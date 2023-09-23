Україна в пошуках "ідеального дрона"

Author, Олег Черниш

Role, BBC Україна

29 хвилин(и) тому

За останні місяці українські дрони майже щодня атакують російські міста не лише біля кордону, але і у глибокому тилу. Виробництво власних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) вдалося наростити в сотні разів, каже влада. Але є суттєва проблема, яку досі не вирішили.

Поточний рік мав стати переломним в українській безпілотній авіації. Уряд виділив рекордні 40 млрд гривень для інвестиції у вітчизняних виробників, прибрав більшість бюрократичних бар'єрів для них і підвищив рентабельність праці.

"Точно можу сказати що умови для виробництва БПЛА в Україні точно одні з найкращих в Європі, а можливо і в світі", – заявляє віцепрем'єр-міністр, очільник міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, виробництво українських безпілотників збільшили в 100 разів, порівняно з минулим роком.

Здавалося б, шлях до стрімкого прориву був відкритий.

І перші результати не змусили себе довго чекати. В травні вперше безпілотник атакував московський Кремль, згодом такі польоти українських дронів до російської столиці стали майже регулярними. Зокрема, тричі постраждали хмарочоси комплексу "Москва Сіті".

Крім того, БПЛА атакували об'єкти в Пскові (майже 700 км від кордону України), Орлі і Брянську (обидва за 200 км від кордону), Туапсе та Сочі (обидва за 500-550 км від України).

Українська влада напряму не бере на себе відповідальність за більшість атак і не розкриває, які саме безпілотні комплекси використовувались для цих ударів. Водночас анонсує, що восени виробництво БПЛА масштабується, а значить, і зросте кількість вдалих атак.

Найкращі українські дрони

Наразі в Україні є близько 200 компаній, які займаються виготовленням безпілотних комплексів. Приблизно 50 з них вже пройшли всі процедури з отримання дозволу і постачають свої вироби до війська. Це в 12 разів більше підприємств ніж минулого року.

Лінійка українських БПЛА надзвичайно широка. Тут і розвідувальні дрони літакового типу, великі ударні безпілотники і маленькі коптери-камікадзе.

Колишній військовий аеророзвідник, а нині профільний радник міністра стратегічної промисловості Ярослав Олійник (позивний "Локі") звертає увагу ВВС, що саме в Україні створились унікальні умови для виробників дронів.

Тут вони можуть відразу протестувати свій виріб в реальних бойових умовах, отримати фідбек і швидко доробити, або повністю переробити його після зауважень.

Серед українських готових розробок він виділяє дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА. Їх він називає "конкурентоздатними" на світовому ринку.

Одна з їхніх переваг – якісний зв'язок і покращена завадостійкість. Чиновник погодився назвати ВВС власний топ українських БПЛА.

На першому місці, на його думку, – розвідник Shark, створений компанією "Укрспецсистемc". Його прийняли в експлуатацію минулого року. Цей БПЛА, стійкий до РЕБ, може вести розвідку територій на дальність до 80 км і на висоті до 3 км над землею.

Автор фото, Ukrspecsystems

Автор фото, DEVIRO Підпис до фото, Розвідувальні безпілотники Shark (верхнє фото) і "Лелека-100" в Мінстратегпромі називають найкращими українськими БПЛА.

"На мою думку, Shark - це один з найбільш топових українських розвідувальних дронів. Він краще російського "Орлана", це безсумнівно", – каже "Локі".

Серед розвідувальних дронів він також виділяє "Лелеку-100". Цей безпілотник, відомий також як "Ciconia" створила фірма DeViRo ще 5 років тому. Основною перевагою БПЛА є просунута інерціальна навігація, яка дозволяє працювати в жорстких умовах і в умовах відсутності GPS. Апарат має електричний двигун, може летіти на 1,5 км у висоту і в довжину до 100 км. Перебувати в повітрі безпілотник може до 4 годин.

