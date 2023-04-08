11 найкращих фільмів квітня

Автор фото, Universal Pictures

Author, Ніколас Барбер

Role, BBC Culture

13 хвилин(и) тому

"Брати Супер Маріо", "Ренфілд", "Повстання зловісних мерців" та багато інших цікавинок – кореспондент BBC Culture Ніколас Барбер пропонує вашій увазі головні фільми цього місяця.

"Air"

Автор фото, Amazon Studios

Через десять років після того, як "Арго" Бена Аффлека отримав "Оскар" як найкращий фільм, і через сім років після виходу його гангстерської саги "Закон ночі" Аффлек нарешті зняв ще один фільм... про взуття.

Але не просто про взуття. "Air" - це історія про те, як Nike у 1980-х роках змінила світ спортивного одягу, створивши кросівки Air Jordan.

Аффлек грає боса компанії, Філа Найта, а Метт Деймон - Сонні Ваккаро, топменеджера, який переконує Найта витратити весь свій баскетбольний маркетинговий бюджет на одного молодого гравця - Майкла Джордана.

Тепер йому залишається переконати матір Джордана, яку грає Віола Девіс, погодитися на угоду.

Фільм виходить з 5 квітня

"Сузуме"

Автор фото, Toho

Макото Сінкая називають новим Хаяо Міядзакі, а це означає, що його мальовничі науково-фантастичні мультфільми, такі як "Твоє ім’я" та "Дитя погоди", цілком можна порівняти з шедеврами, створеними легендарним співзасновником Studio Ghibli.

Остання карколомна аніме-епопея Сінкая розповідає про дівчину-підлітка, яка відкриває портал в інший світ, де ховається жахлива інопланетна сила.

Вона має врятувати всесвіт за допомогою чарівного кота та хлопчика, який перетворився на стілець, що ходить і говорить.

"Це захопливий, інтригуючий, дивакуватий твір, - каже Пітер Бредшоу у статті The Guardian, — часто вражаючий і красивий, як науково-фантастичний фільм про надприродні катастрофи, але водночас пронизаний характерними елементами химерної комедії".

Фільм виходить з 14 квітня

"Ти тут, Боже? Це я, Маргарет"

Автор фото, Lionsgate

У класичному романі про дорослішання Джуді Блум 11-річна дівчинка переїжджає з Нью-Йорка до передмістя Нью-Джерсі, де вона переживає статеве дозрівання та досліджує свою релігійну ідентичність.

Книга була опублікована в 1970 році, але фільм за нею зняли лише зараз. Маргарет у ньому зіграла Еббі Райдер Фортсон, а її батьків - Рейчел Макадамс і Бенні Сафді.

Чому твір Блум так довго чекав на екранізацію?

"Вона дуже хвилювалася, що хтось перетворить фільм на щось дуже глянсове та симпатичне й відшліфує всі нерівності", - каже сценаристка і режисерка адаптації Келлі Фремон Крейг в інтерв'ю Entertainment Weekly. "Коли я зустрілася з нею, вона щойно подивилася мій перший фільм, "Майже сімнадцять", і сказала, що це переконало її, що я збережу всі недоліки та нюанси... з такою ж чесністю, якою відома вона сама".

Фільм виходить з 28 квітня

"Пітер Пен і Венді"

Автор фото, Disney Plus

Так, це ще один рімейк класичного диснеївського мультфільму, який може здатися не надто привабливим після минулорічного похмурого Піноккіо (Роберта Земекіса, а не Гільєрмо дель Торо).

Але режисером "Пітера Пена і Венді" став Девід Лоурі, який створив найсміливіший із рімейків Діснея "Дракон Піта", й чиї інші проєкти, такі як "Зелений лицар" та "Історія привидів", вважають одними з найдивніших і найстрашніших американських фільмів останніх років.

"Особисто я вважаю, що це мій найулюбленіший з усіх творів, які я коли-небудь робив", - сказав Лоурі в інтерв'ю Collider. - "Я починав роботу над ним, думаючи, що я маю класичний випадок синдрому Пітера Пена. Я не хочу дорослішати. А хто хоче? Але, знімаючи його, я зрозумів, що це фільм про те, як я відмовляюся від цього синдрому... Це перший фільм, який я зняв з дорослої точки зору, якщо це має якийсь сенс".

Фільм виходить 28 квітня на Disney Plus

"Ренфілд"

Автор фото, Universal Pictures

Кріс Маккей, режисер фільму "Lego Фільм: Бетмен", зняв романтичну комедію жахів "Рендфілд". Ніколас Кейдж грає пихатого графа Дракулу, живого і здорового (або принаймні неживого і здорового) у сучасному Новому Орлеані.

Ніколас Голт грає його багатостраждального слугу Ренфілда, який харчується комахами, а Аквафіна грає поліцейську, яка переконує Ренфілда, що полювання на невинних жертв задля того, щоб згодувати їх вампіру - не найкраща кар’єра.

Трейлер виглядає весело, але найбільше захоплює можливість побачити Кейджа у ролі вампіра.

"Концепція Дракули сама по собі є викликом, - сказав Кейдж в інтерв'ю Total Film. - Його робили вже стільки разів... Я, звичайно, захоплююся Крістофером Лі, Френком Лангеллою, Белою Лугосі та Гері [Олдманом]. Але я хотів побачити, чи зможу я привнести щось нове в цього персонажа".

