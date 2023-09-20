Чотири ключові зустрічі Зеленського у Нью-Йорку

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40 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський - із візитом у США, під час якого він проведе низку зустрічей, від яких залежатиме підтримка Києва з боку Вашингтона і сприйняття української позиції серед країн Глобального Півдня.

Ключовими будуть його розмови з Джо Байденом та керівником Палати представників Конгресу, республіканцем Кевіном Маккарті. Саме в Палаті представників вирішуватиметься доля нового пакету допомоги Україні.

Також Зеленський вперше має зустрітися з Лулою да Сілвою, президентом Бразилії, яка є однію з лідерів Глобального Півдня. Ще одна важлива зустріч - з прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, якого українське посольство раніше звинуватило в проросійській позиції, відбулася пізно увечері 19 вересня.

Що чекати від зустрічі з Байденом?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом на саміті НАТО у липні, який завершився для України розчаруванням через відсутність строків вступу

Найважливішими будуть саме підсумки зустрічі Зеленського з Байденом.

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, вони обговорюватимуть результати американсько-китайських перемовин, на яких Вашингтон і Пекін зачіпали і агресію Росії, і поставку озброєнь та роботу спеціальної представниці щодо відновлення України Пенні Пріцкер.

Нещодавно на Мальті відбулася зустріч радника з питань національної безпеки США Джейка Саллівана та міністра закордонних справ Китаю Ван Ї. Після цього Ван Ї поїхав до Москви.

"Американці та китайці хочуть відновити баланс у світі. Вони хочуть максимально контрольовану, стабільну систему. Попри всі конфлікти, Тайвань, вони розуміють, що їм вигідна стабільність, адже Китай прагне завершити модернізацію власних збройних сил, а США хочуть до цього підготуватися", - пояснює Краєв.

Інша важлива тема - допомога Україні озброєннями.

"Можуть передати або F-16, або ATACMS. Я більше вірю в передачу ракет ATACMS", - відзначає Краєв.

На думку голови Інституту американістики Владислава Фарапонова, ключовим питанням щодо американської зброї можуть стати саме строки її поставки.

"Треба зрозуміти, чому є такі тривалі паузи у постачанні озброєнь. Після конференції YES в Києві журналісти часто адресують американським посадовцям питання щодо цього", - відзначає Фарапонов.

Буде також розмова про гарантії безпеки та про повернення Криму.

"Важливо звірити годинники щодо того, що Україна розуміє під гарантіями безпеки, й що США готові надати у вигляді гарантій безпеки. В Україні також очікують більш чіткої та публічної позиції Вашингтона щодо повернення Криму", - відзначає Фарапонов.

Ще одна тема – робота спецпредставника президента Пенні Пріцкер. Фактично вона має контролювати витрати грошей, виділених Україні з боку США. Запровадження такої посади – очевидна відповідь на побоювання, що ці ресурси може поглинути корупція в Україні.

"Вона казала, що буде дивитися на підзвітність допомоги. Підзвітність не означає зменшення допомоги. Якщо аудитори побачать, що все гаразд, це буде позитивним сигналом", - відзначає Фарапонов.

Також можуть обговорювати тему виборів в Україні, і тут американським високопосадовцям цікаво особисто почути позицію Зеленського.

Дискусія з Макарті про мільярди на зброю, підзвітність та план перемоги

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спікер Палати представників Конгресу, республіканець Кевін Маккарті заявив, що підтримує допомогу Україні. Водночас приблизно 70 його однопартійців в палаті проти поставок озброєнь.

Водночас зустріч Зеленського зі спікером Палати представників Конгресу Кевіном Маккарті буде присвячена новому пакету допомоги, а також з’ясуванню позиції Республіканської партії на тлі очікувань, що представник республіканців має шанси виграти президентські вибори в США 2024 року.

На думку Олександра Краєва, Маккарті представить позицію республіканців з різними поглядами, а не якогось з їхніх угруповань.

Саме від Палати представників залежить виділення нового пакету допомоги Україні.

