Чому зима не завадить наступу ЗСУ, а весна буде вирішальною для війни

Автор фото, Getty Images

47 хвилин(и) тому

В Україну йде зима, але Київ адаптує свою воєнну тактику, йдеться в матеріалі CNN.

Українські військові зараз ведуть інтенсивну війну на виснаження проти більших за чисельністю російських сил на фронті завдовжки майже 1000 кілометрів.

Росіяни, ймовірно, розпочнуть ще одну кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури України, припускає видання. На полі бою вони пристосувалися, а оборонний бюджет РФ наступного року буде на 70% вищий ніж цьогорічний, тож в Україні вони – надовго, вказують автори матеріалу.

Але й українці адаптуються після невдалого початку контрнаступу, вказують журналісти і пояснюють, чому негода не завадить контрнаступу ЗСУ.

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Зима не завадить

Видання посилається на західних військових аналітиків Франца-Штефана Гаді та Майкла Кофмана, які вказували, що "здатність українських солдатів швидко опановувати західні технології призвела до безпідставного оптимізму щодо можливості скорочення часу, необхідного для створення згуртованих бойових підрозділів".

Тепер, як вважають ці експерти, українські захисники повернулися до стилю ведення війни, який вони знають краще. А саме до використання невеликих мобільних піхотних груп для просування по добре укріплених росіянами територіях.

Видання також цитує командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського. У великому інтерв’ю CNN минулого тижня він казав, що і українці, і росіяни переважно використовують штурмові загони (групи по 10 – 15 бійців) замість батальйонів чи бригад.

"Головна навичка кожного командира будь-якого рівня — це збереження особового складу", - зазначив Тарнавський.

За його словами, Україна не готова ризикувати жертвами, які принесе амбітний механізований наступ, і на цю тактику ведення війни менше впливають погодні умови.

"Серйозною перешкодою під час просування може стати погода. Але з огляду на те, як ми рухаємося вперед, а ми переважно просуваємося без використання техніки, я не думаю, що це дуже вплине на цей етап контрнаступу", – пояснив Тарнавський.

Автор фото, Reuters

"Виснажувати, розтягувати й бити"

Цими словами начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін описав стратегію українців.

Такі атаки, ймовірно, продовжуватимуться та посилюватимуться, але зимова погода ускладнить їх, вважають автори статті.

Вони також прогнозують збільшення кількості атак по російських тилах. На думку аналітиків, якщо Україна отримає ракети Taurus та ATACMS, вона зосередиться на руйнуванні російської інфраструктури. Це призведе до проблем на критично важливих вузлах матеріально-технічного забезпечення сил РФ, таких як авіабази.

Очільник ГУР міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив War Zone : "Боротися з російською авіацією за допомогою систем ППО – це дуже дорого і малоефективно. Авіацію потрібно вивести на авіабази".

Її усунення буде титанічним завданням, адже російська армія вчиться на своїх помилках.

"Вважається, що росіяни швидко навчаються нашої тактики – це підтверджено їхніми діями на полі бою", – сказав Тарнавський CNN.

З усім тим протягом останніх кількох місяців ЗСУ змусили російську ППО деградувати. Через це військовим РФ доводиться обирати, які саме цілі захищати. Особливо це стосується атак безпілотників.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Минулого року Росія розпочала масовані удари по українській енергетичній системі

Удари по енергетиці

Минулого року російські ракетні обстріли пошкодили або знищили близько двох третин енергетичних об’єктів України, але не змогли зламати рішучість громадян, пише CNN і прогнозує, що цієї зими Росія знову спробує зруйнувати енергетичну інфраструктуру України.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко раніше заявляв, що росіяни накопичують задля цього ракети.

Зараз існує дефіцит трансформаторів. Однак українська енергомережа стала більш стійкою, ніж торік. В Україні працюють сім ядерних реакторів та ще два мають запустити. Також з'явилася можливість імпорту більшої кількості енергії з ЄС. Внутрішній видобуток природного газу теж збільшився.

Крім цього українці вдосконалили свою ППО.

"Минулого року не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня. "Наша система протиповітряної оборони стала ще більш комплексною … До зими вона стане ще сильнішою".

Війна може затягнутися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні посадовці вказують на "стабільний прогрес" України на полі бою, але серед багатьох західних аналітиків й офіційних осіб є "відчуття неминучої тупикової ситуації", йдеться у статті.

Вони припускають, що російсько-українська війна розтягнеться на 2025 рік. Колишній австрійський генерал Мік Раян заявив, що західні партнери України мають це визнати й спланувати її подальшу підтримку.

"Зобов’язавшись підтримувати Україну протягом конфлікту, Захід може підірвати зусилля Путіна пережити покровителів України", — сказав він.

З ним погоджується майор армії США Роберт Роуз: "Україна не може дозволити собі розкіш активно маневрувати (робити швидкі наступальні дії). Їй необхідно вдаватись до непривабливого виснаження, і ми маємо бути готові підтримувати її доти, доки вона не виснажить російських окупантів".

Європа і США залишаються відданими підтримці України на полі бою і фінансово. Але є ознаки втоми, починаються сумніви і сварки.

Видання вважає весну 2024 року потенційно важливою фазою війни. Тоді Україна почне використовувати літаки F-16 й, можливо, іншу західну зброю.

Представник Ради з міжнародних відносин Макс Бут закликав союзників Києва прискорити постачання озброєння. За його словами, неспроможність партнерів надати ЗСУ достатню кількість зброї збільшує шанси на те, що війна затягнеться.

Росія ухвалила оборонний бюджет на 2024 рік. Він буде на 70% вищим за цьогорічний. Антиросійські санкції завдали шкоди, однак Росія змогла її обмежити за допомогою цін на нафту.

Втім економіка РФ все ж страждає через війну, а російський лідер Володимир Путін, ймовірно, не захоче скорочувати соціальні видатки напередодні президентських виборів.