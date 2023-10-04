У світі вперше запровадили правила для хакерів: чи будуть виконувати їх українці під час війни?

Автор фото, bbc Підпис до фото, Член хакерської групи Squad 303/Anonymous, яка атакує Росію

Author, Джо Тайді

Role, Кореспондент ВВС з питань кібербезпеки

36 хвилин(и) тому

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) вперше опублікував правила для цивільних хакерів, які беруть участь у конфліктах.

Наглядовий орган попереджає, що після вторгнення Росії в Україну до патріотичних кіберугруповань приєднується безпрецедентна кількість людей.

Нові правила включають заборону на атаки на лікарні, неконтрольоване поширення хакерських інструментів і загрози, які тероризують цивільне населення.

Водночас деякі кіберугруповання заявили BBC News, що планують їх ігнорувати.

"Поширення по всьому світу"

МКЧХ, який відповідає за моніторинг правил ведення війни, надіслав нові правила хакерським групам, зокрема тим, які беруть участь у війні в Україні.

Він також попереджає хакерів, що їхні дії можуть поставити під загрозу життя, включно з їхніми власними.

Патріотичне хакерство не є чимось новим - протягом останнього десятиліття по всьому світу в періоди підвищеної напруги чи конфліктів здійснили багато атак. У заяві МКЧХ згадують просирійські кібератаки на західні ЗМІ у 2013 році.

Але тривожна тенденція, яку посилив кіберхаос у російсько-українській війні, зараз поширюється по всьому світу, каже юридичний радник МКЧХ доктор Тільман Роденгаузер.

"Деякі експерти вважають цивільну хакерську діяльність "народним кібермесництвом" і стверджують, що їхні операції технічно нескладні та навряд чи спричинять значний ефект", - говорить він.

"Однак з обох боків ми також бачимо великі угруповання, і ці "армії" успішно порушили діяльність багатьох цивільних об’єктів, зокрема банків, аптек, лікарень, залізниць та цивільних державних служб", - додає Тільман Роденгаузер.

Нові правила такі:

Не спрямовувати кібератаки на цивільні об'єкти.

Не використовувати шкідливе програмне забезпечення чи інші методи, які поширюються автоматично та завдають шкоди військовим і цивільним об’єктам без розбору.

Плануючи кібератаку на військовий об’єкт, слід зробити все можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив операції на цивільних.

Не проводити жодних кібероперацій проти медичних та гуманітарних закладів.

Не здійснювати жодних кібератак на об’єкти, необхідні для виживання населення, або таких, які можуть вивільнити небезпечні сили.

Не погрожувати насильством для поширення терору серед цивільного населення.

Не підбурювати до порушень міжнародного гуманітарного права.

Виконувати ці правила, навіть якщо ворог цього не робить.

МКЧХ також закликає уряди стримувати хакерство та забезпечувати дотримання законів.

Війна в Україні стерла межі між цивільними та військовими хакерськими атаками, оскільки уряд створює та заохочує цивільні групи, такі як ІТ-армія України, атакувати російські цілі.

ІТ-армія України, яка в телеграмі налічує 160 000 учасників, також атакує державні служби, такі як залізниці та банки.

Її представник сказав BBC News, що вони ще не вирішили, чи застосовувати правила МКЧХ. Група вже заборонила атаки на медичні цілі - але вплив на цивільне населення є неминучим.

"Дотримання правил може поставити одну сторону в невигідне становище", - додав представник.

Великі хакерські групи в Росії вже атакували Україну та країни-союзниці.

Автор фото, bbc Підпис до фото, Лідер групи Killnet, Killmilk, планує ігнорувати правила

"Чому я маю слухати Червоний Хрест?" – запитав BBC News представник російської групи Killnet, яка має 90 000 учасників у групі в телеграмі.

Проросійські групи звинувачують у тому, що вони працюють безпосередньо на Кремль. Але Killnet рішуче це заперечує.

Тим часом представник групи Anonymous Sudan, яка останніми місяцями почала атакувати технологічні компанії та державні служби, які, на їхню думку, критикують Судан чи іслам, сказав BBC News, що нові правила "нежиттєздатні і що їх порушення заради інтересів групи неминуче".