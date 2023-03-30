Росія почала масово використовувати крилаті авіабомби. Що це?

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Наслідки удару по Авдіівці. Це містечко на Донеччині російська авіація майже щодня атакує плануючими бомбами

47 хвилин(и) тому

Російська армія почала активно застосовувати плануючі (крилаті) авіабомби на українському фронті. Це нова і дуже небезпечна зброя.

"Вони (російські льотчики) почали використовувати крилаті кореговані авіаційні бомби, які фактично уже щодня з'являються у прифронтовій зоні. При цьому їхня авіація не залітає в зону ураження. Це нова загроза", – заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Дійсно, з кінця зими – початку весни літаки РФ почали дедалі більше застосовувати плануючі бомби. Вони вражають ними цілі не лише на лінії зіткнення, але й у відносно "безпечних" Чернігівській і Сумській областях.

Це небезпека, на яку поки що українська армія не має адекватної відповіді.

Що таке крилаті бомби?

Автор фото, ТГ-канал "Военкоры русской весны" Підпис до фото, Російська крилата бомба УПАБ. Вперше її використали у війні проти України наприкінці лютого поточного року

Плануюча – це майже звичайна авіаційна бомба, яку скидає фронтовий винищувач, наприклад, Су-34 чи Су-35, але яка при цьому має спеціальні крильця і систему корегування та наведення на ціль.

Це фактично перетворює її на крилату ракету великої потужності (в бойовій частині авіабомби може бути до однієї тонни вибухівки).

Можливість такої бомби пролетіти до цілі 40-50 км дозволяє літакам випускати її на відносно безпечній відстані від лінії фронту і не залітати в зону дії протиповітряної оборони противника.

Профільне видання Defense Express з посиланням на джерела вказує, що вперше РФ використала такі авіабомби в кінці лютого по одному з українських об'єктів в Чернігівській області.

На початку березня один з найбільших російських телеграм-каналів "Военкоры русской весны" виклав фото і відео застосування такої авіабомби під назвою УПАБ-1500Б.

Але він написав, що російські війська застосовують її для руйнування оборонних позицій українців в Авдіївці Донецької області.

Слід зазначити, що це містечко біля Донецька останніми тижнями в епіцентрі бойових дій. Росіяни намагаються охопити його з півдня і півночі, а житлові квартали Авдіївки ледь не щодня знищують авіаударами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російського бомбардування Авдіївки, 28 березня 2023 року

Потужна бомба УПАБ, яку вони застосовують, містить близько тонни вибухівки. Вона може застосовуватись з дальності в 40 км і летить до цілі, використовуючи інерційну і супутникову систему наведення.

Вперше ця розробка була продемонстрована лише в 2019 році і раніше не було відомо, що вона вже на озброєнні армії РФ.

Інші варіанти плануючих бомб Кремль використав по українських містах в ніч на 24 березня. Тоді авіація противника завдала 11 авіаударів по містечках Сумщини біля кордону з РФ.

Як повідомили повітряні сили ЗСУ, 10 російських винищувачів скинули 11 крилатих авіабомб. Defense Express їх ідентифікував як УМПК. Це фактично фугасна авіабомба з 500 кг вибухівки, яку росіяни змогли оснастити супутниковою системою наведення і крилами для польоту.

Офіційно Росія не заявляла про масове виробництво і взяття на озброєння цих бомб.

Командування ЗСУ повідомило, що в комплексах УМПК росіяни використали "примітивні системи навігації", але можуть скидати їх на відстані 50 і більше кілометрів, не доходячи до українського кордону.

Як протидіяти?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська влада заявляє, що потребує західних винищувачів для боротьби з російськими крилатими бомбами

"З цим (крилатими бомбами) треба щось робити, – заявляє полковник Ігнат. – І не лише засобами ППО, які ми з нетерпінням чекаємо, але треба посилювати тиск і роботу з західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції і надання Україні все-таки винищувачів".

Представник командування Повітряних сил має на увазі, що убезпечити Україну від російських авіабомб можна лише одним способом – збиваючи літаки, які їх запускають.

Проблема в тому, що російські винищувачі намагаються запускати їх якнайдалі від лінії фронту і державного кордону, побоюючись наземних систем ППО.

Українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300 можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а "Бук-М1" – до 35 км. Ці системи ППО неможливо встановити безпосередньо біля лінії фронту, бо вони відразу стануть пріоритетними цілями для противника.

Плануючі бомби, як ми вже зазначали, російські винищувачі можуть скидати за 40-50 км від цілі.

Отже, щоб вирішити цю проблему, Україні потрібні або більш далекобійні системи ППО, наприклад, як обіцяний США комплекс PATRIOT, який має дальність ураження близько 100 км.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Американські системи PATRIOT Вашингтон пообіцяв Києву ще наприкінці минулого року.

Або ще кращий варіант – отримання західних сучасних винищувачів, наприклад, F-16, які змогли б за допомогою ракет "повітря – повітря" знищити літаки противника. Останні модифікації дозволяють це зробити навіть на відстані до 180 км.

Власне, про цю потребу заявляють і представники Збройних сил України. Міністр оборони Олексій Резніков наголошує, що ЗСУ потрібні літаки, які здатні "бачити" на понад 200 км і обстрілювати цілі на понад 150 кілометрів.