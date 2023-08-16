Як виглядає подорож до одного з найстрашніших місць на Землі

Автор фото, Elizabeth Rush

Author, Еліот Стайн

Role, BBC Travel

13 хвилин(и) тому

У 2019 році 57 вчених і екіпаж вирушили у 54-денну подорож до найвіддаленіших куточків Антарктиди. Їхня мета - льодовик Твейтса, брила льоду розміром з Велику Британію, яка тане так швидко, що її називають "льодовиком кінця світу".

Зараз льодовик Твейтса зникає у вісім разів швидше, ніж у 1990-х роках, і щороку скидає в океан 80 мільярдів тонн льоду, що становить 4% щорічного підвищення рівня моря на планеті.

Завдяки своїм колосальним розмірам і тривожному таненню цю віддалену брилу льоду вважають не тільки одним із найстрашніших місць на Землі, але й одним із найважливіших - крижаним відправним пунктом у глобальній боротьбі зі зміною клімату. Якщо цей льодовик повністю розтане, це може підвищити рівень моря на три метри чи навіть більше, що призведе до страшних глобальних наслідків.

Однією з людей, які брали участь у цій надзвичайній подорожі, була Елізабет Раш, чия яскрава, поетична книга про зміну клімату "Піднесення" (Rising) стала фіналістом Пулітцерівської премії. У своїй останній книзі "Прискорення" (The Quickening) Раш розповідає про цю історичну подорож до краю Твейтса – холодного, далекого місця, яке ніколи раніше не відвідували люди.

Автор фото, Elizabeth Rush

BBC Travel поспілкувалася з Елізабет Раш й обговорила її антарктичну одіссею та те, як вона змінила її сприйняття світу.

Де розташований льодовик Твейтса і як ви вперше почули про цю експедицію?

Льодовик Твейтса - це дійсно загадкове місце в Антарктиці. Він розташований у дальній частині моря Амундсена. Мандрівка до найближчої дослідницької бази займає чотири дні. Коли я зареєструвався для участі в цій експедиції, керівник програми сказав мені: "Знаєте, нам легше надати допомогу людям, які працюють на космічній станції, ніж надати допомогу вам, якщо у вас виникнуть проблеми".

Є занепокоєння, що в льодовика Твейтса починається період швидкого знищення, але реальність така, що ніхто ніколи не був на краю його розколу.

Я подала заявку на участь у місії через програму Antarctic Artists & Writers Program. Вони зазвичай посилають двох письменників чи митців на рік до Антарктики, і я заповнила заявку на 60 сторінок. У моїй заявці був абзац, який звучав так: "Я пишу про підвищення рівня моря. Я хочу побувати в різних місцях Антарктики й на власні очі побачити це підвищення рівня моря". Мені дуже пощастило, що мені дали місце на цьому криголамі.

Які глобальні наслідки матиме підняття рівня моря на три метри чи навіть більше?

Величезне значення має швидкість, з якою це відбувається. Три метри за два століття насправді відрізняються від трьох метрів за 40 років. Занепокоєння полягає в тому, що люди з цим роблять?

Я велика прихильниця керованого відступу, коли державна організація в низинних районах фактично купує будинки, які потенційно може затопити, й таким чином дає людям можливість переїхати у безпечніше місце.

Нью-Йорк уже здійснив кілька керованих відступів на Стейтен-Айленді. Держава придбала та знесла понад 500 будинків на Стейтен-Айленді. Вісімдесят відсотків мешканців змогли взяти гроші й переїхати в інше місце. Іноді ми думаємо, що керований відступ - це розкол спільноти, але це не обов’язково так.

Тому підвищення рівня моря не є катастрофічним, якщо ми до нього підготуємося – але це велике "якщо".

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Автор фото, Elizabeth Rush

Чому, як ви думаєте, вас обрали для участі в цій експедиції?

