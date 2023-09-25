Україна заявила, що під час атаки на Севастополь загинув командувач флоту РФ

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, З вересня 2022 року російським чорноморським флотом командує адмірал Віктор Соколов.

50 хвилин(и) тому

Сили спеціальних операцій ЗСУ оновили інформацію про атаку на штаб Чорноморського флоту Росії та ВДК "Мінськ" у Севастополі.

Вони заявили, що внаслідок влучання ракет у будівлю штабу 22 вересня загинули 34 офіцери, серед яких - командувач ЧФ РФ. Ще 105 росіян були поранені. Сама будівля штабу, за їхніми даними, не підлягає відновленню.

У ССО не назвали прізвище загиблого командувача, але відомо, що з 14 вересня 2022 року російським чорноморським флотом командує адмірал Віктор Соколов.

Росія заяви про загибель адмірала не коментувала.

Раніше голова ГУР Кирило Буданов повідомляв, що внаслідок цієї атаки, за даними ГУР, загинули щонайменше 9 осіб з керівного складу штабу ЧС РФ, поранення отримали 16, серед них - високопосадові російські генерали.

Смерть Соколова Буданов на той момент не підтверджував.

Також у ССО повідомили, що під час атаки 13 вересня, коли у Севастополі внаслідок пожежі на судноремонтному заводі був знищений великий десантний корабель "Мінськ", на ньому загинули 62 людей.

"Враховуючи факт, що ВДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта", - йдеться у повідомленні ССО у телеграмі.

Згодом аналогічне повідомлення з'явилося на фейсбуку Генштабу ЗСУ.

Атака на штаб ЧФ

Автор фото, Reuters

22 вересня Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в анексованому Севастополі.

Після атаки міноборони Росії повідомило про одного загиблого військовослужбовця, але потім відразу виправило повідомлення - начебто він не загинув, а зник безвісти.

Тим часом з українського боку в ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки начальник головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов повідомив, що загинули щонайменше 9 осіб з керівного складу штабу ЧС РФ, а поранення отримали 16, серед них - високопосадові російські генерали.

Буданов уточнив, що, за інформацією ГУР, у дуже важкому стані перебував командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук.

Непритомний також був начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.

"Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі - вони не входять у той перелік, який я вам озвучив”, - казав тоді Кирило Буданов.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Генерал-лейтенант Олег Цеков - командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Раніше у мережі публікували непідтверджені дані, що загинути під час атаки міг також командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов.

Але Буданов цю інформацію тоді не підтвердив. За словами начальника ГУР, розвідка на той момент нічого не знала про стан Соколова.

Автор фото, міноборони РФ Підпис до фото, Олександр Романчук - командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, отримав звання генерал-полковника у 2023 році.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.

“Зрозуміло, що агентурні джерела - одні з основних”, - додав він.

Водночас Сили спецоперацій (ССО) у своєму телеграмі назвали операцію в Севастополі "пасткою для крабів".

"Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно та точно вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ в тимчасово окупованому м. Севастополь", - йдеться в повідомленні.

ССО стверджують, що передали інформацію повітряним силам і вони змогли вдарити по штабу, коли там було вище керівництво.