цього на 100%. Отже, ідея полягає в тому, що, якщо чистити двічі, ви почистите ті місця, які пропустили раніше, тож щодня ви очищатимете все".

До чи після їжі?

Краще чистити зуби до чи після сніданку? Від виробників зубної пасти до стоматологічних лікарень, багато хто стверджує, що краще чистити зуби до сніданку, ніж після. Але це досі предмет дискусій.

"Немає однозначної наполегливої рекомендації, - каже Гіршфельд. - Але багато стоматологів рекомендують чистити зуби після їди, тому що тоді ви видаляєте не тільки наліт, але й залишки їжі після сніданку".

Чи краще вам буде почистити зуби до чи після сніданку залежить від того, що ви їсте і коли. Це пояснюється тим, що для розвитку біоплівки потрібні дві речі: мікроби та їжа, яку вони можуть споживати.

"Без бактерій або без їжі у вас не може розвинутися карієс, - каже Гіршфельд. - Якщо ви дуже ретельно видалите бактерії перед сніданком, то теоретично не має значення, скільки цукру ви з’їсте. Якщо немає бактерій, які можуть ферментувати його, тоді все добре".

Але видалення 100% біоплівки за один сеанс чищення зубів перед сніданком не гарантовано, особливо враховуючи сумнівні техніки чищення зубів у більшості людей.

Чищення зубів після сніданку може бути так само ефективним. "Якщо у вас є цукор поверх наявних бактерій, а потім ви їх видаляєте, це так само добре", - говорить Гіршфельд.

Однак одним із головних недоліків чищення зубів після сніданку є те, що між прийомом їжі та чищенням зубів потрібно залишати достатньо часу – Американська асоціація стоматологів рекомендує почекати 60 хвилин. Причина в тому, що кислоти в їжі і в побічних продуктах перетравлення мікробами вуглеводів тимчасово роблять зуби вразливими.

"Кислоти впливають на шар емалі зубів і розм’якшують його на певний проміжок часу", - каже Гіршфельд. Це знижує рівень ключових компонентів емалі – кальцію і фосфатів – хоча протягом кількох годин вони заміщуються мінералами зі слини.

"Тож процес є самовідновленням. Але якщо ви не дочекаєтеся, поки це самовідновлення відбудеться, то ця ослаблена поверхня стане дуже вразливою до стирання", - пояснює вона.

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Картер погоджується, що питання "до сніданку" чи "після сніданку" має нюанси та залежить від того, що ви їли. Кисла їжа та напої, такі як цитрусові, фруктовий сік і кава, будуть причиною чистити зуби до сніданку, а не після, тому вам не доведеться турбуватися про переривання процесу ремінералізації.

Більш важливим, ніж питання про сніданок, є вечірнє чищення, на яке відповідь простіша: воно завжди має відбуватися в останню чергу перед сном.

"Ваша слина - це ваш природний захисний механізм, який пригнічує ріст бактерій і карієс, - каже Картер. - Протягом ночі виділення слини зменшується, тому дуже важливо очистити весь наліт перед сном".

Чим чистити зуби?

На ринку є зубні щітки та зубні пасти, які можуть буквально "зчистити" зуби, каже Гіршфельд. Цим сумно відомі дуже абразивні зубні пасти, які часто називають "відбілювальними", і щітки з жорсткою щетиною, особливо якщо їх використовувати разом.

"Це дуже повільний процес, він триває роками чи десятиліттями, - каже вона. - Але з часом зуби стираються і можуть бути дуже чутливими до температури або розвитку карієсу".

Для дорослих найкраще підійдуть щітки зі щетиною середньої жорсткості та зубна паста, яка не містить дрібних абразивних часток. Гіршфельд також вважає за краще використовувати щітку з меншою голівкою, що забезпечує більшу маневровість навколо окремих зубів, а також вчасно міняти зношену щітку - до того, як її щетина стане занадто деформованою.

