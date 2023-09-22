"Промацують стійкість перед зимою". Чому Росія знову почала бити по енергетиці

Автор фото, Віталій Коваль Підпис до фото, Наслідки удару по енергетичному об'єкту у Рівному

Author, Віталій Червоненко

Role, ВВС Україна

12 хвилин(и) тому

“Пішло промацування енергосистеми України для підготовки серйозніших ударів під час холодів”, - пояснює у розмові з ВВС Україна військовий експерт Валерій Романенко, навіщо Росія за досить теплої погоди почала бити по енергетиці.

Зранку 21 вересня росіяни запустили по Україні 43 ракети, з яких українська ППО знищила 36. Частина ракет влучила в енергетичні об’єкти на заході та в центрі країни, а “Укренерго” заявило, що після піврічної перерви Росія відновила “терор” проти енергетичної системи.

Міноборони Росії про удари по українській енергетиці не повідомляло.

Українці почали згадувати темну осінь-зиму минулого року, коли Росія намагалась влаштувати повний блекаут і знищила левову частку енергетичної системи України.

Валерій Романенко дає невтішні прогнози: росіяни, каже він, такими ударами виснажують українські запаси обладнання ще до холодів. Мовляв, хочуть виявити, як будуть реагувати енергетики, як працюють запасні варіанти для уникнення блекауту в регіонах. Щоб тоді, коли будуть морози, удар був дошкульнішим.

А експерт з енергетики Михайло Гончар нагадує, що потенціал стійкості української енергосистеми зараз значно нижчий, ніж це було перед великим вторгненням, адже повністю відновити знищене росіянами минулої зими неможливо.

Попри це, експерти та представники військових, з якими поспілкувалась ВВС Україна, запевняють, що гіршої ситуації зі світлом за минулорічну не буде. І прогнозують, що цього разу Україна буде діяти симетрично - вибивати російську енергетику.

Перший удар за пів року

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Ще в липні співрозмовник ВВС Україна у Головному управлінні розвідки прогнозував, що восени росіяни почнуть бити по енергетиці. При чому бити точково - саме по ключових підстанціях, щоб паралізувати передачу електрики.

Саме це, судячи з повідомлень влади та енергетиків, і сталось вранці 21 вересня.

“21 вересня через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах”, - повідомила державна компанія “Укренерго”.

Російські ракети знищили підстанцію на околицях Рівного, частина міста та району на кілька годин опинились без світла. Так само без електрики певний час сиділи у Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківських областях.

У Києві тимчасову відсутність світла компанія ДТЕК теж пояснила наслідками російського удару.

Влада твердить, що українська енергетика входить у зимовий сезон повністю готовою та здатною швидко відновлюватися у разі російських обстрілів.

Тим не менше, міністр енергетики Герман Галущенко, реагуючи на перший удар, визнав, що Росія продовжуватиме “терор української енергосистеми”.

“Українські енергетики підготовлені і будуть ухвалювати рішення для максимально швидкого усунення наслідків ударів”, - переконував міністр в ефірі телемарафону.

Цього разу їм це дійсно вдалось зробити за кілька годин.

Що кажуть військові

Автор фото, VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM Підпис до фото, ЗРК "Патріот" поки що надійно захищають Київ

Нову хвилю російських атак на енергетику пророкували з усіх боків: від британської до української розвідки.

Експерти та політики з’ясовували, настільки українська енергетика відновилась після терору минулої зими, і з острахом чекали початку російських ударів.

У Повітряних силах визнали, що Росія почала атаки на об'єкти енергетики, але просять поки що не перебільшувати їхні масштаби.

“Припускаємо, що об'єкти енергетики будуть і далі під прицілом. Ворог, можливо, не відмовиться від планів завдавати по них ударів”, - припустив у розмові з ВВС Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Впевнено казати, що цілями атаки була саме енергетика, не зовсім коректно, пояснює Ігнат. Повідомлення з областей вказують, що є влучання в об'єкти енергетики. Але казати, по яких цілях летіли більшість ракет, неможливо, адже їх вчасно збили.

“Не треба одразу нагнітати, що вже почались удари по енергетиці. Хоча ворог може і буде атакувати, в них є запас ракет та дронів-камікадзе. Ми захищаємо все, що можемо. Але основна проблема, що в нас немає достатньо засобів, щоб перекривати всі об’єкти”, - розповів Ігнат.

Він каже, що зараз українська система ППО набагато сильніша, ніж на початку минулої осені. І це дає привід для оптимізму.

“В цей сезон ми входимо з більшою кількістю західної техніки, хоча її недостатньо. Є також системи виявлення та РЕБ, є великий досвід роботи мобільних вогневих груп”, - перераховує речник Повітряних сил.

А ще він сподівається й на самих енергетиків, які також мають більше досвіду після минулого року й більше методів виходу з кризових ситуацій.