Серед коптерів-бомберів представник Мінстратегпрому відзначає "Кажана" і "Вампіра".

Перший – це доволі великий дрон з чотирма гвинтами, що здіймають його в повітря. Він може нести боєприпаси вагою до 20 кг, наприклад артилерійські чи протитанкові міни, щоб скидати їх на голови противника, чи техніку. Має тепловізор для роботи в темряві, а також розвиває високу швидкість, а тому є складною мішенню для ворога.

Аналогічно діє і "Вампір", який може нести до 15 кг боєприпасів плюс також вдало працює в темряві, бо має високоякісний тепловізор.

Автор фото, Міноборони України Підпис до фото, Український коптер "Кажан" може розвивати швидкість до 120 км/год

Автор фото, SkyFall Підпис до фото, Дрон "Вампір" від української компанії SkyFall ефективно працює вночі, бо має потужний тепловізор

Олійник також до "топових" БПЛА додає PD-2 ("People's Drone" тобто "Народний дрон"), що одночасно може бути і розвідником і бомбером, а також "Валькірію" - невеличкий, малопомітний для радарів і легкий в користуванні безпілотник для розвідки тактичного рівня.

Автор фото, Ukrspecsystems Підпис до фото, Багатофункціональний БПЛА "PD-2"

Автор фото, фонд "Повернись живим" Підпис до фото, Український безпілотник "Валькірія" малопомітний для противника і легкий в користуванні

Щоправда, українська влада максимально уникає розповсюдження інформації про свою, можливо, найголовнішу новинку – ударний безпілотник "Бобер". Це саме він декілька разів безперешкодно долітав до Москви і атакував об'єкти в центрі російської столиці.

"Бобра" легко впізнати за незвичайною формою, яка в аеродинаміці називається "качка", тобто його передні крила значно менші ніж задні, а двигун чи пропелер розташовані позаду, тож складається враження, що БПЛА летить "задом наперед". Така форма літачка потребує вправності оператора, що керує апаратом, але дозволяє перехитрити системи ППО противника на довгій дистанції.

Лише нещодавно стало відомо, що "Бобри" виготовляє не державне підприємство, а приватна фірма UkrJet. Щоправда, на сайті підприємства, яке займається розробкою БПЛА, відсутня будь-яка інформація про цей дрон.

Ярослав Олійник відмовляється розкрити подробиці про "Бобра", але зауважує, що досягнути цілей в Москві українському дрону допомогла майстерність операторів, а не "слабкість" російської протиповітряної оборони.

"На мою думку, це синергія виробника і користувача, який використовував ці дрони. Це результат якісної підготовки операторів, а не "дирявість" російської ППО".

Автор фото, United24 Підпис до фото, На відео державної фандрейзингової платформи United24 помітно напис з назвою виробника UkrJet на українському БПЛА "Бобер" (Beaver)

Автор фото, Прес-служба Кабміну Підпис до фото, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оглядає безпілотник "Бобер" на виставці українських дронів в Києві наприкінці липня

Мода на FPV минає?

Однак на тактичному рівні, тобто в межах поля бою, в Україні найбільшою популярністю користуються маленькі і дешеві FPV-дрони. Фактично, мова йде не про якусь конкретну модель безпілотника, а про різні ударні апарати, що мають здатність транслювати відео в онлайн режимі на спеціальні окуляри оператора, а не на його планшет чи ноутбук. Це і є режим "First Person View" (FPV).

Такі дрони втрачаються на полі бою тисячами, бо фактично є "кишеньковою артилерією" солдатів, каже ВВС офіцер ЗСУ, командир підрозділу ударних безпілотників Юрій Касьянов.

Він критикує державну політику України в галузі виробництва БПЛА і каже, що ситуація в цій сфері зараз стрімко змінюється на користь Росії. Зростання виробництва українських дронів експерт називає "абсолютно недостатнім".

"FPV-дронів треба, я думаю, десь 25 тисяч в місяць виготовляти і застосовувати. На сьогоднішній день виробляється орієнтовно в 10 разів менше".