Традиційні зубні щітки або жувальні палички, такі як місвак із дерева арак, які широко використовують в Африці, на Близькому Сході та в Південній Азії, також ефективні для видалення нальоту та запобігання карієсу. Але вони мають вищий ризик пошкодження ясен, якщо їх використовувати неправильно.

Більш ефективною, ніж звичайні варіанти - хоча й дорожчою - є електрична зубна щітка. Після багатьох років досліджень, які не показали суттєвої різниці між ними, низка метааналізів виявила докази того, що електричні зубні щітки ефективніші для видалення нальоту. (Водночас автори цих метааналізів зазначають, що в минулому вони отримували фінансування від виробників електричних зубних щіток.)

Частково це пояснюють тим, що вібраційний рух є автоматичним і менше залежить від вправності рук, але також має значення розмір головок. У багатьох електричних щітках також є датчики тиску, які загоряються, коли користувач натискає занадто сильно, ризикуючи пошкодити емаль.

"Але якщо ви використовуєте звичайну зубну щітку і використовуєте її абсолютно правильно з точки зору способу чищення, тиску тощо, то ви отримаєте не гірший результат", - говорить Гіршфельд.

Чи варто користуватися зубною ниткою?

Попри суперечки, що час від часу виникають щодо доцільності використання зубної нитки, багато стоматологічних організацій залишаються рішучими прихильниками цієї практики.

"Якщо уявити кожен зуб як куб, п’ять поверхонь якого зазнають впливу середовища ротової порожнини, то на всіх цих ділянках утворюються біоплівки, і немає причин залишати половину з них", - каже Гіршфельд.

У Великій Британії, за оцінками Картера, дуже невелика частка – можливо, кожна 20-та людина – регулярно використовує зубну нитку. Опитування 2019 року показало, що одна третина дорослих у Британії взагалі ніколи не користувалася зубною ниткою.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Традиційна зубна щітка місвак

Зубна нитка - не єдиний спосіб позбутися біоплівки між зубами. Те, які саме у вас зуби – наприклад, розташовані близько один до одного чи широко розставлені – визначатиме, що вам підійде найкраще: маленька щіточка чи тонкий шматочок нитки.

Для тих, хто має проблеми з яснами чи зубами, чищення міжзубних проміжків – це можливість розгулятися по повній.

"Багато наших пацієнтів використовують різноманітні пристрої для чищення міжзубних проміжків, вони можуть мати по п’ять-шість різних щіток різного розміру, зубну нитку та інші щітки", - каже Гіршфельд.

Час, коли ви використовуєте зубну нитку, має бути частиною вашого двохвилинного чищення, додає вона, і немає потреби користуватися ниткою частіше одного разу на день.

Яка зубна паста найкраща?

Попри те, що існує безліч різних зубних паст - від профілактики карієсу до відбілювання та зменшення чутливості - для базового догляду за зубами не обов'язково обирати дорогі бренди, погоджуються Гіршфельд і Картер.

"Я переглянула список інгредієнтів деяких дешевих зубних паст і не побачила в них нічого поганого", - каже Гіршфельд.

З довгого списку інгредієнтів на звороті упаковки зубної пасти в першу чергу варто звернути увагу на один.

"Вміст фтору, - каже Гіршфельд. - Це, безперечно, ключовий фактор".

Для захисту емалі від кислот він повинен становити не менше 1350 ppm для дорослих і 1000 ppm для дітей.

Зубна емаль є найтвердішою тканиною в організмі людини і однією з найтвердіших у природі.

"Майже така ж тверда, як алмаз", - зазначає Гіршфельд.

Здебільшого вона складається з мінералу під назвою гідроксиапатит (різновид фосфату кальцію), що має складну кристалічну структуру, щоб підвищити її твердість і довговічність.

Але, попри стійкість до механічних впливів, емаль легко розчиняється в кислоті. Мікроби, присутні в біоплівці, виділяють молочну кислоту як побічний продукт перетравлення цукрів і вуглеводів, які можуть залишатися між нашими зубами. Ця молочна кислота поступово вимиває кальцій і фосфати з емалі, яка з часом починає кришитися і виникає карієс.

