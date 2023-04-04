Суд над Трампом. Ключові речі, які потрібно знати

Автор фото, Reuters

1 година тому

Дональд Трамп у вівторок має постати перед судом у Нью-Йорку. Він став першим в історії експрезидентом США, проти якого в рамках судового розгляду офіційно висунуть обвинувачення у кримінальній справі. За це проголосували члени великого журі присяжних Мангеттену.

Обвинувальний акт поки що не оприлюднили, тому невідомо, у чому саме окружний прокурор має намір звинуватити колишнього президента.

Але справа, ймовірно, стосуватиметься виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффордс). Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.

Ось сім ключових моментів, які допоможуть нам зрозуміти, що відбувається.

Що таке обвинувальний акт в Америці?

Це офіційне письмове звинувачення, що висувають проти особи прокурори, які вважають, що ця особа вчинила злочин.

Обвинувальний акт містить основну інформацію про звинувачення, а у випадку Трампа йдеться про звинувачення у тяжкому злочині, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від одного року.

На відміну від звичайних звинувачень, висунутих прокурором, обвинувальний акт є результатом таємного голосування великого журі - у випадку з Трампом присяжних з Мангеттену в Нью-Йорку.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Очікують, що Трампу запропонують добровільно здатися владі

Чи заарештують Трампа?

За обвинувальним актом не завжди слідує арешт.

Але після того, як прокуратура зв'язалася з адвокатами Трампа, відбулися переговори, і команда колишнього президента та інші експерти припустили, що у вівторок він добровільно здасться у руки влади.

Як саме це відбуватиметься, досі неясно, але якщо він дійсно здасться, очікують, що він пройде через стандартні етапи оформлення арешту за кримінальний злочин.

На нього цілком можуть надягти наручники, й він з'явиться у супроводі поліцейських перед камерами, перш ніж постати перед судом.

Що таке "хода злочинця"?

Тепер, коли проти Трампа висунуто обвинувачення, й очікують, що він добровільно здасться, йому, можливо, спочатку доведеться пройти повз натовп журналістів з камерами і мікрофонами, що зібралися біля будівлі суду Нью-Йорка.

Цей процес називають "ходою злочинця" (англійською perp walk).

Деяких підозрюваних супроводжує поліція у наручниках, іншим дозволяють йти самостійно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Колишній керівник МВФ Домінік Стросс-Кан, заарештований за звинуваченням у сексуальних домаганнях, розкритикував дії американських поліцейських, які провели його в наручниках перед пресою, та журналістів, які потім опублікували ці знімки

Такі знімки часто є пам'ятними моментами конкретних кримінальних справ.

Коли колишнього голлівудського кіномагната Гарві Вайнштейна звинуватили у зґвалтуванні, він увійшов до будівлі поліцейського управління Нью-Йорка у наручниках.

Цей момент, зафіксований на камерах, досі вважають одним з найзнаковіших зображень руху проти сексуального насильства MeToo.

У подібній ситуації опинився і колишній керівник МВФ Домінік Стросс-Кан, якого заарештували за звинуваченнями у спробі зґвалтування покоївки.

Фото, де його спітнілого і виснаженого ведуть у наручниках, облетіло весь світ. Пізніше він скаржився, що такий підхід порушив презумпцію невинуватості й виставив його злочинцем в очах американців і європейців.

"Несправедливо демонструвати суспільству людину в наручниках, коли ще не доведено, що вона злочинець, і взагалі невідомо, що вона могла зробити",— заявив Стросс-Кан в інтерв'ю американському телеканалу CNN у 2013 році.

Згодом звинувачення з нього зняли, але з посади директора МВФ довелося піти.

Низка соратників Дональда Трампа також неодноразово опинялися перед камерами в наручниках.

За збігом саме радник Трампа і колишній прокурор США Руді Джуліані популяризував цю практику в 1980-х і 90-х роках. Він знав, яке значення для зв'язків із громадськістю має поява обвинуваченого у наручниках перед журналістами на шляху до зали суду.

Як висуватимуть обвинувачення?

Суд у справі Дональда Трампа відбудеться у вівторок. Це буде вперше, коли звинувачення проти Трампа зачитають під час відкритого судового засідання.

Після оголошення обвинувачення Трамп — або адвокат від його імені — виступить із заявою про визнання провини, тобто Трампа запитають, чи скоїв він злочин. І він має визнати себе винним або ні.

Поки що невідомо, чи під час відкритого судового засідання зачитають весь обвинувальний акт, і чи дозволять у залі суду робити фото та записувати відео чи телезйомку, як про це просять ЗМІ.

Очікується, що після звинувачення Трампа звільнять під підписку про невиїзд.

За повідомленнями американських ЗМІ, в обвинувальному акті, найімовірніше, будуть лише звинувачення у ненасильницьких злочинах, і, згідно із законами Нью-Йорка, у таких випадках прокурори не можуть вимагати внесення застави.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Одне з кількох розслідувань проти Трампа стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс

У чому звинувачують Трампа?

Детальний зміст звинувачення поки що не розкривається.

Це одне з кількох розслідувань проти Трампа, воно стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім'я - Стефані Кліффордс).

Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.

Сама по собі ця виплата незаконною не була, але Трамп та його адвокат оформили її як плату першого другому за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

Адвокат Майкл Коен у 2018 році отримав за це три роки в'язниці, але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не пред'являли.

Інший значний платіж нібито був зроблений моделі Playboy Карен Макдугал, яка також стверджувала, що мала роман із Трампом.

Які інші можливі звинувачення?

6 січня 2021 року прихильники Трампа штурмували Капітолій відразу після того, як він виголосив промову, закликаючи натовп "битися, як у пеклі". Поки що незрозуміло, чи висунуть Трампу звинувачення в причетності до нападу.

Інше ймовірне звинувачення може стосуватися поточного розслідування секретних документів, знайдених у будинку Трампа у Флориді, і можливого перешкоджання розслідуванню.

Колишній президент США також є фігурантом розслідування за тиск на офіційних осіб у південному штаті Джорджія з метою скасування перемоги Джо Байдена у 2020 році, зокрема, за запис телефонної розмови, у якій він просив держсекретаря "знайти" достатньо голосів, щоб скасувати результат.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Обвинувачення не завадять Трампу балотуватися на пост президента на виборах 2024 року

Чи зможе він балотуватися в президенти у 2024 році?

Так, може. Жодне звинувачення – чи навіть вирок за цими звинуваченнями - не завадять Трампу балотуватися на посаду президента, якщо він вирішить це зробити. Згідно з конституцією США, відсутність судимості не входить до критеріїв, встановлених для того, щоб бути президентом.

Посадовці, що зазнали імпічменту та були засуджені за тяжкі злочини й провини, можуть бути позбавлені права обіймати посади в майбутньому, але Сенат виправдав Трампа в обох судових процесах з імпічменту.