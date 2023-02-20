"Заїхав на перепічку". Соцмережі жартують про Байдена у Києві

Автор фото, телеграм, колаж зі стоп-кадру

1 година тому

Володимир Зеленський назвав візит Джо Байдена історичним. У столиці України президент США оголосив про нові санкції щодо росіян, пообіцяв більше допомоги Україні й сказав, що "Київ підкорив його серце".

Тим часом українці обговорюють візит Байдена у соцмережах – багато жартують і захоплюються сміливістю американського лідера.

Автор фото, Olena Shiyan

Автор фото, Український ветеранський фонд

"Байден таки в Києві! Ну що ж? Тепер нас точно не зіллють та будуть йти до кінця. Дуже символічно, що президент США відвідав Україну саме 20 лютого. Бо саме в цей день 2014 росія почала свою військову агресію щодо України. Це в чомусь символічне визнання того, що Байден як віце-президент не зробив тоді, але може зробити зараз. А саме дати зброю та ресурси для перемоги України у війні з росією", - написав у фейсбук Олексій Мушак.

Автор фото, Друга приватна мемарня

Автор фото, Olena Shiyan

Автор фото, спільнота Мемаграм

Візит президента США в Україну є чітким сигналом "на болота", тобто Росії, що її ніхто не боїться, написав у фейсбуку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Його попередник на посту Павло Клімкін теж говорив про важливість цієї поздки американського лідера: "Байден у сонячному Києві це прекрасно. Тепер не дати Путіну перемогти - це його місія. Як президента, як американця і як людини".

Автор фото, Тетяна Ніколаєнко

"Байден у Києві. У місті, яке мало бути під контролем Росії 360 днів. Який сильний знак диктатору Путіну", - написав журналіст Bild Джуліан Ропке.

Автор фото, Олександр Равчев

Ми стаємо свідками творення історії, пишуть люди у соцмережах і захоплюються сміливістю Байдена приїхати до Києва у такі часи. Згадують Путіна, який "всю війну сидить в бункері".

Автор фото, @lobodiuchenko

Візит президента США був неанонсованим і супроводжувався посиленими заходами безпеки. До моменту, поки Байден не з’явився на Михайлівській площі, про його приїзд не повідомляли.

У соцмережах жартували, що бачили Байдена у багатьох місцях, й, що це був найприємніший багатогодинний затор на дорогах Києва.

Автор фото, twitter.com/chornobryvci

Автор фото, Олексій Голобуцький

Було багато мемів про Байдена і в інших містах.

Автор фото, facebook.com/1KR.UA/

Автор фото, facebook.com/thebuchacity

Без жартів про можливість ядерного удару, а значить - і вечірки на Щекавиці, не обійшлося.

Автор фото, фейсбук Діма Коваленко

Бренди запустили ситуативний маркетинг з нагоди візиту президента США.

Автор фото, АТБ

Автор фото, instagram.com/ababahalamaha

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