Автор фото, Facebook Юрій Касьянов Підпис до фото, Командир підрозділу аеророзвідки Юрій Касьянов каже, що обсяги виробництва українських БПЛА недостатні, а також немає уніфікації виробів

Щодо розвідувальних дронів, то їх, за підрахунками Касьянова, виробляють в Україні близько 300-350 на місяць. Але треба таких як мінімум 500-600 на місяць.

Ударних далекобійних безпілотників, типу "Шахедів" чи "Бобрів", має бути в 10 раз більше ніж зараз застосовує противник, каже він.

"Тобто якщо зараз в середньому по Україні прилітає десь 50 таких БПЛА на добу, то ми маємо запускати 500. Ми таку кількість не робимо навіть за 2-3 місяці".

Щоправда, в державних органах трохи інша думка. Радник очільника Мінстратегпрому Ярослав Олійник каже, що, наприклад, ефективність FPV не надто висока і це "ситуативне рішення".

“Моя особиста думка, що FPV-дрон – це "ситуативна річ", яка в нас з’явилася через нестачу інших засобів ураження. Те, що кажуть, що один FPV-дрон може знищити танк – це все легенди. Потрібно не менше 10 дронів, щоб вибити танк".

Ефективність такого дрона він оцінює в 10-15%. Якщо зробити систему захоплення цілі на останніх 200-300 метрах, коли сигнал БПЛА подавлює противник, то його ефективність підніметься ще на 10%. Це, вочевидь, не надто високий показник.

"Я особисто вважаю, що історія з що FPV-дронами йде на спад", – резюмує Олійник.

Китай чи власне виробництво?

Підпис до фото, Радник міністра стратегічної промисловості Ярослав Олійник ("Локі") каже, що Україна поступово починає власне виробництво комплектуючих для БПЛА

Важлива обставина для масштабування виробництва БПЛА – це комплектуючі. Є лише два шляхи, як їх отримати: зробити самим або закупити за кордоном.

Ярослав Олійник каже, що більшість елементів вже почали виробляти українські фірми.

"Я думаю, що ще рік і в Україні буде багато виробників, які будуть робити компоненти для БПЛА, що не будуть гірші за іноземні: китайські чи американські. Зараз такі виробники вже почали з’являтись. Єдина проблема – оптика і батареї, бо їх в нас не виробляють".

Але на одну з моделей безпілотників вже ставлять мотори, вироблені в Україні, каже він. Це суттєвий прогрес, оскільки, наприклад, ірано-російський "Шахед", за даними ЗМІ, використовує китайську копію німецького двигуна.

Електроніку, зокрема процесори для БПЛА, Україна закуповує в іноземних країнах по "білим контрактам", ніяких перешкод немає, запевняють в Мінстратегпромі.

З цією тезою не може погодитись один з українських розробників, який на умовах анонімності повідомив ВВС, що останнім часом почав стикатися з труднощами при закупівлі комплектуючих в Китаї.

Це найбільший ринок в світі для безпілотної авіації, але з вересня китайський уряд ввів суттєві обмеження для експорту своїх дронів, а також комплектуючих до них.

"Обмеження дійсно є. Не можна так просто зайти в Китай і зробити інвойс (пропозиція для покупки, – Ред.), – каже співбесідник ВВС. – Але знаходимо варіанти, як викрутитись з ситуації. Змінюємо "точку входу", отримуємо продукт, але витрачається більше часу і грошей"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Маленький китайський цивільний коптер DJI Mavic набув величезної популярності під час російсько-української війни. Обидві сторони використовують десятки тисяч "мавіків", перероблених під військові потреби. Китай з вересня 2023 виріши обмежити експорт своїх безпілотників і комплектуючих до них.

Попри китайські заборони, саме невеликий квадрокоптер Mavic китайської фірми DJI залишається найбільш затребуваним під час російсько-української війни.

