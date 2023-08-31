Бен Воллес пішов з посади. Міністр, який багато допомагав Україні і закликав її бути вдячною
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес офіційно подав у відставку. Він очолював британське оборонне відомство чотири роки, в урядах трьох прем’єр-міністрів - Бориса Джонсона, Ліз Трасс та Ріші Сунака, і був близьким соратником Бориса Джонсона.
Новим міністром оборони Великої Британії призначили колишнього міністра енергетичної безпеки Гранта Шаппса, повідомляє Sky News. Він обіймав низку посад в уряді з 2010 року.
Лист із офіційним проханням про відставку Бен Воллес написав прем’єр-міністру Ріші Сунаку 31 серпня напередодні очікуваних перестановок у кабінеті міністрів. Утім про своє рішення залишити посаду він повідомляв ще у липні.
У листі британському премʼєру Воллес сказав, що "світ стає дедалі більш небезпечним", але подякував прем'єр-міністру за його інвестиції у збройні сили. Він також високо оцінив реакцію британського уряду на війну в Україні.
Бен Воллес палко підтримував Україну в її опорі російській агресії і зіграв ключову роль у наданні Україні західної військової допомоги. Під його керівництвом Британія першою передала Україні деякі види передових озброєнь.
Він неодноразово наголошував, що Росія є найбільшою загрозою для Європи і що у своєму вторгненні в Україну вона "повторює фашизм і тиранію" нацистів Другої світової війни.
Чим Бен Воллес запамʼятався українцям і хто може бути його наступником?
"З трьома телефонами біля ліжка"
Про своє рішення залишити посаду Бен Воллес заявив ще 16 липня. В інтерв'ю Sunday Times він сказав, що піде з посади тоді, коли прем'єр-міністр Ріші Сунак проводитиме чергові перестановки в уряді. Він додав, що не буде достроково відмовлятися від депутатського мандата, щоб не довелося проводити довибори в його окрузі.
Раніше у червні він також оголосив, що вийшов з перегонів на посаду генсека НАТО.
В інтерв'ю Sunday Times 53-річний міністр нагадав, що розпочав кар'єру в політиці у Шотландському парламенті у 1999 році.
"Це 24 роки. Я провів понад сім років із трьома телефонами біля мого ліжка", - сказав Воллес.
З початку повномасштабного російського вторгнення у Сполученому Королівстві змінилося три прем'єр-міністри, але Воллеса, що досить незвично, за кожної зміни уряду знову призначали міністром оборони.
Він обіймав цю посаду чотири роки - довше, ніж будь-який його попередник-консерватор. Він сказав Sunday Times, що усвідомлює, який вплив ця робота, яка була для нього пріоритетом, мала на його сім'ю.
До роботи у шотландському парламенті Бен Воллес служив в армії – він був офіцером шотландської гвардії. Воллес був на службі у ніч смерті Діани, принцеси Уельської, і був у групі, яку відправили до Парижа, щоб повернути її тіло додому.
Вперше його обрали до Палати громад у 2005 році. Раніше він працював міністром у департаменті Північної Ірландії та в міністерстві внутрішніх справ.
Віскі і зброя
В інтервʼю Sunday Times британський політик розповів, що напередодні російського вторгнення спілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим за допомогою шифру.
До того, як із Києвом встановили безпечний зв’язок, Воллес, у своїх повідомленнях називав зброю, яку Британія постачала в Україну, брендами віскі.
"Отже, (протитанкові ракети) Nlaw були Glenfiddich, а протикорабельні ракети Harpoon - Islay. Я надсилав йому (Резнікову) повідомлення: "У мене є для вас трохи віскі" або "віскі вже в дорозі", - розповів він британському виданню.
Напередодні великої війни Воллес подарував пляшку віскі Glenfiddich російському міністру оборони Сергію Шойгу. "Він, звісно, не зрозумів, що цей жарт означає", - розповідав політик Sunday Times.
Бен Воллес зустрічався з Шойгу та начальником російського генштабу Валерієм Герасимовим у Москві 11 лютого 2022 року, намагаючись запобігти російському вторгненню.
Він спеціально взяв із собою весь вищий британський генералітет, щоб представити росіянам людей, які мали керувати діями Великої Британії у відповідь на напад Росії.
Як пізніше згадував Воллес у документальному фільмі BBC (може бути недоступний за межами Сполученого Королівства), у російського військового командування на той час склалася думка, що Україна не опиратиметься, що російська армія непереможна, що міжнародне співтовариство розколеться з цього питання і що українці зустрінуть російські війська доброзичливо.
За його спогадами Воллес тоді сказав Шойгу: "Але українці боротимуться", а Шойгу відповів: "У мене мати українка, вони не будуть", а також додав, що він не збирається вторгатися в Україну.
За словами Воллеса, Шойгу брехав йому в обличчя. І саме тоді, як згадував британський політик, у нього розсіялися останні сумніви щодо намірів Росії.
Велика Британія є другим після США донором військової допомоги Україні. Вона вже виділила на допомогу 4,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 5,6 млрд дол.).
Деякі види передової зброї Британія вирішила надати Україні раніше за своїх союзників. Це - танки Challenger 2, снаряди зі збідненим ураном до них та крилаті ракети Storm Shadow – найбільш далекобійна зброя, яку українська армія отримала від Заходу на сьогодні.
Частиною військової допомоги британців також є програми з навчання українських військових, які підтримали й інші союзники.
Британія також планує розпочати тренування українських пілотів на швидкісних реактивних літаках, але надати бойові винищувачі Україні найближчим часом не обіцяє.
Скандал із "подякою"
Попри безперечну підтримку Великої Британії, в Україні чутливо відреагували на слова Бена Воллеса про те, що українцям потрібно бути більш вдячними своїм західним партнерам.
Цей коментар пролунав у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив на початку липня. Так Воллес відреагував на невдоволення Києва відсутністю формального запрошення до вступу в НАТО.
У відповідь Володимир Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку, але саркастично додав, що українці можуть "зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
Пізніше британський політик опублікував пост у фейсбуці українською мовою, в якому пояснив, що його коментарі були "дещо неправильно передані".
Він сказав, що мав на увазі потребу України "часом визнавати, що в багатьох країнах та в деяких парламентах підтримка не така сильна, як у Британії".
Британський політик також згадав, що його слова про Amazon, сказані ще минулого року, "мали на меті підкреслити, що відносини Великої Британії з Україною не є транзакційними (тобто комерційними), а радше партнерськими".
Згадка про Amazon стосувалася обурення Воллеса тим, що одразу після приїзду в Київ у червні минулого року йому видали список потрібної Україні зброї.
"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно", - підсумував голова британського оборонного відомства.
Водночас українська сторона згодом також назвала цей обмін уїдливими коментарями "прикрим непорозумінням".