Українці, які провели Євробачення і привезли в Ліверпуль короля

Олена – хореограф параду

Вероніка відкриває Україну для Ліверпуля

Людмила співає мовою жестів

Для Tvorchi в аеропорту хор мовою жестів співав "Imagine" Джона Леннона, а під час церемонії відкриття Євробачення у центрі міста виконали "Аll you need is lоve".