Ігнат поділився оцінкою українського Генштабу, що Росія зараз має 600 високоточних ракет і щомісяця може виробляти по сто одиниць.

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ й експерт з питань ППО Ігор Романенко у розмові з ВВС Україна визнає, що росіяни готувались бити по енергетиці давно.

“Вони працювали над цим, удосконалювалась, вчились обходити місця, де є засоби ППО. І треба визнати, що закрити всі об'єкти енергетики просто неможливо”, - вказує Романенко.

Щоб збивати все, каже він, треба літаки, які можуть реагувати на пересування ракет і нищити їх. Для цього якнайкраще підходять F-16.

Але у Повітряних силах не можуть сказати, чи допоможуть у боротьбі з ракетами та “Шахедами” американські літаки вже цієї зими. Навчання триває, але поява їх в Україні залежить від дуже багатьох чинників, а тому прогнозувати це питання там не беруться.

Чому росіяни почали так рано?

Автор фото, SERGEY KOZLOV/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK Підпис до фото, Знищена Харківська ТЕЦ-5 11 вересня 2022 року

“Зовсім не рано почались атаки на енергетику”, - відповідає на питання ВВС Україна експерт з енергетики Михайло Гончар.

Найперше, каже він, осінній сезон вже настає і з російського боку могли заздалегідь “оцінити обсяг роботи, яку належить виконати, особливо з урахуванням того, що не вдалося минулої зими”.

Тому й розпочали вже. А ще він нагадує, що минулого року вимкнення світла у всій країні через масовані удари росіян почались у жовтні, але перші спроби були також у вересні.

“Перша атака на енергетику була на Харківщині 11 вересня, вдарили по електрогенерації, мережу в кількох областях поклали”, - нагадує Гончар.

Експерт припускає, що і раніше ракети та “Шахеди”, можливо, летіли по підстанціях чи інших об'єктах, але їх могли просто збивати. Ефективність української ППО значно зросла, і росіяни це розуміють.

“Це вселяє впевненість, що так, як задумали в Кремлі щодо енергетики, цього року не вийде. Та й минулого року їхній задум повною мірою не вдався”, - переконаний Гончар.

Військовий експерт Валерій Романенко впевнений, що Росія проаналізувала досвід минулої зими і вибере найменш захищені об'єкти енергетики для ураження. І це дійсно будуть підстанції, які складно закрити від російських ракет.

Удари по підстанціях ще до холодів виснажуватимуть запаси обладнання, каже він. Окрім того, росіяни збільшили запаси балістичних ракет, і коли холоди будуть найбільшими, зможуть бити ними по енергетиці, вважає Валерій Романенко. Збивати їх буде для України важко.

Чи готова енергетика?

Автор фото, Гладков Підпис до фото, Пожежа на підстанції у прикордонному російському Шебекіно 11 жовтня 2022 року наступного дня після масованого удару Росії по енергетиці України. Проте масового знищення енергетичних об'єктів у Росії не відбулось

Чиновники різного рангу переконують, що українська енергетика відновлюється і готова до зими. Про це каже міністр Галущенко, який раніше анонсував, що без ударів Росії Україна може пройти зиму без відключення світла.

Ще наприкінці липня про відновлення 60% пошкодженого в енергетиці казав керівник уряду Денис Шмигаль й анонсував більше успіхів.

Проте експерти радять бути готовими до гірших сценаріїв.

“Система не може бути краще готова, ніж минулого року. Були виведені з ладу потужні магістральні трансформатори, які неможливо відновити навіть за цілий рік, понищена вугільна генерація”, - розповідає Михайло Гончар.

Він визнає, що стійкість енергосистеми зараз значно менша, ніж перед вторгненням.

“Але наша енергосистема була зроблена з великим запасом міцності та гнучкості. Тому енергетики змогли по ходу мінімізувати негативні наслідки ураження трансформаторних станцій. Трансформатор неможливо відновити швидко, але можна робити певні схеми перекомутації ліній, тому електропостачання швидко може відновлюватись”, - дивиться з оптимізмом на зиму експерт.

Знищення кількох підстанцій, за його словами, не є критичним для системи. За його даними, щоб реалізувати сценарій “повної темряви”, росіянам треба спалити кілька сотень підстанцій. І вони можуть до цього йти протягом осені та зими, особливо за допомогою “Шахедів”, яких у них дуже багато.

Вже зараз він прогнозує, що хоч росіяни навряд чи доведуть енергосистему до блекауту, але відключення світла будуть.

А ще Гончар згадує нещодавнє інтерв'ю керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, в якому той натякнув на симетричні атаки на російську енергетику.

“Треба не натякати, а робити, і це може вплинути на плани Росії. Нищити їхню підстанцію за нашу підстанцію”, - вважає Михайло Гончар.