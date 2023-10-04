Відставка Маккарті. Як перше в історії США звільнення спікера вплине на Україну

Автор фото, EPA Підпис до фото, Кевін Маккарті був спікером Палати представників лише дев'ять місяців, але двічі увійшов в історію

1 година тому

Палата представників Конгресу США вперше у своїй історії відправила спікера, республіканця Кевіна Маккарті, у відставку. Проти нього виступила невелика група праворадикальних однопартійців, а Демократична партія своїми голосами допомогла їм змістити свого лідера.

У Києві вже почали розмірковувати, як ця відставка вплине на надання Україні допомоги від США. І чи стало звільнення наслідком подій, пов'язаних з Україною.

За відставку Кевіна Маккарті проголосували 216 конгресменів, з них - лише вісім республіканців, а проти неї — 210.

Кевін Маккарті в суботу зміг домовитись про ухвалення тимчасового бюджету США, чим відвів загрозу "шатдауну" для держави та адміністрації демократа Джо Байдена — і одночасно розлютив своїх радикальних однопартійців. Один з них, представник Флориди Метт Гейтц, уже в понеділок висунув проєкт рішення про відставку спікера.

Гейтц звинуватив Маккарті в тому, що він нібито уклав таємну угоду з Білим домом щодо України. На його думку, Маккарті міг піти з демократами на залаштункову домовленість про винесення на розгляд питання щодо продовження фінансування України після затвердження рішень про федеральний бюджет США.

Спікер відкинув ці обвинувачення, заявивши після голосування, що мотиви Гейтца насправді ніяк не пов'язані з бюджетом, і що він просто намагається здобути популярність.

Маккарті сказав також, що не збирається більше балотуватись у спікери.

Фракція Демократичної партії, трохи поміркувавши, вирішила не рятувати спікера і проголосувала за відставку.

У Республіканської партії в Палаті представників зараз невелика більшість: 221 голос проти 212 у демократів.

"На початку року Кевін Маккарті увійшов в історію Конгресу, обравшись спікером Палати представників за чотири дні і 15 голосувань. Через дев'ять місяців він знову ввійшов в історію, ставши першим спікером, якого Палата своїм голосуванням відправила у відставку", — пише кореспондент ВВС по Північній Америці Ентоні Зуркер.

"Сьогоднішнє голосування продемонструвало політичну слабкість Маккарті — а також розкол серед республіканців у палаті представників", — вважає Зуркер.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ініціатором відставки Маккарті став конгресмен від Флориди, трампіст Метт Гейтц

Перспектива плутанини

Інша кореспондентка ВВС в США, Кайла Епстайн, зазначає, що вперше звільнивши спікера, Палата представників опинилася у процедурно-юридичному значенні "у незвіданих краях".

Поки що тимчасовим спікером став республіканець Патрік Макгенрі.

"Неясно, чи має тимчасовий спікер усі повноваження постійного, чи він наділений лише адміністративними повноваженнями та правом організувати наступні вибори спікера", — пояснює Епстайн. При цьому в регламенті парламенту США не вказано, як довго може діяти тимчасовий спікер і коли мають відбутися нові вибори постійного.

"Палата, ймовірно, порине в хаос, допоки не обере наступного спікера. З огляду на розкол у таборі республіканців цей процес може виявитись таким же проблемним, як і битва за обрання Маккарті", — вважає кореспондент ВВС.

Кілька представників Республіканської партії сказали, що планують 10 жовтня обговорити кандидатури наступників Маккарті, а вже 11 жовтня провести вибори нового спікера.

Адміністрація президента США після голосування закликала Конгрес якнайшвидше обрати нового спікера.

"Президент Байден завжди демонстрував готовність працювати з обома партіями в Конгресі […] Термінові питання, що стоять перед нашим народом, чекати не будуть, і він сподівається, що Палата представників швидко обере нового спікера", — йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

Як відставка Маккарті вплине на допомогу Україні?

Політичний скандал через усунення спікера Кевіна Маккарті може відгукнутися у Києві, зазначає The Guardian.

Американський президент Джо Байден заявив цього тижня, що очікує від спікера збереження підтримки Україні, але усунення Маккарті додає невизначеності перспективам цієї підтримки. Допомогу Києва виключили з нещодавнього законопроєкту про фінансування уряду США, а коли можуть голосувати нові рішення щодо України, незрозуміло.

Президент США заявив на вихідних, що підтримка України з боку Сполучених Штатів не може бути перервана "за жодних обставин", і що він очікує, що Маккарті "виконає свої зобов'язання і забезпечить прохід і підтримку, необхідні для надання допомоги Україні", нагадує The Guardian.

Тож тепер для цього, очевидно, треба чекати нового спікера.

