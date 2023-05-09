"Ми не хотіли нікого образити". Гурт "Весна" і пісня про сестер-слов’янок на Євробаченні

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

Author, Діана Куришко

Role, BBC Україна

22 хвилин(и) тому

"У слов’янському королівстві панували любов і сестринство, аж поки одного дня туди не закралися тіні".

Так починається відео чеського гурту "Весна" до пісні "Корона твоєї сестри", з якою вони виступають на Євробаченні 2023.

У композиції є слова "пам'ятай, що ми сестри до кінця!", "ніхто не хоче більше мертвих хлопчиків". А кліп до неї створили у форматі казки про шістьох сестер-слов’янок і злі сили, які їм заважають жити у мирі.

Про слов’янське сестринство "Весна" співає англійською, чеською, українською та болгарською мовами.

Гурт, який заснували у 2017 році, випустив два альбоми. До "Весни" входить шість жінок: співачка та авторка пісень Патриція Каньок, барабанщиця Маркета Мужаткова, піаністка і росіянка за походженням Олеся Очеповська, реперка Таніта Янкова, скрипалька Бара Юранкова, басистка Тереза Чепкова.

Автор фото, Milan Vopalensky

В Україні ця пісня викликала хвилю обурення ще взимку, коли "Весна" перемогла на національному відборі на Євробачення у Чехії.

На пісенному конкурсі і раніше співали про дружбу слов’янських народів, але до повномасштабного вторгнення Росії це не викликало такої критики.

Через війну Євробачення, яке мало бути цього року в Україні, проводять у Ліверпулі. До Британії приїхали тисячі українських біженців.

У ніч перед початком конкурсу Київ атакувала понад 30 російських дронів.

Росія вже другий рік поспіль на Євробаченні не виступає. Але російські наративи у піснях прослідковуються.

Про що пісня "Корона твоєї сестри", чи варто під час війни співати про сестер-слов’янок, ВВС Україна поговорила з представницями гурту "Весна" Патрицією Каньок та Танітою Янковою.

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ВВС: Ваша пісня викликала багато питань в Україні. Триває війна, гинуть люди. Росія вдарила по супермаркету в Херсоні, в Умані загинули діти. У вашій пісні ми бачимо історію про слов’янських сестер, ймовірно про Росію та Україну, сварку між ними. Що це означає? Для вас Росія і Україна просто посварилися?

Патриція Каньок: Коли ми писали пісню, початковою ідеєю було присвятити її Україні. Тому ми написали приспів українською. Тому що ми як жінки співчуваємо усім, хто зараз переживає усі ці страждання. І хоча у нас різний культурний бекграунд, ми маємо нашу світлу енергію, щоб підтримати одна одну.

Коли ми співаємо про сестринство, це про всіх сестер у світі. Ми маємо на увазі всіх жінок, які можуть співчувати тим, кого зараз пригнічують. Чиї права порушують. Тож ми мали на увазі саме таке сестринство.

Автор фото, PA

ВВС: Тобто ця історія лише про жінок, про сестринство і немає нічого спільного з реальністю, з війною?

Патриція Каньок: Так. Ми не хотіли, щоб пісня когось образила. Ми співчуваємо Україні, ми відчуваємо біль. Ми дуже вражені тим, що зараз відбувається. Ми співчуваємо, тому що в історії Чехії також були моменти гноблення.

Ти можеш мати сестру, яка є твоєю рідною сестрою по крові. Але сестрою також можна назвати когось, кого ти справді розумієш і хочеш підтримати, хочеш висловити жіночу солідарність. Таким був наш намір.

ВВС: Чия це взагалі ідея оспівати братерство, сестринство слов'ян?

Патриція Каньок: Наша пісня не тільки про це. І я думаю, що вступ до музичного відео є художнім образом, який розкриває тему сестринства. Але пісня також про відчуття. Про тягар, який відчувають люди, коли їх не чують.

Тому я вважаю, що ця пісня може допомагати людям, тому що вона дає їм сили. Якщо хтось страждає і переживає важкі часи – то ви просто хочете, щоб ця людина набралася сил. І тому ми говоримо про корону в пісні. Тому ми кажемо: "Корона моєї сестри. Не знімайте її". Корона для мене є символом сили й суверенітету. Якщо хтось зніме цю корону – це прояв неповаги, про який не можна мовчати.

Автор фото, Milan Vopalensky

ВВС: У вашому відео є слова: “Одного разу у слов’янському королівстві панували любов і сестринство, аж поки одного дня…”. Ви знаєте, росіяни часто так кажуть про минуле. Це російські наративи про один народ, про те, що ми були об’єднанні. Саме тому ваша пісня має такий відгук в Україні. Що це означає для вас?

Патриція Каньок: Ми родом із Чехії, і наш контекст для цього слова інший. Як відомо, Чехія була однією з країн, яка найбільше підтримувала Україну. Ми виступали на великому заході на Вацлавській площі у Празі, щоб підтримати Україну, коли почалася війна.

Сестринство означає для мене те, що ти хочеш допомагати і робиш усе можливе. Але, звичайно, це слово у вашому контексті означає щось інше. Ми перепрошуємо, якщо хтось засмутився через це слово. Це жахливо, що це слово, сестринство, використовують маніпулятивно. Тому що я вважаю, що суть цього слова хороша, але в історії перекрутили його справжнє значення.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock

ВВС: Ви чули реакцію на вашу пісню від українців?

Таніта Янкова: Реакцій було багато. І більшість людей нас дуже підтримували. Багато людей казали, що вони щасливі, що ми зробили таку пісню. Було багато хороших реакцій.

Патриція Каньок: І, звичайно, негативні реакції також були. Вони базувалися на нерозумінні справжнього змісту пісні.

ВВС: Ви плануєте відвідати Україну, заспівати цю пісню?

Патриція Каньок: Я на це сподіваюся. У мене є друзі в Україні, я з ними на зв’язку, ми продовжуємо спілкуватися. Було б чудово знову відвідати Україну. Я була там три роки тому. І мрію про можливість виконати наші пісні в Україні.