У серпні Білий дім запросив в Конгресу виділення 40 млрд доларів, з яких 24 млрд доларів - як пакет на допомогу Україні, а решту - на боротьбу з надзвичайними ситуаціями (12 млрд доларів) та безпеку і боротьбу з наркоторгівлею на південних кордонах США (4 млрд доларів). З 24 млрд доларів пакету допомоги для України 9,5 млрд мають піти на поставку озброєнь, 3,6 млрд - на воєнну та розвідувальну підтримку, 7,3 млрд - на гуманітарну та економічну підтримку, повідомляло Politico.

Раніше в коментарі Голосу Америки американські експерти заявили, що очікують складних дебатів щодо пакету допомоги, оскільки приблизно третина республіканців – 70 конгресменів - взагалі виступають за припинення поставок озброєнь Україні.

Для поміркованих республіканців надання грошей на боротьбу з пожежами в США і безпеку кордонів є пріоритетнішим за Україну, хоча і оборонну допомогу українцям вони в певному об'ємі готові підтримати.

Про те, що отримати новий пакет буде не просто, свідчать заяви Маккарті на брифінгу 19 вересня. Коли журналісти спитали його, чи готовий він пообіцяти Зеленському виділення коштів, спікер Палати представників США відповів: "А що Зеленського обрали в Конгрес? Він - наш президент? В мене є питання: де звітність щодо грошей, які ми вже виділили, який його план щодо перемоги. Це те, що американська публіка хоче знати".

Маккарті наголосив, що вважає Росію агресором, але підзвітність України щодо витрат американських коштів є в інтересах американських платників податків.

Все це відбувається на тлі розколу в американському суспільстві щодо допомоги Україні. Згідно з серпневим опитуванням SSRS, проведеного для CNN, 55% американців виступають проти надання нового фінансування на оборону України, 45% - за. 51% опитаних вважають, що США вже достатньо зробили для оборони України, 48% вважають, що можна зробити більше – проте у лютому 2022 року таких було 62%.

Більшість американців зараз виступає за надання підтримки Україні розвідувальними даними (63%) та тренуванням для військових (53%), а не новими озброєннями – лише 43% підтримують цю ідею.

Координатор з комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що надання допомоги Києву важливе не лише для українців, але й для всіх союзників США по НАТО.

"Якщо ми просто сидимо склавши руки і дозволяємо Путіну перемогти, ми дозволяємо йому забрати Україну, де це зупиниться далі?" - відзначив він CNN.

Зеленський-Лула. У Бразилії очікують готовності до миру

Автор фото, Getty Підпис до фото, Лула да Сілва неодноразово критикував Зеленського

Зустріч Зеленського з Лулою да Сілвою є довгоочікуваною, оскільки наразі вся історія їхніх відносин виглядає як заочний обмін критикою.

Водночас діалог з Бразилією важливий після того, як в Латинській Америці протягом останніх 5 років до влади прийшли низка лівих президентів, з яких лише лідер Чилі рішуче відстоює цілісність України. Для інших лівих керівників континенту Лула є безсумнівним авторитетом щодо оцінки міжнародної ситуації.

Президент Бразилії раніше неодноразово критикував Зеленського за небажання розпочинати мирні перемовини, прагнув формування групи держав-посередників, які вестимуть переговори між Росією та Україною.

"Путін не може зберегти українську землю. Можливо, Крим буде обговорюватися. Але те, що він знову вторгся, потрібно переосмислити. Зеленський не може хотіти всього. Світу потрібен спокій... Треба знайти рішення", - заявив він у квітні.

Таке формулювання для України виглядало як готовність президента Бразилії обговорювати зміну територіальної приналежності Криму.

Два лідери мали зустрітися ще під час саміту G7 в Японії у травні. Проте тоді цього не відбулося, й обидві сторони трактують це по-різному.

"Нічого з президентом Бразилії не сталося. У дипломатії є таке поняття як розбіжність графіків", - заявив Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"На G-7 американці та європейці ставилися до Зеленського як до суперзірки. Він шукав зброю і був зверхнім, він сприймав зустріч із Лулою як щось другорядне", - повідомив помічник Лули BBC News Brasil.