Це визнають і українські виробники, і бійці ЗСУ, і навіть влада, яка ще рік тому вустами ексміністра оборони Олексія Резнікова презирливо називала їх "весільними дронами".

Щоб зробити український аналог "Мавіка", потрібні десятки років і десятки мільйонів доларів, визнає представник Мінстратегпрому Ярослав Олійник. І все одно результат буде гірший ніж китайський маленький дрончик.

"Українські "мавіки" не з’являться…Як державний виробник ми програємо DJI, ми його не наздоженемо. Приватні компанії в Україні вміють гарно робити літаки (БПЛА літакового типу, - Ред.), зробити такий коптер як "Мавік" – це зовсім інша історія, потрібно пару десятків мільйонів доларів і фахівців знайти, але все одно є шанс, що ти програєш".

Тому робити це зараз "не логічно і не має сенсу", вважає Олійник.

Андрій Штепа, керівник української компанії Air Unit, яка займається виробництвом БПЛА і постачанням антидронових систем для ЗСУ, каже, що китайський Mavic, попри низьку ціну, має потужний тепловізор і широкий частотний запас для протидії РЕБ. Це топовий дрон в своїй категорії.

"Від "мавіків" ще дуже довго не зможуть відмовитись. Це найкраще по ціні-якості рішення, яке є у світі", - пояснює він ВВС.

"Зоопарк" дронів

Велика кількість українських виробників БПЛА і різноманіття виробів – не перевага, а недолік держави, впевнений Юрій Касьянов. Він називає таку ситуацію "зоопарком безпілотників" і каже про необхідність уніфікації цих виробів.

"Нам потрібна уніфікація, ми просто розпорошуємо фінанси. Не повинно бути так, що двісті компаній працюють кожна над своїми безпілотниками. Вони всі мають працювати над одним".

До прикладу, Росія пішла саме таким шляхом і зосередила всі зусилля на основних моделях, що успішно себе показали на полі бою. Наприклад, на дроні-камікадзе "Ланцет".

Україна, своєю чергою, дала свободу приватним виробникам, які все ще продовжують свої пошуки найкращої моделі дрона. Це заважає поставити на потік виробництво і систематизувати державну політику в сфері безплотної авіації.

Крім того, видається, що за сферу БПЛА тим чи іншим чином відповідають відразу три міністерства – Мінцифри, Міноборони і Мінстратегпром – але не має одного головного координатора.

"Кожне силове відомство самостійно замовляє собі дрони різних класів. Якогось одного органу, який би це координував, сертифікував, уніфікував, немає і його поки що не видно на горизонті", – каже Касьянов.

Він наводить приклад з історії, коли під час Першої світової війни Британія створила спеціальне відомство, яке займалося виключно питанням нарощування кількості боєприпасів. Такий аналог має бути і в Україні, впевнений командир підрозділу аеророзвідки.

Крім формування єдиної політики в сфері БПЛА він мав би також уніфікувати питання боєприпасів, які використовують для скидання з дронів. Через неправильне поводження з ними або через неякісні саморобні бомби травмується багато бійці, каже Касьянов.

Поки ні Міноборони, ні Мінцифри, ні Мінстратегпром не взяли на себе відповідальність зупинити розширення "зоопарку БПЛА" і зосередитись на кількох основних моделях.

Автор фото, AirUnit

Молодий українець Андрій Штепа – один з тих сотень розробників, які ще в пошуках "ідеального дрона". Він каже, що зараз він і його команда таких само молодих українських інженерів шукає рішення, як сконструювати невеликий і недорогий дрон, але з системою самонаведення на ціль.

Тоді усі зусилля потужних російських систем РЕБ будуть марні – безпілотник після захоплення мішені і придушення зв'язку з оператором рухатиметься на ціль в автоматичному режимі.

"Ми вже на фінальному етапі створення цього "ідеального дрона". Думаю, скоро зможемо його показати", – оптимістично налаштований Андрій.