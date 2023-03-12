Як живе Маріуполь під російською окупацією. Розповіді тих, хто лишився

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У Маріуполі знесли десятки будинків

Author, Діана Куришко

Role, BBC News Україна

1 година тому

"Життя у Маріуполі налагоджується. Ніби все є: у магазинах - продукти, у будинках - світло та інтернет. Жити можна. Але я не можу пробачити їм те, що вони зробили з містом. Всі ці смерті, всіх цих вбитих дітей".

Іван (ім’я змінене) був у Маріуполі під час облоги. Він живе там і зараз, на 10-му місяці російської окупації.

У Маріуполі, де, за офіційними даними, загинули кілька десятків тисяч людей, де знищили половину будинків, життя триває – тут будують нові мікрорайони, нарощують вії і продають квіти. Тут шукають могили рідних на нових величезних кладовищах і зносять цілі райони.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місто стоїть у руїнах. Поруч будують нові будинки

"Азовсталь" розбирають на металолом

"Вулиця Куїнджі, 88-90. Замість двох будинків - два котловани, як дві ями на цвинтарі. Це мій батьківський дім, двір мого дитинства". Журналістка з Маріуполя Наталя Дєдова постить відео її рідного міста, яке вже не впізнати.

Російська окупаційна адміністрація зносить будинки, які обстріляла під час облоги міста російська армія. Вже демонтували знаменитий будинок з годинником у центрі, колись він був візитівкою міста. Знесли залишки розбомбленого драмтеатру. За майже рік окупації у Маріуполі демонтували понад 30 багатоповерхівок.

Вони зносять, щоб приховати наслідки своїх обстрілів, екскаватори працюють після бомб, говорить радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Знесли майже повністю Лівобережний житловий район, що неподалік "Азовсталі". "Лівобережжя Маріуполя більше немає. Фізично. Від бульвару Меотиди до проспекту Перемоги окупанти перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса", - говорить Андрющенко.

Місце легендарного опору міста - завод "Азовсталь" розбирають на металолом, як і металургійний комбінат імені Ілліча, розповідають у мерії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До міста приїхало багато будівельників з Росії

Знесені будинки переробляють у в бетонну крихту, яку застосовують для будівництва доріг, говорить представник окупаційної влади, директор муніципального підприємства "Комунальник" Дмитро Хаджинов у коментарі російським РІА Новинам. Будівельного сміття після знесення назбиралося стільки, що воно вже займає територію площею понад 30 гектарів.

Понад 5 гектарів у місті зараз займають нові кладовища. Понад 10 тисяч нових могил з'явилися у Маріуполі після російського вторгнення. Скільки насправді там загинуло людей, не знає ніхто.

Нові кладовища - це масові могили. Часто просто з табличками і номерами. Люди з Маріуполя і через рік шукають своїх рідних. Іноді на табличках з’являються імена. Оператор і фотограф Віктор Дєдов загинув у Маріуполі 11 березня. У будинок, де жив він з родиною, поцілила ракета. Тіло чоловіка було заблоковано у руїнах дому, рідні не могли туди дістатися. Дружина Віктора Наталя і син Олександр під обстрілами ледь живими вибралися з міста. Через пів року складних пошуків через знайомих вони з’ясували у реєстрі номер, під яким поховали Віктора. Так змогли знайти його могилу. "У мене є фото з кладовища, але не можу туди поїхати, поки місто в окупації", - говорить Наталя.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лютий 2023. У Маріуполі ховають людей у масових могилах під номерами

"Дякує Путіну і чекає на квартиру"

"Мікрорайон поблизу драмтеатру, де ми жили, знесли повністю і наш будинок теж. Але бабуся каже, що нічого страшного, бо ж будують нові будинки. Вона чекає на нову квартиру від росіян", - мешканка Маріуполя Ольга, яка зараз живе у Канаді, розповідає про свою бабусю Альону.

Навесні Ольга з родиною змогли виїхати з оточеного Маріуполя. Її бабуся залишилась. Раз на тиждень вони зідзвонюються.

"Я їй кажу, що ненавиджу Росію. Вона плаче і говорить, що ну так склалося. Бабуся завжди хотіла, щоб тут був Радянський Союз", - каже Ольга.

Бабуся хвалить будівельників, які все швидко ремонтують, дякує Путіну, "який всіх підтримує", і чекає на нове житло від нової влади замість знесеного. Нещодавно знайома Альони отримала квартиру у житловому комплексі "Невський", який восени побудували на перетині вулиць Купріна та Миру, що у західній частині міста.