Водночас Білий дім запевнив у вівторок, що США будуть підтримувати Україну, незалежно від долі спікера Маккарті. Однак з відставкою Маккарті, як пише видання, увага перемикнулась на його потенційних наступників.

Якщо до обрання спікера долучаться і демократи, то це, теоретично, може допомогти у вирішенні українського питання.

The Guardian нагадує, що від початку великої війни в Україні у лютому 2022 року Вашингтон надав Києву 113 мільярдів доларів на безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Сенат, який вузько контролюється демократами, пообіцяв найближчими тижнями ухвалити закон, щоб забезпечити подальшу економічну підтримку України.

У вівторок Байден провів телеконференцію з лідерами країн-союзників, ЄС та НАТО щодо продовження скоординованої допомоги Україні на тлі побоювань про її ослаблення.

У липні Байден також просив Конгрес схвалити додаткові 24 мільярди доларів на допомогу Україні, які, як сподівалися прихильники Києва – як республіканці, так і демократи – могли б стати законом у рамках законопроєкту про витрати.

Автор фото, EPA

Відставка Маккарті і Україна. Аналіз кореспондентки ВВС Україна Мирослави Пеци:

Мабуть, існує лише дві країни за межами США, де за перипетіями внутрішньої американської політики стежать так пильно, ніби бояться блимнути очима, аби не пропустити щось суттєве.

Це Україна і Росія.

І якщо у росіян є свій холодний резон: кремлівська верхівка ставить на потенційний прихід до влади апологетів Путіна, а відтак і ймовірне припинення Вашингтоном військової та фінансової допомоги Києву.

То для України відносини зі Сполученими Штатами є тим життєдайним джерелом, яке підтримує пульс у тяжко пораненої у війні української держави.

Без допомоги США Україна не могла і не може ні чинити військовий опір російській агресії, ані підтримувати економіку на плаву.

Тож новина про відставку лідера Палати представників Кевіна Маккарті стала холодним душем для Києва. Нехай Маккарті і не був найбільшим адвокатом України, але він був прогнозованим політиком, який розумів, хто є жертвою, а хто агресором у російсько-українській війні. І діяв відповідно.

За його лідерства Україна продовжувала отримувати допомогу від США. І саме у таємній змові між Маккарті і президентом Байденом задля допомоги Україні спікера звинуватив конгресмен, який ініціював його відставку. Це був Метт Ґейтц, трампіст-радикал, який у будь-якій незрозумілій ситуації каже слово «Україна».

Але факти – річ уперта.

Демократи, однопартійцем яких є президент Байден, не врятували вчора Маккарті від відставки.

В одному з останніх рішень саме Маккарті вилучив допомогу Україні з тимчасового бюджету задля уникнення шатдауну уряду – як результат компромісу з тими самими радикалами-трампістами, які інакше не збиралися підтримувати бюджет.

А власне Метт Ґейтц взагалі не голосував за Кевіна Маккарті усі ті 15 разів, поки останній намагався обратися спікером Палати представників.

За словами Маккарті, Ґейтц неодноразово говорив йому, що скине його.

Цікаво, що можливість ініціювання відкликання спікера теж була одним із компромісів, який на початку року досягли між собою консервативне та радикальне крило республіканської партії у Конгресі.

На критику за чвари всередині партії Ґейтцу перепало звідти, звідки ніхто не чекав, - від Дональда Трампа, який написав, що краще було направити енергію на "лівих" демократів.

Відтак, якою спокусливою не була б думка про вплив України на американську політику, ця ідея є переоціненою. І живе вона виключно на київських пагорбах.

Сполучені Штати ж занурюються у внутрішній політичний процес. Там починається передвиборча кампанія, яка завершиться 5 листопада 2024 року з обранням нового президента.

І цей шлях у 13 місяців буде вкрай турбулентним. Україна впродовж цього часу відчуватиме кожен удар. Тож час запастися терпінням. І готуватися на випадок обрання недружнього до України кандидата.

Інші проблеми

Автор фото, уніан

The Wall Street Journal з посиланням на джерела пише, що в Україні вже в листопаді можуть розпочатися проблеми з виплатою зарплат чиновникам та бюджетникам, якщо США не ухвалять новий пакет фінансової допомоги.

США та інші країни-донори фактично виплачують зарплати 150 тисячам українських держслужбовців та понад пів мільйону освітян, а також фінансують українські державні витрати - від охорони здоров'я до житлових субсидій.

Український Мінфін очікував потенційних затримок з фінансуванням і має ресурси для покриття потреб бюджету на жовтень. Але вже в листопаді уряду, можливо, доведеться скорочувати витрати, зокрема, із зарплат, або брати нові кредити.

Інші джерела припускають, що Євросоюз та інші великі економіки, як Японія, можуть активізувати свою допомогу Україні. А Києву доведеться повернутися до практики друку грошей, що призведе до зростання інфляції.