Росія захопила Бахмут. "Місто тепер лише в наших серцях", - сказав Зеленський

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські війська боронили Бахмут від атак росіян з літа 2022 року

50 хвилин(и) тому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Бахмут на Донеччині вже не перебуває під контролем України. Російська влада 20 травня заявила про повне його захоплення. Боротьба за місто тривала майже 10 місяців.

Розмови про можливий вихід українських сил з міста ходили ще з кінця лютого, коли ситуація для оборонців міста ускладнилась.

Росіяни успішно наступали на півночі міста і майже перерізали усі шляхи постачання. Проте до останнього залишалась дорога через село Хромове, але й вона обстрілювалась російськими військовими.

Проте ЗСУ ще стримували наступ і проводили поступову ротацію та відведення певних підрозділів.

У березні росіяни тиснули на ЗСУ з півдня, а у квітні зуміли дійти до центру міста. Тоді стало зрозуміло, що сили оборони контролюють меншу частину міста у західних кварталах. В останні тижні росіяни масово скидали важкі авіаційні бомби на місто та використовували артилерію великих калібрів.

Фактично росіяни поступово зрівнювали залишки будинків, де можна було оборонятись, із землею.

Останнім часом у зоні Бахмуту неодноразово бував командувач східним угрупованням військ Олександр Сирський. Неподалік Бахмута вручав нагороди військовим навіть президент Володимир Зеленський.

Українське командування неодноразово казало, що роль Бахмута - "перемелювання російських військ". Але те саме про українські війська заявляли і в російській владі.

Президент Зеленський ще наприкінці березня заявляв, що питання Бахмута - ще й політичне. І взяття Бахмута Володимир Путін використає для того, щоб почати будувати міжнародну підтримку угоди, яка може вимагати від України неприйнятних компромісів.

Проте у квітні, коли росіяни вже були в центрі міста, Зеленський допустив відступ у разі потреби.

Повне захоплення

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бахмут - майже зруйноване місто, де залишилось декілька тисяч цивільних

Ситуація на лінії фронту біля Бахмуту суттєво загострилась з початку нинішнього року . Штурмові дії російської армії і загонів ПВК "Вагнера" в середині січня змогли проломити українську оборону в містечку Соледар, що за 10 км на північ від Бахмуту.

Після того вони почали поступово оточувати українське угруповання зі сходу, півдня і півночі.

До кінця лютого росіянами вдалось перерізати дві з трьох трас, що поєднували Бахмут із сусідніми містами. Під вогневим контролем РФ опинились дороги до Сіверська і Слов'янська.

Останні 2 шляхи – через село Хромове і село Іванівське були в зоні ураження артилерії російських військ, але постачання ними тривало.

Щоб перерізати ці траси росіяни посилили наступ на півдні і півночі біля сіл Ягідне, Дубово-Василівка і Берхівка.

Ще на початку березня військові, які захищали Бахмут, скаржились на великий снарядний голод у ЗСУ. Проте наполягали, що постачання гарнізону триває.

На початку квітня військові, з якими спілкувалась ВВС, запевняли, що ситуація зі снарядами та боєприпасами покращилась. Проте росіяни кинули значні сили у наступ і бої в місті були надзвичайно жорсткі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, ЗСУ тривалий час утримували лише західні околиці Бахмуту

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 20 травня першим зробив заяву про повне захоплення Бахмута. В своєму відеозверненні він зазначив, що найманці "Вагнера" планують до 25 травня оглянути місто, після чого передадуть його кадровим російським військовим, а бійці ПВК вийдуть з Бахмута і зроблять перерву на "відпочинок та перепідготовку".

Пізно ввечері в суботу міністерство оборони РФ також повідомило про взяття Бахмуту (це місто російська влада називає Артемівськ).

"На артемівському тактичному напрямку внаслідок наступальних дій штурмових загонів "Вагнер" за підтримки артилерії та авіації Південного угруповання військ завершено звільнення міста Артемівська", - заявили у відомстві.