Нещодавно Лула заявив, що Путіна не заарештують, якщо він приїде до країни, хоча існує ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, а Бразилія визнає повноваження МКС. Це знову негативно сприйняли в Україні. Пізніше Лула відмовився від цієї заяви, хоча сказав, що не знає, чим точно займається МКС.

Як повідомляє кореспондент BBC Brasil Маріана Санчес, зустріч Лули та Зеленського має відбутися 20 вересня о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку.

Окрім Лули, там буде радник президента Селсу Аморім, який проводить перемовини і з Києвом, і з Москвою, міністр закордонних справ Мауру Вієра, і представник єврейської громади Бразилії та давній соратник Лули, ексміністр оборони Жак Вагнер.

Бразильські дипломати, з якими спілкувалася BBC Brasil, відзначають, що зараз Зеленський не має таких сильних позицій, як було у травні.

На їхню думку, відбулося "найбільше зниження популярності" президента України з початку війни після низки скандалів в країні.

Прохання міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до свого колеги в Бразилії організувати зустріч з Лулою змусило задуматися, чи не буде Зеленський цього разу більш налаштований обговорювати дипломатичні шляхи вирішення конфлікту. Щодо поставок зброї Україні позиція Бразилії залишається незмінною – їх не буде, повідомляє BBC Brasil.

"Проте все залежить від готовності українського президента дотримуватися порядку денного та ходу розмови, наголошують бразильські дипломати, які не приховують атмосферу недовіри навколо зустрічі", - повідомляє Маріана Санчес.

У Бразилії також обговорюють можливість того, що найбільше джерело фінансування потреб для України – США – пересохне після президентських виборів 2024 року. Тож Київ потребує більшого діалогу з країнами Глобального Півдня, в чому може допомогти Лула.

Зеленський-Нетаньяху. Чи вдасться змінити позицію Ізраїлю?

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Зеленський та Нетаньяху зустрілися пізно увечері 19 вересня

Пізно увечері 19 вересня Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху - це була їхня перша зустріч за час повномасштабної війни.

Відносини країн за останній рік суттєво ускладнилися. У Києві очікували, що Ізраїль надасть не лише гуманітарну допомогу, але й сприятиме обороні України. Під час візиту міністра закордонних справ Елі Коена у лютому 2023 року Києву пообіцяли надати системи раннього оповіщення щодо підльоту дронів та ракет. Ця обіцянка досі не є виконаною.

У червні посольство України в Ізраїлі звинуватило уряд Нетаньяху в проросійських симпатіях, у відмові надати оборонну допомогу, а візит Коена назвало безплідним.

Ізраїль пояснює це особливими відносинами з Москвою, завдяки яким росіяни не втручаються в ізраїльські авіарейди у небі Сирії та гарантують захист єврейській громаді в РФ.

Особливу критику українського посольства викликало інтерв’ю Нетаньяху Jerusalem Post від 22 червня. В ньому прем’єр припустив, що надана Україні зброя може опинитися в руках ворогів Ізраїлю, зокрема Ірану.

Київ також обурило зростання кількості відмов у в’їзді до Ізраїлю для українських громадян попри існування безвізового режиму.

7 вересня Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньяху, під час якої обговорювалися проблеми у відносинах держав – тоді лідери і домовилися про особисту зустріч.

Попри всі розбіжності, Україна та Ізраїль організували безпеку понад 30 тисяч хасидів-паломників, які приїхали святкувати Рош-ха-Шана в Умань.

В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі 19 вересня Зеленський та Нетаньяху обговорювали захсит цивільних в Україні, співпрацю в сфері цивільної оборони, співпрацю в міжнародних організаціях. Президент України також акцентував увагу на військовій співпраці Росії та Ірану і закликав Нетаньяху підтримати українську формулу миру.

Великих очікувань щодо результатів цієї зустрічі немає. Потрібні фундаментальні зміни у світовій політиці, більше послаблення позицій Росії, аби ізраїльська влада надала пріоритет співпраці з Україною.