Фільм виходить з 14 квітня

"Поява"

Автор фото, A24

Фільми про митців, як правило, знімають про всесвітньо відомих геніїв - або аутсайдерів, які не змогли отримати визнання, на яке вони заслуговують.

У комедійній драмі Келлі Рейхардт "Поява" розповідається про тих митців, які день у день продовжують виконувати свою роботу, навіть якщо вони навряд чи коли-небудь стануть багатими чи відомими.

Мішель Вільямс грає Ліззі, скульпторку, яка поспішає завершити партію глиняних фігурок для персональної виставки в Портленді, але постійно відволікається на своїх друзів і родичів, пораненого голуба чи несправний бойлер, який власниця її квартири ніяк не може полагодити.

"Поява" - це "радісна маленька комедія про мистецтво та життя, - пише Алісса Вілкінсон у Vox. - Цей фільм спокійний, розумний і дуже веселий".

Фільм виходить з 7 квітня

"Одного гарного ранку"

Автор фото, Les Films Pélleas

Найбільш відома своєю роллю дівчини Джеймса Бонда у фільмах "Спектр" і "Не час помирати", цього разу Леа Сейду грає мати-одиначку. "Одного прекрасного ранку" - романтична комедійна драма режисерки та сценаристки Мії Хансен-Лове.

Героїня Сейду - овдовіла перекладачка, яка живе в Парижі. Половину вільного часу вона витрачає на догляд за восьмирічною дочкою, а іншу половину наглядає за батьком (Паскаль Грегорі), професором філософії на пенсії, який страждає на деменцію.

Вона заводить роман із одруженим другом Клеманом (Мелвіль Пупо) - і вперше за багато років думає про власні потреби, а не про потреби інших.

Фільм виходить з 14 квітня

"Літл Річард: Я - це все"

Автор фото, Magnolia Pictures

Літл Річарду так ніколи і не віддали належного. Річард Пеннімен, який помер у 2020 році, був одним із батьків-засновників рок-н-ролу, але більшу частину його гонорарів брала собі його звукозаписна компанія; білі співаки записали підчищені копії Tutti Frutti та інших його фортепіанних хітів; а критики вважали його занадто банальним, щоб сприймати його всерйоз як революціонера.

Але тепер документальний фільм Лізи Кортес має відновити баланс - за допомогою таких його шанувальників, як Мік Джаггер і Джон Вотерс.

За словами Оуена Глейбермана з Variety, це "захопливий документальний фільм, на який заслуговує Літл Річард. Це фільм, який зсередини показує, яким великим і трансгресивним митцем він був, як його яскравість змінила всю енергію культури – але також показує і те, як дивовижну радикальність того, що він зробив, змели під килим офіційного наративу рок-н-ролу". Звісно ж, фільм має чудовий саундтрек.

Фільм виходить з 21 квітня

"Повстання зловісних мерців"

Автор фото, Alamy

Цілком доречно, що франшиза "Зловісних мерців" продовжує повертатися до життя. Спочатку Сем Реймі разом зі своїм другом Брюсом Кемпбеллом зняв три криваві комедії жахів у 1981-1992 роках.

Потім, в 2013 році, з’явилася версія від іншого режисера. Після неї був телесеріал "Еш проти зловісних мерців", який виходив з 2015 по 2018 рік. Тепер виходить новий фільм режисера та сценариста Лі Кроніна.

Лілі Салліван грає жінку, яка відвідує свою сестру, коли зловісна книга вивільняє безліч демонічної гидоти.

"Це той тип фільму жахів, який змушує глядачів знову закохуватися в цей жанр", - пише Маріса Мірабал з IndieWire.

Фільм виходить з 21 квітня

"Брати Супер Маріо"

Автор фото, Universal Pictures

"Брати Супер Маріо" від Nintendo є однією з найбільш продаваних і найбільш визнаних відеоігор в історії.

Фільм з Бобом Госкінсом і Джоном Легуізамо в головних ролях, який вийшов на екрани в 1993 році, був не таким успішним - він став касовим провалом.

Тому, можливо, знадобилося 30 років, щоб спробувати зробити нову екранізацію - і ось він, нарешті, мультфільм виходить на великі екрани.

Кріс Пратт і Чарлі Дей озвучують американських сантехніків італійського походження, які опинилися на планеті розумних грибів і черепах. Аня Тейлор-Джой озвучує принцесу Піч, Джек Блек озвучує Боузера, який має намір завоювати її королівство, а Сет Роген - ікону гри, Донкі Конга.

Вибір Пратта засмутив деяких шанувальників, оскільки він не має італійського коріння - але ця екранізація щонайменше має всі шанси бути кращою за попередню.

Фільм виходить з 5 квітня

"Бо боїться"

Автор фото, A24 / Alamy

Бійтеся, дуже бійтеся, оскільки автор артхаусних фільмів жахів Арі Астер зняв новий фільм, який виглядає таким же тривожним, але ще більш дивним.

Хоакін Фенікс грає чоловіка середнього віку, який обіцяє відвідати свою матір. Але коли він виходить зі своєї квартири, то бачить, що на вулиці протестують люди.

Потім він потрапляє під колеса пари, яку грають Емі Раян і Натан Лейн, і вони ув'язнюють його у своєму будинку. Його спроби втекти занурюють його у кілька різних вимірів - і десятиліть. Принаймні, про це нам каже трейлер.

Деталі сюжету досі утаємничені, але моторошний сюрреалізм фільму, масштабність і екзистенційна похмурість нагадують роботу Чарлі Кауфмана.

Фільм виходить з 21 квітня