Російські блогери й ЗМІ знімають репортажі зі щасливим мешканцями новеньких квартир "Невського", які здають відразу з ремонтом.

Міноборони РФ звітує, що у Маріуполі за минулий рік побудували 12 п'ятиповерхівок. На ютуб каналі забудовника є відео нових білих будинків з висадженими поруч деревами, дитячими й спортивними майданчиками. Кадри, зняті з дрона, демонструють навколо нового ЖК руїни розбомбленого міста.

Про кількість грошей, виділених Росією на будівництво у Маріуполі, свідчать масштаби їхнього розкрадання. Заступник міністра оборони РФ Тімур Іванов міг заробити на будівництві в окупованому Маріуполі майже 240 млн доларів. "Самі розбомбили та знищили, а тепер заробляють" - йдеться у розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального.

"Не виключено, що нового житла моя бабуся не дочекається. Їй вже багато років. Але вона вірить і навіть хотіла оформити квартиру на мене. Я відмовилась", - каже Ольга.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Так виглядає новий ЖК "Невський" у Маріуполі

Чужі

У центрі Маріуполя горять ліхтарі, хоча ввечері на вулицях практично не буває людей. У вцілілі будинки провели світло. Централізованого опалення нема, але деякі будинки обігрівають модульні котельні. У деяких районах є вода.

"У мене вдома вода є, але поганої якості. Вона жовта. До війни вода у Маріуполі подавалась з річки Сіверський Донець. Це була нормальна вода. Зараз воду подають зі сховища. Це стояча вода з високою жорсткістю", - розповідає Олександр, який з родиною живе у Маріуполі. Зараз він безробітний, а раніше обіймав посаду, пов’язану з господарською діяльністю міста.

Місцеві кажуть, що роботу у місті знайти можна, але вибір невеликий. В основному люди розбирають завали, ставлять вікна, прибирають сміття, є робота для електриків. Ще є будівництво, але туди в основному допускають приїжджих.

У Маріуполь, за різними даними, приїхало до 30 тисяч росіян і вихідців з країн з СНД. Тільки росіян та перевірених своїх людей допускають на роботу у Маріупольському порту та на будівництво біля нього.

"У місті багато нових людей. Зараз вони тут господарі. Грубіянять на дорогах і розказують, що ти - ніхто. Раніше працював закон, ти міг розраховувати на справедливість. А зараз ні. Це моє місто, тут пройшло все моє життя, але я його не впізнаю. 90% моїх знайомих звідси виїхали. Жити тут страшно, але я вже звик", - каже Олександр. За його словами, виїхати він не може через сімейні обставини.

Їздити по місту можна вільно, але у будь-який момент на вулиці людей можуть зупинити для перевірки документів. Російські силовики приходять з обшуками додому чи на роботу, якщо надходить інформація, що хтось має проукраїнські погляди, розповідають мешканці Маріуполя.

Всі, хто залишився у місті, мали пройти обов’язкову перевірку – так звану фільтрацію.

"Росіяни розпитували кожного, перевіряли телефони, документи, у когось знімали відбитки, а потім видавали довідку. Тільки після цього можна було далі жити у місті", - розповідає Іван.

Автор фото, Reuters

"Їм знищили місто, а "вони кричать Росія вперед"

"З лютого по вересень мій сліпий дідусь жив у квартирі без води і світла. Тепла у нього немає і досі. Його будинок частково зруйнований, але виїжджати з Маріуполя він не хоче. Там поховані всі його рідні. Там він хоче бути похованим сам", - розповідає Світлана, яка виїхала з Маріуполя до центральної України. Нещодавно вона провідувала дідуся. Найняла йому допомогу по дому. Хотіла переконати його виїхати, але їй це не вдалося.

"В основному у Маріуполі залишилися літні люди, які не хочуть, не можуть виїхати, або ті, хто доглядає за ними. Або ті, хто свідомо чекав на росіян", - говорить Олександр.

Пенсіонери у Маріуполі тривалий час отримували гуманітарку у вигляді продуктових наборів, також їм платили соціальну допомогу – по 10 тис. рублів. Продуктові набори нині роздають рідше, кажуть мешканці міста. Соціальну допомогу останні кілька місяців отримують не всі пенсіонери. Через посередників за певний відсоток є можливість зняти готівку з українських карток. Комунальні послуги поки що безкоштовні.

