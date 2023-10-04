У грудні Україна отримає "прорив" для членства у ЄС - Politico

Автор фото, Getty Images

37 хвилин(и) тому

Євросоюз готується розпочати переговори з Україною про її майбутній вступ до блоку, офіційне оголошення про це очікують у грудні, пише видання Politico з посиланням на джерела.

За словами трьох дипломатів, обізнаних з цього питання, лідери ЄС готуються дати Києву "зелене світло" для початку офіційних переговорів щодо вступу до кінця року.

Видання пише, що Україна перебуває у центрі нового великого розширення ЄС з 27 до 35 країн. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до парламенту минулого місяця заявила, що майбутнє України "у Союзі".

2 жовтня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи на виїзному засіданні міністрів закордонних справ у Києві, висловила впевненість у перспективі вступу України до ЄС, вказавши, що Євросоюз незабаром пошириться від Лісабона до Луганська.

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Країни ЄС надали Києву статус кандидата на вступ у червні, а в листопаді Єврокомісія має надати звіт про прогрес у виконанні Україною умов вступу до блоку, повідомив один з офіційних представників Євросоюзу.

За словами одного з дипломатів ЄС, після ухвалення звіту про виконану роботу Єврокомісія зробить заяву, після якої країнам-членам буде "дуже важко не сказати: "Давайте почнемо переговори щодо України"".

"Політичний тиск навколо цього буде надто великим, щоб окремі країни-члени могли цьому протистояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення щодо початку переговорів", – сказав він.

Для початку переговорів Україна має виконати сім умов, висунутих Єврокомісією, зокрема, проведення судових реформ та боротьбу з корупцією, нагадує Politico.

За даними українського уряду, станом на серпень було виконано лише дві з семи умов.

Але навіть якщо всі умови не будуть реалізовані до грудня, коли лідери ЄС зберуться на саміт, очікують, що вони все одно зроблять політичну заяву.

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", – сказав інший дипломат, додавши, що юридичне рішення можуть ухвалити до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив, що у грудні лідери "надішлють позитивний сигнал" про майбутнє членство України.