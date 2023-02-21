У США алігатор убив 85-річну жінку, яка вигулювала собаку

Автор фото, ST LUCIE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Підпис до фото, Триметрового алігатора спіймали і вивезли з цього місця

1 година тому

85-річна жінка загинула внаслідок нападу алігатора, коли вона вигулювала собаку у Форт-Пірсі в американському штаті Флорида.

Місцеві ЗМІ повідомили, що триметровий алігатор спочатку напав на її собаку. Вона спробувала врятувати тварину, і тоді алігатор накинувся на неї.

Напади алігаторів, особливо зі смертельними наслідками, є рідкісним явищем, йдеться в повідомленні Флоридської комісії з охорони риби та дикої природи (FWC).

Собака жінки після нападу вижив.

FWC і Офіс шерифа округу Сент-Люсі виїхали на екстрений виклик щодо укусу алігатора в поселенні пенсіонерів Spanish Lakes Fairways.

Сусіди розповіли місцевим ЗМІ, що алігатор виповз із води і кинувся на собаку. Жінка намагалася врятувати собаку від рептилії, але сама стала жертвою алігатора.

Її не одразу ідентифікували.

Після того, як великого алігатора знайшли, шістьом представникам охорони дикої природи довелося спіймати його та помістити в кузов пікапа.

Представники влади пояснили, що алігатори їдять легкодоступну здобич.

Якщо здобич нелегко здолати, "вони часто відпускають її і відступають".

Алігаторів можна зустріти в усіх 67 округах Флориди, але вони "не часто кусають людей, і смертельні випадки внаслідок таких нападів рідкісні", повідомили в FWC.

З 1948 року лише 26 із 442 неспровокованих укусів у Флориді призвели до смерті людей, за даними FWC.