У заявці я написала про те, що хотіла б написати книгу, головною темою якої була б моя розповідь, але де також звучали б голоси вчених і команди, яка працює в цих місцях.

Перша людина побачила Антарктику приблизно 200 років тому, і за цей дуже короткий проміжок часу ми розповіли дуже вузьку історію про Антарктику – вона переважно пов’язана із людською звитягою та подоланням труднощів на шляху до того, щоб зробити немислиме.

Часто ці люди - білі люди з глобальної півночі. Усі історії про Антарктику звучать однаково. Я ж хотіла створити набагато демократичнішу історію про Антарктику.

Від самого початку я знала, що збираюся взяти інтерв’ю у кухарів, інженерів, допоміжного персоналу на борту. Я думаю, що це зіграло важливу роль у виборі, бо що я збираюся говорити про науку, але я збираюся робити це таким чином, щоб кинути виклик деяким домінантним наративам про Антарктику.

Чи запам’яталися вам якість історії про те, як ця епічна подорож змінила погляди на світ мандрівників, яких зазвичай не згадують у розповідях про Антарктику?

Я пам’ятаю розмову з хлопцем на ім’я Джек, який був кухарем на судні. Він із Нового Орлеана, і він записався кухарем до цієї експедиції, щоб мати можливість фінансово допомагати своєму дідусю.

Його дідусь помер за кілька тижнів до того, як ми мали відплисти, але Джек все одно поїхав. Він ніколи раніше не літав літаком, але щоб дістатися з Нового Орлеана до Пунта-Аренас у Чилі, звідки ми відпливали, він здійснив три рейси. Він ніколи не був на кораблі. Він ніколи не бачив пінгвінів. Він ніколи всерйоз не замислювався про підвищення рівня моря. Весь цей досвід для нього уперше.

Люди, які не думають щодня про те, як прогодувати себе і рідних, мають час для роздумів про майбутні зміни клімату. Але коли він побачив льодовик Твейтса, я пам’ятаю, як він сказав: "О, я розумію".

Сам льодовик, коли ми прибули до нього, виглядав так, ніби ми прибули до Стіни в "Грі престолів". Він був такий великий. Нам знадобилося три тижні, щоб дістатися туди. Там ви розумієте, що перебуваєте настільки далеко від людей, наскільки це можливо. І коли уявляєш, що наші дії на такій відстані буквально спричиняють руйнування цієї епічної стіни, мурашки йдуть по шкірі.

Автор фото, Elizabeth Rush

Тривають дискусії про те, які місця на Землі ми можемо відвідувати, а які - ні. Одні вважають, що треба залишити ці важкодоступні, крихкі екосистеми в спокої. Інша точка зору полягає в тому, що можливість побачити їхню вразливість зблизька змушує людей краще піклуватися про них. Які місця, якщо такі є, на вашу думку, нам не варто відвідувати?

Це чудове запитання, і я можу відповісти на нього лише з особистого досвіду. Коли ми повернулися через Південний океан, я знала, що ніколи не повернуся в Антарктику. Я знала, що моя поїздка була одноразовою подією і що вона мала сенс у контексті мого повернення та роботи протягом п’яти років над написанням книги про експедицію. Без цього глибшого сенсу чи імпульсу, що стоять за подорожжю, я б не вважала, що її варто здійснити.

Я можу твердо сказати, що в контексті звичайного туризму я не думаю, що нам варто їхати в Антарктику. Я не думаю, що туди повинні ходити круїзні кораблі. Я не думаю, що туризм у ці місця, які здаються "незайманими" або віддаленими, має прискорюватися. Але якась частина мене не до кінця усвідомлює розрізнення між віддаленим і закритим, або тим, чого ми торкнулися, а чого ні. Зараз ми торкнулися Антарктики, ми торкнулися Амазонки, навіть якщо ми воліємо думати про них як про міфічні, незаймані місця.