Сполуки, які природно присутні в слині, можуть певною мірою замістити втрачені мінерали. Зокрема, якщо присутній фтор (який є в ґрунтах і воді в багатьох частинах світу), то емаль перетворюється у фторапатит, який більш стійкий до дії кислот, ніж гідроксиапатит.

Якщо після чищення зубів просто виплюнути зубну пасту й не полоскати рот, це допоможе фтору довше затриматися на зубах для додаткового захисту.

"Після того, як до зубної пасти додали фтор, частота карієсу зменшилася скрізь, де використовується фторована зубна паста", - каже Гіршфельд.

Однак до деяких модних інгредієнтів варто ставитися з обережністю. Деревне вугілля, яке використовували для чищення зубів протягом тисячоліть і яке стає дедалі популярнішим у комерційних зубних пастах, гірше досліджене з точки зору його ефективності.

Існує мало доказів того, що вугілля відбілює зуби, при цьому воно може збільшити ризик ерозії зубів та інших проблем. Твердження щодо антибактеріальних, протигрибкових і противірусних властивостей вугільних зубних паст також не були належно підтверджені, й дослідники кажуть, що стоматологи мають рекомендувати своїм пацієнтам бути обережними при використанні вугілля та стоматологічних продуктів на основі вугілля.

Багато вугільних зубних паст не містять фтору, а тому забезпечують менший захист від карієсу. Однак, навіть якщо використовувати зубну пасту без додавання фтору, користь від чищення зубів все одно буде.

"Вона буде забезпечувати механічне видалення нальоту, - каже Картер. - Але не запобігатиме каріозному гниттю, бо саме це робить фтор у зубній пасті".

Водночас інші популярні добавки до зубної пасти викликають менше суперечок.

За даними авторів одного метааналізу, зубні пасти, що містять харчову соду, видаляють зубний наліт краще, ніж пасти без них - однак автори також відзначили, що необхідні додаткові дослідження.

Той же аналіз показав, що зубні пасти з харчовою содою можуть трохи зменшити кровотечу внаслідок гінгівіту.

Чи варто використовувати ополіскувач для рота?

За словами Картера, рідина для полоскання рота менш ефективна для видалення зубного нальоту, ніж чищення зубів, але в поєднанні вони можуть видалити трохи більше нальоту, ніж сама лише чистка.

"Я вважаю, що це дуже корисний додатковий елемент, не для заміни чищення зубів, а як доповнення", - каже він.

Водночас він може бути корисним для лікування гінгівіту, кажуть вчені. Для цього він має містити принаймні 100 ppm фтору та має бути клінічно доведено, що він зменшує наліт. І найкраще використовувати тільки в тому випадку, якщо ясна вже кровоточать, а не як профілактику.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Важливо вчасно замінювати зубні щітки

Загалом для ефективного чищення зубів необхідно дотримуватися золотої середини. Недостатнє чищення зубів призводить до утворення біоплівки, що створює ризик карієсу та періодонтиту.

Якщо чистити занадто багато або занадто активно - емаль з часом легко стирається. І хоча виробити для себе ідеальну техніку – з використанням нитки або міжзубних щіток, і, можливо, рідиною для полоскання рота, якщо маєте гінгівіт – може бути непросто, це безперечно буде вартим зусиль, оскільки від цього виграє здоров’я усього організму.

Правильне чищення зубів стає ефективним способом зниження ризику не тільки неприємного запаху з рота, жовтих зубів і карієсу, але й розвитку таких захворювань, як діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та зниження когнітивних функцій.

"Збільшується кількість доказів, які свідчать про те, що одним із шляхів зв’язку між періодонтозом і когнітивними порушеннями є запалення, — говорить Бей Ву, професорка глобальної охорони здоров’я коледжу медсестер імені Рорі Меєрса Нью-Йоркського університету. - Правильна гігієна порожнини рота, наприклад ефективне чищення зубів, може зменшити зубний наліт і знизити ризик запалення ясен".