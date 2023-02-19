Екс-президент США Джиммі Картер проведе решту життя вдома

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52 хвилин(и) тому

Колишній президент США Джиммі Картер вирішив провести час, що залишився у нього, вдома, де він отримуватиме хоспісний догляд, повідомив Картерівський центр.

До цього Картер кілька разів проходив курси лікування у лікарні, але наразі його не будуть госпіталізувати.

Джиммі Картеру 98 років. Він живе найдовше з усіх своїх попередників-президентів.

Його обрали президентом від Демократичної партії. Картер очолював Білий дім один термін – з 1977 по 1981 рік. Наступні вибори він програв республіканцю Рональду Рейгану.

В останні роки Картер багато хворів, зокрема, у нього виявили меланому (злоякісну пухлину шкіри), яка поширилася у печінку та мозок.

"Його повністю підтримує сім'я та медичні працівники. Сім'я Картера просить забезпечити недоторканність їх приватного життя та вдячна за співчуття, висловлені багатьма його шанувальниками", - сказано у заяві.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Картер переміг чинного президента-республіканця Джеральда Форда і став 39-м президентом США

Після відставки Картер продовжив займатися гуманітарними проєктами у рамках Центру Картера.

Він очолював делегацію, яка намагалася переконати військових лідерів на Гаїті здати владу в 1994 році, і він був посередником у припиненні вогню в Боснії, що сприяло укладанню майбутнього мирного договору там.

Пізніше він здобув міжнародну репутацію завдяки своїй роботі у сфері захисту прав людини.

У 2002 році Джиммі Картер отримав Нобелівську премію миру.

Разом з Нельсоном Манделою він заснував The Elders, групу світових лідерів, які взяли на себе зобов’язання працювати над миром і правами людини.

Картер також багато подорожував, навіть у віці за 90-то, і брав участь у щорічних поїздках, щоб будувати будинки з благодійною організацією Habitat for Humanity.

Водночас колишній президент боровся з безліччю проблем зі здоров'ям в останні роки. У серпні 2015 року Джиммі Картеру з печінки видалили невелику ракову пухлину.

Він часто демонстрував дивовижний спокій у справах, що стосувалися власного здоров’я.