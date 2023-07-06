Навіщо Зеленському їхати до Болгарії і що він звідти привезе для ЗСУ

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акція на підтримку України у болгарській столиці Софії

Author, Георгій Ерман

Role, Кореспондент BBC

40 хвилин(и) тому

У Болгарії підтвердили підготовку до візиту Володимира Зеленського. Можливий приїзд президента України до Софії матиме надзвичайне значення для української армії і є подякою болгарам за підтримку.

Торік Болгарія несподівано стала одним з ключових постачальників боєприпасів та пального для України. Ще з радянських часів країна є одним з провідних виробників артилерійських боєприпасів та стрілецької зброї у регіоні. А боєприпаси "радянських калібрів" – одна з найбільших потреб української армії.

Навесні 2022 року Болгарія офіційно відмовилися постачати боєприпаси в Україну. Проти виступали болгарські соціалісти, які входили до коаліційного уряду й близький до них за поглядами президент Румен Радев.

Проте тодішні прем’єр Кіріл Петков та міністр фінансів Асен Василев з ліберального руху "Продовжуємо зміни" знайшли шлях, як допомогти Україні. Пізніше вони розповіли в інтерв'ю Die Welt, що Болгарія в перші місяці війни надала українській армії третину боєприпасів, які постачали болгарські компанії через посередників, і 40% пального.

Euraktiv повідомляв з посиланням на джерела, що непрямий експорт боєприпасів та зброї з Болгарії до України торік склав щонайменше 1 млрд доларів.

Офіційно Україна торік імпортувала з Болгарії товарів на понад 1,7 млрд доларів (у 2021 році весь імпорт України з Болгарії складав близько 500 млн доларів).

Автор фото, Президентство на Республика България Підпис до фото, Президент Болгарії Румен Радев на зустрічі з послом України Олесею Ілащук

Проте Україна прагне також отримати безкоштовну допомогу від Болгарії - боєприпаси зі складів болгарської армії, зенітно-ракетні комплекси С-300, САУ, гелікоптери, 16 винищувачів МіГ-29 та 14 штурмовиків Су-25, з яких, щоправда можна підняти в повітря лише частину.

У грудні 2022 року парламент та уряд Болгарії підтримали надання Україні воєнної допомоги, але на заваді стала позиція президента Радева.

Болгарія була охоплена політичною кризою, партії, які підтримували Україну, не змогли сформувати уряд, а тимчасовий уряд підпорядковувався саме Радеву, який у лютому закликав до миру в Україні і порівняв поставки озброєнь зі спробою "загасити пожежу бензином".

20 березня 2023 року Болгарія не приєдналася до коаліції з 19 країн ЄС, які ухвалили план з поставки мільйона 155 мм артилерійських боєприпасів Україні. Радєв заявив, що Болгарія буде постачати боєприпаси і зброю іншим країнам Європи лише за умови, якщо вони не потраплять в Україну.

Тож завершення політичної кризи у червні стало подарунком для України. Новий уряд на чолі з Ніколаєм Денковим та колишньою єврокомісаркою Марією Габріель сформували дві провідні політичні сили, які до цього довго боролися між собою за владу. У них різне бачення реформ у Болгарії, але спільна позиція щодо допомоги Україні.

Вже через два тижні новий уряд схвалив пакет воєнної допомоги Україні. Болгарія також хоче приєднатися до коаліції з 19 країн ЄС, які постачатимуть Україні 155 мм боєприпаси.

"Це найкращий уряд для українсько-болгарських відносин. Новий міністр оборони Тодор Тагарев відомий своїми настроями на підтримку НАТО і України, раніше працював радником міністерства оборони України", - відзначає керівник секції Південно-Східної Європи New Geopolitics Research Network Ігор Федик.

Автор фото, mod.bg Підпис до фото, Міністр оборони Тодор Тагарев є провідним прихильником надання Україні озброєнь. Супротивники такого рішення хочуть його відставки

Можливий візит Зеленського до Болгарії засвідчить, що пакет військової допомоги ухвалений болгарським урядом, у Києві вважають вагомим - президент України зараз не їздить у країни, звідки можна повернутися без нічого.

Склад першого пакета допомоги можуть і не оприлюднити.

"Міністр оборони Тагарев мені сказав в інтерв’ю, що ця допомога лишиться засекреченою", - каже Ігор Федик.

За очікуваннями експерта, Болгарія може надати Україні артилерійські боєприпаси, стрілецьке озброєння, переносні зенітно-ракетні комплекси, переносні протитанкові комплекси.

Передача бронетехніки, наприклад, танків Т-72, та військових літаків буде складнішою і може увійти до наступних пакетів допомоги, вважає Федик. Болгарія може просити взамін в інших країн НАТО – або техніку, або фінанси.

Про ЗРК С-300 не йдеться взагалі, Болгарія хоче зберегти їх для себе.

Також на порядку денному візиту може бути спільне воєнне виробництво.

Раніше Україна вже почала створення спільних проєктів з чеськими військовими підприємствами. Як повідомляв президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києва у квітні, йдеться про виробництво боєприпасів, ручної зброї, ремонт танків, потенційне виробництво навчальних літаків.

Щось подібне можна очікувати і у випадку Болгарії.

У Болгарії потужна оборонна промисловість, представлена і державними, і приватними підприємствами.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вироблені в Болгарії боєприпаси на виставці у Пловдиві, червень 2022 року

Водночас новий уряд Болгарії зіштовхнувся з шаленим опором. Противники надання Україні зброї проводять акції по всій країні, вимагають "референдум за мир та суверенітет" та відставку міністра оборони Тодора Тагарева.

Особливо активно виступають проти соціалісти та ультраправа партія "Відродження" на чолі з Костадіном Костадіновим, якого опоненти за близькість до російського посольства називають "Костя Копейкін".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Костадін Костадінов є одним з лідерів проросійської опозиції

"На цю неділю запланований новий марш і противники уряду будуть йти до будинку міністра оборони, намагатимуться чинити психологічний тиск", - каже Ігор Федик.

На його думку, для України важливо, щоб новий уряд Болгарії, який оголосив, що боротиметься з російським впливом у країні, пропрацював якомога довше. Анонсовані кадрові зміни у спецслужбах.

Для спецслужб в Болгарії є питання через серію загадкових вибухів та пожеж на військових складах та заводах за останнє десятиріччя. Лише 25 червня на околицях міста Карбонат загорівся склад компанії EMCO болгарського торгівця зброєю Еміліана Гєбрєва, який раніше продавав зброю Україні і ледь не став жертвою "Новачка" у 2015 році. Це вже не перший подібний випадок на його підприємствах.