Гривня у місті не ходить. Тільки рублі. Магазини працюють і основні товари тут є, хоча, ціни виросли у кілька разів. В основному це продукція з РФ. Також працюють вуличні ринки, де продають овочі, фрукти, м'ясо і рибу.

Трамвайне депо розбите. По місту ходять лише маршрутки.

"Моя бабуся вперто каже, що все добре - місто відбудовують, гуманітарку дають, російську та українську пенсію отримує. Для неї все погане зробила Україна - розбомбила драмтеатр і пологовий. Росія ж все відновлює", - з сумом говорить Ольга. Нещодавно її бабуся лежала у кардіоцентрі і залишилася задоволеною рівнем лікування.

"Вона дуже хвалила гарну лікарню, яку, за її словами, збудувала Росія. Хоча обійшлося лікування їй дуже дорого", - згадує Ольга.

Кардіоцентр у Маріуполі справді є. Його відкрили ще у 2019 році. Навесні 2022 року лікарню обстріляли, там повилітали вікна. Окупаційна влада вікна відремонтувала і лікарню знову відкрили. Тепер там майорять російські прапори.

Автор фото, Reuters

Схожу історію про ставлення людей до подій у місті розповідає Іван. "Мене вражає, коли мешканці Маріуполя говорять, що це українці зруйнували місто. Стоїть розбомблений будинок і мій друг каже: ну це ж ЗСУ. Але ж я пам’ятаю, звідки наступали росіяни і що це вони обстріляли цей будинок. Таких розмов дуже багато", - обурюється чоловік.

Іван каже, що не зміг виїхати з Маріуполя, бо йому треба доглядати за літніми родичами, а їхати їм немає куди. Тут є житло. Такі причини найчастіше називають люди, які залишилися у місті. Під час розмови з ВВС Іван говорить російською, щоб не привертати уваги і стишує голос, коли по вулиці поруч проходять люди. Чоловік має проукраїнські погляди і через це побоюється переслідування.

"Я не виїжджаю, бо вірю, що нас звільнять. Я дуже чекаю на звільнення Маріуполя, але нас таких небагато. Поговорити толком немає з ким, весь час треба бути обережним. Люди тут перебувають під великим впливом російського телебачення. Я бачу своїх сусідів-ватників. Їм знищили місто, а вони кричать "Росія вперед". Це якесь масове божевілля", - говорить Іван.

Автор фото, Інстаграм мешканки Маріуполя Підпис до фото, Скрин з закритого інстаграму мешканки Маріуполя

Прогулянки біля моря

У місті, хоча і з перебоями, але є інтернет. Блогери Маріуполя у режимі реального часу розповідають про окупацію. Правда, слів "окупація", "війна", "росіяни" не використовують.

На перший погляд, це звичайні сторіз звичайних блогерів про життя у місті - святкування 8 березня з родиною під російське ТВ, похід на ринок за рибою, фото сніданків, рецептів.

Іноді там з'являються кадри руїн, фото гуманітарки, чи спогади, як ховалися під час обстрілів. Хто кого обстрілював, неясно.

Марина має приватний акаунт на 20 тис. підписників, де постить фото з прогулянок біля замерзлого Азовського моря. Виходити в море рибалкам не можна. Рибу ловлять з берега, але доступ на пляж відкрито.

Блогерка часто знімає відео з маріупольських магазинів, де розказує, що куди завезли. Ще розповідає про пошуки зниклої родички. 8 березня вона на замовлення вітала жінок зі святом - розвозила квіти і подарунки.

Юля в інстаграмі продає афрорезинки. Нещодавно вона запустила флешмоб на підтримку маріупольського бізнесу, який "намагається розвиватися у ці складні часи".

Люди з інших міст і країн дарували мешканцям Маріуполя подарунки у вигляді послуг, замовлених у місцевого бізнесу.

У Маріуполі сьогодні можна наростити вії і збільшити губи, купити квіти й торти, а ще замовити гороскоп на 2023 рік.

Під постами блогерів з Маріуполя є різні коментарі. Хтось пише побажання, щоб "це все скоріше закінчилося, щоб був мир і спокій". Згадують, як росіяни роздавали дітям солодощі, як тільки зайшли у місто.

"Яка коротка у людей пам'ять, як швидко все забулося. Їм зруйнували ціле місто, вбили тисячі людей, а вони роблять вигляд, що все гаразд. Пристосовуються, виживають", - говорить з гіркотою Іван, який живе у Маріуполі.