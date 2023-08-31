Бен Воллес пішов з посади. Міністр, який багато допомагав Україні і закликав її бути вдячною

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Він очолював британське оборонне відомство чотири роки, в урядах трьох прем’єр-міністрів - Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака, і був близьким соратником Бориса Джонсона.

Новим міністром оборони Великої Британії призначили колишнього міністра енергетичної безпеки Гранта Шаппса, повідомляє Sky News. Він обіймав низку посад в уряді з 2010 року.

Лист із офіційним проханням про відставку Бен Воллес написав прем’єр-міністру Ріші Сунаку 31 серпня напередодні очікуваних перестановок у кабінеті міністрів. Утім про своє рішення залишити посаду він повідомляв ще у липні.

У листі британському премʼєру Воллес сказав, що "світ стає дедалі більш небезпечним", але подякував прем'єр-міністру за його інвестиції у збройні сили. Він також високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні.

Бен Воллес палко підтримував Україну в її опорі російській агресії і зіграв ключову роль у наданні Україні західної військової допомоги. Під його керівництвом Британія першою передала Україні деякі види передових озброєнь.

Він неодноразово наголошував, що Росія є найбільшою загрозою для Європи і що у своєму вторгненні в Україну вона "повторює фашизм і тиранію" нацистів Другої світової війни.

Чим Бен Воллес запамʼятався українцям і хто може бути його наступником?

"З трьома телефонами біля ліжка"

Про своє рішення залишити посаду Бен Воллес заявив ще 16 липня. В інтерв'ю Sunday Times він сказав, що піде з посади тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді. Він додав, що не буде достроково відмовлятися від депутатського мандата, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.

Раніше у червні він також оголосив, що вийшов з перегонів на посаду генсека НАТО.

В інтерв'ю Sunday Times 53-річний міністр нагадав, що розпочав кар'єру в політиці у Шотландському парламенті у 1999 році.

"Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка", - сказав Воллес.

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З початку повномасштабного російського вторгнення у Сполученому Королівстві змінилося три прем'єр-міністри, але Воллеса, що досить незвично, за кожної зміни уряду знову призначали міністром оборони.

Він обіймав цю посаду чотири роки - довше, ніж будь-який його попередник-консерватор. Він сказав Sunday Times, що усвідомлює, який вплив ця робота, яка була для нього пріоритетом, мала на його сім'ю.

До роботи у шотландському парламенті Бен Воллес служив в армії – він був офіцером шотландської гвардії. Воллес був на службі у ніч смерті Діани, принцеси Уельської, і був у групі, яку відправили до Парижа, щоб повернути її тіло додому.

Вперше його обрали до Палати громад у 2005 році. Раніше він працював міністром у департаменті Північної Ірландії та в міністерстві внутрішніх справ.

Віскі і зброя

В інтервʼю Sunday Times британський політик розповів, що напередодні російського вторгнення спілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим за допомогою шифру.

До того, як із Києвом встановили безпечний зв’язок, Воллес, у своїх повідомленнях називав зброю, яку Британія постачала в Україну, брендами віскі.

"Отже, (протитанкові ракети) Nlaw були Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon - Islay. Я надсилав йому (Резнікову) повідомлення: "У мене є для вас трохи віскі" або "віскі вже в дорозі", - розповів він британському виданню.

Напередодні великої війни Воллес подарував пляшку віскі Glenfiddich російському міністру оборони Сергію Шойгу. "Він, звісно, не зрозумів, що цей жарт означає", - розповідав політик Sunday Times.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бен Воллес і Сергій Шойгу зустрілися у Москві за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії

Бен Воллес зустрічався з Шойгу та начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим у Москві 11 лютого 2022 року, намагаючись запобігти російському вторгненню.

Він спеціально взяв із собою весь вищий британський генералітет, щоб представити росіянам людей, які мали керувати діями Великої Британії у відповідь на напад Росії.

Як пізніше згадував Воллес у документальному фільмі BBC (може бути недоступний за межами Сполученого Королівства), у російського військового командування на той час склалася думка, що Україна не опиратиметься, що російська армія непереможна, що міжнародне співтовариство розколеться з цього питання і що українці зустрінуть російські війська доброзичливо.

За його спогадами Воллес тоді сказав Шойгу: "Але українці боротимуться", а Шойгу відповів: "У мене мати українка, вони не будуть", а також додав, що він не збирається вторгатися в Україну.

За словами Воллеса, Шойгу брехав йому в обличчя. І саме тоді, як згадував британський політик, у нього розсіялися останні сумніви щодо намірів Росії.

Велика Британія є другим після США донором військової допомоги Україні. Вона вже виділила на допомогу 4,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 5,6 млрд дол.).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Міністр оборони з українськими військовими, які проходять навчання у Британії

Деякі види передової зброї Британія вирішила надати Україні раніше за своїх союзників. Це - танки Challenger 2, снаряди зі збідненим ураном до них та крилаті ракети Storm Shadow – найбільш далекобійна зброя, яку українська армія отримала від Заходу на сьогодні.

Частиною військової допомоги британців також є програми з навчання українських військових, які підтримали й інші союзники.

Британія також планує розпочати тренування українських пілотів на швидкісних реактивних літаках, але надати бойові винищувачі Україні найближчим часом не обіцяє.

Скандал із "подякою"

Попри безперечну підтримку Великої Британії, в Україні чутливо відреагували на слова Бена Воллеса про те, що українцям потрібно бути більш вдячними своїм західним партнерам.

Цей коментар пролунав у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив на початку липня. Так Воллес відреагував на невдоволення Києва відсутністю формального запрошення до вступу в НАТО.

У відповідь Володимир Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, але саркастично додав, що українці можуть "зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше британський політик опублікував пост у фейсбуці українською мовою, в якому пояснив, що його коментарі були "дещо неправильно передані".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бен Воллес під час неформальної зустрічі міністрів оборони НАТО у Вільнюсі

Він сказав, що мав на увазі потребу України "часом визнавати, що в багатьох країнах та в деяких парламентах підтримка не така сильна, як у Британії".

Британський політик також згадав, що його слова про Amazon, сказані ще минулого року, "мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є транзакційними (тобто комерційними), а радше партнерськими".

Згадка про Amazon стосувалася обурення Воллеса тим, що одразу після приїзду в Київ у червні минулого року йому видали список потрібної Україні зброї.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно", - підсумував голова британського оборонного відомства.