Я думаю, що загалом так, ми турбуємося більше про те, що ми бачили на власні очі. Чим старшою я стаю, тим більше намагаюся повернути цю цікавість до свого повсякдення. Я можу гуляти по своєму району із трирічною дитиною і бачити дивовижні кущі бузку та мініекосистеми у дворах сусідів. І я думаю, що ми можемо ставитися до цих місць з таким же зачаруванням, з яким ми ставимося до Антарктики чи Амазонки.

Автор фото, Elizabeth Rush

Що повинен знати кожен, хто вирушає в подорож до Антарктики?

Це настільки потужне місце, що воно буквально тримало людей на відстані протягом переважної більшості людської історії. Такого місця на планеті більше немає. Будь-яке інше місце, яке ви відвідаєте, має історії корінних народів, які мешкали там протягом тисячоліть. Це єдине місце на планеті, де нічого цього немає. Тому, я вважаю, воно вимагає певної поваги та усвідомлення цієї самості.

Зуміти наблизитися до нього - це велика рідкість і щось дуже нове в історії планети. Отже, якщо ви збираєтеся туди поїхати, я хочу, щоб ви поїхали туди з усвідомленням того, наскільки надзвичайним є те, що ви робите, і наскільки потужним місцем є Антарктику, яку ви відвідуєте.

Як на вас вплинуло те, що ви побачили, як повільно тане цей масивний льодовик?

Того дня, коли ми прибули до льодовика Твейтса, було дуже тихо, і наш капітан провів нас уздовж передньої частини льодовика. Це був вражаючий день. Потім шість днів ми працювали: брали зразки осаду, мітили морських слонів, відправляти підводні човни під льодовик. Щодня лід виглядав по-різному.

На сьомий день я прокинулася, підійшла до мосту, й побачила, що айсбергів було набагато більше, ніж раніше, але мені не здалося це дивним і взялася за свою роботу. Потім, відразу після обіду, головний науковець на борту дивився на два супутникові зображення: на одному у Твейтса був суцільний крижаний покрив, а друге виглядало так, ніби розгніваний Бог взяв молот і розбив його на 300 айсбергів.

Ми говоримо про ділянку льодовика приблизно 15 миль завширшки і 10 миль завглибшки. Перше зображення було зроблено в день нашого прибуття, а друге – зранку сьомого дня. Головний науковець подивився на це і сказав: "Боже мій, у Твейтса почався період швидкого розпаду. Це відбувається просто на наших очах. Він надіслав цю інформацію капітану, після чого ухвалили рішення негайно залишити зону дослідження.

Автор фото, Elizabeth Rush

Мене так шокувало те, що цей колапс міг відбуватися буквально на моїх очах, і я б цього не знала. Якщо ви не можете побачити, як льодовик розпадається на шматки перед вами, це означає, що це явище набагато більше, ніж ви уявляли спочатку, і ви дивитеся на це з неправильної перспективи. Я думаю, що це чудова метафора зміни клімату. Людям справді важко це побачити.

Як подорож до найвіддаленіших куточків Землі змінює ваш погляд на людство?

Це було якесь неземне відчуття. Воно змусило мене відчути, наскільки цінним і чудовим є те, що ми існуємо. Це було схоже на те, щоб торкнутися іншої планети, і побачити, як важко було б існувати людині на іншій планеті, я була справді вдячна за нашу. А також у мене було усвідомлення того, що те, що відбувається в Антарктиці, не залишається в Антарктиці.

Антарктична циркумполярна течія, яка обертається навколо Антарктики, є поршнем у насосі, який керує циркуляцією у всьому світовому океані. Ми починаємо змінювати цю течію - і оскільки ми змінюємо її, ми змінюємо глобальні океанські моделі у всьому світі. Відчуття того, що ми живемо у великій, взаємопов’язаній мережі екосистем, безумовно, зросло, коли ми побачили Антарктику та провели там стільки часу.

Чи змінилося ваше сприйняття майбутнього після цього останнього проєкту?