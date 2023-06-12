Контрнаступ ЗСУ. Що відомо про перші звільнені села

Автор фото, 35 окрема бригада морської піхоти ім. Михайла Остроградського Підпис до фото, Вранці 12 червня українські військові повідомили про звільнення села Сторожове у західній частині Донецької області

30 хвилин(и) тому

Українські військові під час наступу просунулися у районі Великої Новосілки в Донецькій області та звільнили кілька сіл, стверджують представники міноборони України.

Також є інформація про звільнення населених пунктів Запорізької області. Російські військові намагаються завадити наступу ЗСУ підривом дамби в цьому районі, вказують українські військові.

Російська сторона офіційно відступ не визнає.

11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення у цьому районі сіл Благодатне та Макарівка.

"На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів", - відзначила вона.

Цей напрямок - на стику Донецької та Запорізької областей. Ці території росіяни захопили навесні 2022 року.

В іншому районі Донецької області біля Бахмуту, українські військові просунулися на 250 метрів біля Берхівського водосховища, додала Маляр.

Вранці 12 червня про звільнення села Сторожове поблизу Великої Новосілки повідомила 35-а окрема бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, яка опублікувала відео зі звільненого села.

Ганна Маляр підтвердила цю інформацію в телеграм.

Українські військові повідомляють, що в Сторожевому відбувся бій, в якому загинули кілька десятків росіян, а чотирьох російських військових взяли в полон. На відеозаписі також помітна покинута російська техніка з буквою Z та залишені боєприпаси.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні не повідомляв про звільнення сіл.

Російський пропагандистський телеграм-канал "Рыбарь" у понеділок вранці повідомив про тяжкі бої у так званому Времіївському виступі, до якого відносять звільнені села.

Времіївка - це одне з сіл на південь від Великої Новосілки. "Рыбарь" стверджує, що раніше російські військові здійснили "плановий відхід" з Нескучного та Благодатного.

Російське міноборони про відступ із цих сіл не повідомляло. Там твердять, що відбили всі атаки ЗСУ.

Інститут дослідження війни (ISW) повідомляє, що українські війська здійснили візуально підтверджений наступ в західній частині Донецької області на стику із Запорізькою областю. Це, кажуть експерти, російські джерела підтвердили, але намагалися применшити значення цих подій, стверджували, що йдеться нібито про захоплення "сірої зони".

За даними інституту, 10-11 червня українські військові звільнили 4 села на південь від Великої Новосілки - Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожове, а також на захід від Великої Новосілки - Новодарівку в Запорізькій області.

"Російські джерела, ймовірно, називають просування українських територій через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити успіхи України та не повідомляти про прорив українських сил через оборонні лінії", - відзначають в ISW.

У кожному зі звільнених сіл до війни жили від кількох десятків (Сторожове, Новодарівка) до кількох сотень людей (Благодатне, Нескучне, Макарівка).

Від Великої Новосілки на південь пролягають дороги на окуповані росіянами Маріуполь та Бердянськ.

Автор фото, Deepstate

Автор фото, Deepstate

Підрив дамби і перекидання військ

Увечері 11 червня речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив в ефірі телемарафону, що росіяни підірвали дамбу в районі Новодарівки, щоб зупинити наступ українських військових на південь від Великої Новосілки.

"Ворог нервується і використовує будь-які засоби, аби не допустити прориву своєї оборони саме тут, на Таврійському напрямку. Ми маємо інформацію, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав дамбу, і це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли", - повідомив він.

Російська сторона поки що не підтверджує підрив цієї дамби.

Також Ганна Маляр повідомила, що після підриву дамби Каховського водосховища росіяни перекидають війська з Херсонського напрямку на Запорізький та Бахмутський.