Більш того, майже відразу очільник Кремля Володимир Путін розпорядився нагородити "усіх причетних".

"Володимир Путін вітає штурмові загони "Вагнер", а також усіх військовослужбовців підрозділів ЗС РФ, які надавали їм необхідну підтримку та прикриття флангів, із завершенням операції зі звільнення Артемівська, - повідомляє ТАСС. - Всі, хто відзначився, будуть представлені до державних нагород"

Водночас українська влада станом на день 20 травня заперечувала повну окупацію Бахмуту.

"Це не відповідає дійсності. Наші підрозділи є в південно-західній частині міста та ведуть бойові дії", - сказав ВВС Україна речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Однак вранці 21 травня втрату міста визнав президент України Володимир Зеленський.

На запитання журналістів під час саміту G7 в Японії, чи контролює Україна місто, Зеленський відповів: "Я думаю, що ні".

"Ви повинні розуміти, що там нічого немає. Вони (росіяни – ред.) все зруйнували. Нині Бахмут є лише в наших серцях", - заявив український президент. - Ворог знищив все. Сьогодні там лише земля і багато мертвих росіян. Наші захисники провели там потужну роботу. Ми дуже вдячні їм за це".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Очільник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявляє про "фактичне оточення" Бахмуту 3 березня

Значення Бахмуту

Українські та іноземні військові експерти мають сумніви, що Бахмут має тільки політичне значення. Наприклад, австрійський оглядач Том Купер вказує, що Бахмут дійсно є великим залізничним вузлом, що в теорії може бути використаний для покращення логістики росіян.

Але він визнає, що захоплення Бахмуту буде мати для РФ скоріше "ідеологічний" ефект.

На це саме вказує і український військовий аналітик Михайло Жирохов. Він звертає увагу, що за Бахмутом українські сили вже звели дві лінії оборони біля Слов'янська і Часового Яру, які розташовані на географічно більш вигідних позиціях.

Отже, відійшовши з Бахмуту, українська армія зможе закріпитись на нових рубежах, а російська – буде змушена штурмувати більш захищені укріплення.

Крім того, вказує експерт, бої за Бахмут суттєво виснажили росіян, особливо постраждала ПВК "Вагнера", яка за минулі місяці втратила декілька десятків тисяч бійців.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов вказував, що російське командування поставило завдання армії захопити весь Донбас до 31 березня 2023 року.

Після падіння Бахмуту перед росіянами буде стояти надскладне завдання на цьому напрямку - наступ і штурм набагато більших та укріпленіших міст Слов'янськ, Костянтинівка та Краматорськ.

У березні та квітні питання Бахмуту підіймалось на кожному засіданні ставки Верховного головнокомандувача. За їх підсумками, офіс президента заявляв про "одностайні рішення продовжити оборону міста".

"Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту", - так пояснював це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

А генерал Сирський вказував, що вдала оборона Бахмуту відкриє можливість для ЗСУ здійснити наступальні операції.

В середині травня українські війська почали контратакувальні дії на флангах Бахмуту. Вдалося звільнити території на півдні - біля Кліщіївки і на півночі - біля Берхівки.

Очільник "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що російська армія, яка тримала ці фланги, просто втекла під натиском ЗСУ. Водночас міноборони РФ повідомило, що на цих напрямках російській військові "перегрупувалися" і "утримують" більш вигідні рубежі оборони".

Військові експерти наголошують, що подальший рух ЗСУ на флангах призведе до того, що російські сили безпосередньо в Бахмуті опиняться в оточенні.

Наприклад, підрозділи "Вагнера" вже не можуть безперешкодно вийти з міста, зауважує американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" (ISW).

"Українська артилерія все ще може атакувати російські сили в Бахмуті та навколо нього. Відхід у зіткненні з ворогом є надзвичайно складним завданням, з яким сили ПВК "Вагнера" навряд чи добре впораються", - сказано у звіті організації.