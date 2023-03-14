"Губернатор без області". Сергій Гайдай йде у відставку: чим він запам'ятався

Автор фото, facebook Сергій Гайдай Підпис до фото, З початку великої війни чиновник Сергій Гайдай одягнув військову форму і взяв позивний "Ронін" (цим словом називали японських самураїв, які переставали служити своєму покровителю)

59 хвилин(и) тому

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай йде у відставку. За час війни він запам'ятався гучними заявами на своїй посаді.

Указ президента про звільнення Гайдая у вівторок підтримав уряд.

Окрім того, Кабмін підтримав звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської ОДА та Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької ОДА.

Із Закарпаття - на Луганщину

Головою Луганської області Сергій Гайдай став ще до повномасштабної війни – 25 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про його призначення.

До цього Гайдай працював в місцевій владі на Закарпатті.

На Луганщині майже за 2,5 роки до масованого вторгнення РФ він більшість часу займався інфраструктурними проєктами, зокрема зведенням доріг і адміністративних центрів в містечках на лінії фронту. В таких, як, наприклад, Станиця Луганська.

Все змінила велика війна. Сергій Гайдай залишився на посаді, але змінив костюм на військовий камуфляж і взяв в руки зброю.

Луганська область – єдиний український регіон, про повне захоплення якого оголосив російський президент Володимир Путін. Через це Гайдая інколи називали "губернатором без області".

Тим не менше, заяви влади РФ про "повний контроль" над Луганщиною неправдиві. Станом на зараз кілька населених пунктів на межі з Донеччиною, зокрема Білогорівка і Невське перебувають під контролем України.

Публічні скандали

Автор фото, facebook Мар"яна Безугла Підпис до фото, Депутатка Мар'яна Безугла 9 місяців тому почала вимагати звільнення Гайдая

Крім цього колишній очільник Луганської ОВА запам'ятався також гучними заявами щодо ситуації на полі бою.

Сергій Гайдай доволі часто в інтерв'ю і коментарях ЗМІ казав про ті чи інші плани українських військ або можливі дії армії РФ. Не рідко це ставало підставою для критики його навіть з боку депутатів правлячої партії "Слуга народу".

Наприклад, влітку минулого року спалахнув гучний публічний конфлікт між головою Луганщини і депутаткою від "СН", заступницею голови комітету Ради з нацбезпеки Мар'яною Безуглою.

На фоні захоплення Луганської області вона заявила, що очільник ОВА "погано підготував" область до оборони. Депутатка закликала звільнити його з посади.

"Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень", – заявила вона "Громадському".

За даними Безуглої, очільник Луганщини також не перебував на своєму робочому місті в адміністрації та залишив область в розпал боїв.

Сам Гайдай доволі жорстко відреагував на заяви нардепки.

"Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами", – сказав він.

Також обласний голова заявив, що Безугла намагалась керувати військовими, не маючи на те повноважень.

"Бути керівником Луганської області на сьогодні - це величезна відповідальність. - зазначив він. - На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла".

Гучні заяви

Автор фото, EPA Підпис до фото, Боєць ЗСУ в Сєвєродонецьку. Українська армія змушена була залишити місто наприкінці червня 2022 року. Гайдай каже, що війська РФ майже повністю зруйнували його.

Що стосується військових питань, то Сергій Гайдай публічно давав доволі оптимістичні прогнози щодо розвитку ситуацій на окремих ділянках фронту.

Наприклад, під час боїв за Сєверодонецьк в червні 2022 року очільник області прогнозував його "швидке звільнення".

"Нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції, досягати успіху. І це дає нам шанси і надію, що надалі це буде відбуватися. Більш того, можливо змінитися ситуація і щодо самого міста", – заявляв Гайдай 2 червня.

Через декілька днів бійці ЗСУ відступили з Сєверодонецька і місто було окуповане росіянами.

Наприкінці червня – початку липня минулого року фактично вся Луганська область була захоплена військами РФ. Бої тривали на її адміністративних кордонах, наприклад біля села Білогорівка.

Але вдалий контрнаступ українців на Харківщині у вересні 2022 року дав шанс на звільнення частини Луганщини. Рухаючись зі сторони деокупованих Ізюму, Лиману і Куп'янська ЗСУ впритул наблизились до важливих логістичних центрів росіян – луганських міст Сватове і Кремінна.

Сергій Гайдай поспішив оголосити про швидке звільнення цих населених пунктів.

"Просування величезне, бої ідуть достатньо важкі. Але окупанти біжать з усіх населених пунктів. найближчим часом, можливо завтра, ми з вами вже почуємо чудові новини зі Сватового, Кремінної, Рубіжного", – анонсував він 10 вересня.

Однак, станом на середину березня 2023 звільнити ці міста так і не вдалося.

Більш того, за даними військових експертів, РФ кинула підкріплення на цю ділянку фронту і змогла відтіснити ЗСУ від траси Сватово-Кремінна.

Генштаб української армії також заявляє, що на цьому напрямку Росія не обороняється, а атакує.

Гайдай вже публічно прокоментував, що робить вона це без успіху.