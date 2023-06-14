ВВС побувала у звільненому під час контрнаступу селі. Що ми там побачили

Author, Джеймс Вотергаус

Role, Нескучне, схід України

30 хвилин(и) тому

BBC одним із перших медіа отримала доступ до деяких українських сіл, звільнених під час контрнаступу.

З цих чотирьох населених пунктів на сході Донецької області Нескучне пережило найжорстокіші бої. Так кажуть у батальйоні, який його звільняв. Україна в них втратила шістьох військових.

Назва селища - очевидна іронія для місця, окупованого Росією навесні минулого року – через кілька тижнів після того, як президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну.

Нескучне розташоване у найпівнічнішій точці виступу лінії фронту.

Коли наш військовий провідник Анатолій мчить розбитими дорогами у своїй камуфльованій вантажівці в напрямку Нескучного, стає зрозуміло, що це звільнення відрізняється від того, що ми бачили минулого року.

По-перше, тут немає цивільних. Єдине, що нагадує про залишки цивілізації тут - це зруйнована аптека та продуктовий магазин.

Тут також немає складної мережі траншей. Імпровізований дерев’яний міст через річку – це все, що потрібно, щоб перевезти нас на територію, яку Росія так довго утримувала.

Будівлі мають дірки від куль меншого калібру. Тут було багато ближніх боїв.

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Анатолію не подобаються довгі зупинки.

Час від часу з мінометів ведуть вогонь українські війська, які ховаються в густих смугах дерев чи в закинутих садах. Він пояснює, що росіяни стоять прямо на краю пагорба, прострілюючи територію у трьох напрямках.

Три стовпи диму, які несподівано здіймаються неподалік, змушують нас рухатися далі. Росіяни відповідають "Градом".

Ситуація тут набагато менш стабільна, ніж тріумфальні заяви про звільнення, які пролунали з Києва цього тижня.

Російські війська завдавали ударів у відповідь ще вчора ввечері, українські офіційні особи це визнають.

Контрнаступ України тільки почався і його досягнення поки що скромні.

Як показує досвід Нескучного, будь-яке звільнення буде далеко не миттєвим і не обов’язково принесе свободу одразу.

Підпис до фото, Українські військові встановлюють прапор у звільненому селі Благодатне

Колишні мешканці Нескучного розповіли BBC, що село також було ненадовго окуповане у 2014 році, коли підтримувані Росією бойовики захопили значні ділянки території в Донецькій та сусідній Луганській областях після незаконної анексії Криму.

Потім Україна повернула це маленьке село, але після торішнього вторгнення його знову захопили росіяни.

Раніше цього тижня з’явилося відео, на якому двоє українських військових піднімають синьо-жовтий прапор на зруйнованих будівлях у Нескучному.