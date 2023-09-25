Удар по Одесі Калібрами, Оніксами і Шахедами. Знищений морвокзал, багато руйнувань

Автор фото, Андрій Ставніцер Підпис до фото, Зруйнований готель в Одесі

1 година тому

Вночі 25 вересня росіяни здійснили масштабну атаку на Одещину. Є багато руйнувань, зокрема знищений легендарний одеський морвокзал, але інформації про загиблих станом на зараз немає.

Цього разу росіяни задіяли 19 ударних безпілотників "Шахед" та дві надзвукові протикорабельні ракети "Онікс". Також випустили 12 крилатих ракет "Калібр" зі складними траєкторіями руху різними областями, розповіла в ефірі національного телемарафону спікерка Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, всі "Шахеди" захисники збили. Також ліквідованоі11 "Калібрів", зокрема, дев’ять над Одещиною та по одному над Миколаївською та Кіровоградською областями.

"Дуже потужна та важка була бойова робота. На жаль, внаслідок цієї роботи уламки пошкодили і приватні будинки, і спалах трави відбувався, і, на жаль, сталося влучання", – сказала вона.

Під ударом опинилась припортова інфраструктура, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В Одесі суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал. У будівлі привокзального готелю, який вже кілька років не працює, спалахнула пожежа. Її погасили.

ДСНС показали фото зруйнованого готелю.

"Готель на Морському вокзалі в Одесі - був знаковою і яскравою памʼяткою для кожного, хто хоч раз бував в нашому місті. Сьогодні ж Росія його знищила...", - зазначили у відомстві.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Морвокзал та готель біля нього були знаковими для Одеси

Автор фото, ДСНС України

Автор фото, ДСНС України

Автор фото, ДСНС України

"В нежитловій висотці у місті спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували", – зазначив начальник ОВА.

Крім того, ракети "Онікс" зруйнували зерносховища.

Від вибухової хвилі постраждала цивільна жінка – її поранило уламками. Нині вона отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Кіпер також вказав, що у передмісті Одеси через падіння уламків пошкоджень зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок.

Всі пожежі ліквідовані.