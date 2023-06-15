Процес пішов. Що ухвалили на "Рамштайні" щодо F-16 для ЗСУ

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22 хвилин(и) тому

Коаліція західних країн-союзників України схвалила початок навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Це довгоочікуване рішення "Рамштайну", яке передує безпосередній передачі Києву цих бойових літаків.

Останні пів року саме отримання західної авіації було топ-темою переговорів Києва із західними союзниками. Але, здавалося, це нагальне питання ніяк не може зрушити з місця.

Українське військове командування наголошувало, що західні винищувачі потрібні ЗСУ не лише для підтримки військ на полі бою, але і для протиповітряного захисту тилових областей від російських ракет і бомб.

На початку червня президент Володимир Зеленський оголосив про попередню домовленість створити "коаліцію винищувачів".

Остаточні аспекти цього рішення узгодили на "Рамштайні" 15 червня, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Сьогодні ми отримали зобов’язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів, починаючи з F-16", - сказав він.

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США "дали добро" на навчання українських пілотів на американських винищувачах.

Старт навчання

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Навчання українців на F-16 відбуватиметься хвилями і може тривати до пів року

Напередодні засідання "Рамштайну" 15 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тренування українських пілотів у деяких країнах альянсу вже відбувається.

Це відкриває шлях до безпосереднього надання ЗСУ західних винищувачів. Однак, коли саме це буде, Столтенберг не повідомив.

"Коли саме рішення будуть ухвалені, ще занадто рано говорити. Але той факт, що тренування почалися, надає нам опцію для рішень про надання літаків, і тоді пілоти будуть готові літати на них".

Масштабний проєкт навчання українських пілотів в Європі стартує незабаром. Керують цим процесом Данія і Нідерланди, які фактично очолюють "коаліцію винищувачів" для України.

Попередньо відомо, що буде створений спеціальний навчальний центр у Східній Європі.

Прискорені курси з опанування F-16 можуть зайняти від 2 до 4 місяців.

Раніше командування Повітряних сил України повідомляло, що двоє досвідчених українських льотчиків вже пройшли "пробне тестування" в США і отримали "позитивний висновок".

Начальник авіації ПС ЗСУ, генерал Сергій Голубцов відзначив, що українці показали "дуже високий клас засвоєння і виконання завдань на тренажері F-16".

"Американці готові перевчити наших пілотів за термін менший від 6 місяців", – наголосив він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Автор фото, Reuters

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що вже сформований список з "кількох десятків" пілотів, які пройдуть навчання в Європі.

Ці тренування на F-16 будуть проходити почергово, хвилями.

Пріоритет надається молодим льотчикам з гарним рівнем англійської мови. Навчання будуть проходити не лише пілоти, а й інженери та офіцери бойового управління.

Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує, що в Україні на бойове чергування західні винищувачі стануть наприкінці цього року - восени чи взимку.

Відповідно, участі в українському контрнаступі цього літа вони, вочевидь, не візьмуть.

Чому їх дуже хоче Україна? Головні переваги F-16

Автор фото, Lockheed Martin

Головна причина, чому Україна протягом тривалого часу просила у західних союзників саме F-16 – масовість цих літаків.

Вона відкриває для Повітряних сил ЗСУ можливість отримати один вид сучасного літака, під який можна створити єдину інфраструктуру, а не підлаштовуватися під "зоопарк" різних машин, як це зараз є в самохідній артилерії чи бронетехніці української армії.

Американське видання Bloomberg нарахувало понад дві тисячі F-16 у західних країнах.

Утім, Сполучені Штати, де цих літаків найбільше, в останні місяці казали, що вони схиляються до того, щоб Україна їх отримала від європейських союзників.

Греція та Туреччина, які разом мають понад 400 F-16, ділитися ними не будуть, адже активно використовують їх у власній авіації.

Тому вже тривалий час всі сподівання України отримати "Бойових соколів" (так називають ці літаки) пов'язані з країнами, які в часи Холодної війни входили у консорціум з їх виробництва: Нідерландів, Бельгії та Данії. Також серед можливих донорів називали Норвегію, яка вже замінила свої F-16 на F-35.

Bloomberg не виключав, що до процесу може підключитися і Велика Британія, один з найактивніших союзників України, яка, хоч і не має власних "соколів", але може профінансувати закупівлю в інших власників.

Щодо кількості, яку теоретично можуть отримати ЗСУ, то в західній пресі називаються різні цифри – від 20 до 50 і навіть 80 машин.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Західні винищувачі можуть захисти українські міста від російських авіаційних бомб. На фото - понівечений обстрілами Бахмут

Разом з тим, не слід сприймати F-16 як "чудо-зброю", що однією своєю появою в небі змінить все. Ці машини мають і недоліки.

Окрім того, що літаки мають лише один двигун та не є надшвидкими, "Бойові соколи" можуть також мати проблеми на українських аеродромах через незахищений і низький повітрозабірник – отвір під корпусом, через який літаки "всмоктують" повітря.

Якщо на злітно-посадковій смузі буде каміння, уламки чи інший твердий бруд, то все це може пошкодити єдиний двигун F-16, що призведе до втрати машини.

"Для F-16 доведеться перед кожним зльотом проводити "клінінг" злітної полоси. Тож можна сказати, що F-16 - це серйозна зброя, але водночас досить ніжний літак", - пояснював "Укрінформу" авіаексперт Валерій Романенко.

Російська ж преса критикує F-16 як "морально застарілі літаки, розроблені пів століття тому".

Що ж до повітряних боїв, то і тут росіяни ставлять під сумнів ефективність "Бойових соколів".

"F-16 воювали не просто із застарілими літаками виробництва СРСР, а ще й з екіпажами, скажімо так, не найвищої якості. А реальний показник – не перемоги у боях з арабськими льотчиками Ірану, Іраку та Сирії на літаках старшого покоління, а на однокласниках, з колегами, скажімо, з Росії чи Китаю в кабінах", - пише один з авторів російського видання "Военное обозрение".

Хай там як, небо України справді має стати новим викликом для F-16, де їм випаде шанс показати себе проти дійсно серйозного супротивника.

"Ключовий фактор" для війни в Україні?

Автор фото, AF.mil Підпис до фото, Літак F-16 запускає керовану ракету

"Ми не можемо на сьогодні воювати на рівних з росіянами наявними радянськими літаками", - заявляє речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадує, що Україна має старі радянські винищувачі МіГ-29 і Су-27, бомбардувальники Су-24М та штурмовики Су-25. Вони всі монофункціональні.

"Це застаріла радянська техніка - морально та фізично. Вона працює на межі своїх можливостей. Льотчики витискають з неї максимум", - каже Ігнат.

Іншого виходу, ніж переходити на західну техніку, на сучасний багатоцільовий літак, немає. Єдиний багатоцільовий тип літака, як F-16, може об'єднувати в собі усі функції й бути універсальною машиною для завдань Повітряних сил.

Літак F-16 створювався для того, щоб бути частиною протиповітряної оборони і працювати разом з наземними установками ППО. А де система ППО не дістає, там відпрацьовує саме винищувальна авіація.

Наприклад, вночі, коли мобільним вогневим групам із зенітними гарматами і ПЗРК важко працювати, літаки потрібні саме відбиття ударів ракет і дронів.

F-16 дозволили б Повітряним силам суттєво розширити функціонал авіації із захисту України, резюмує Ігнат.

Наприклад, збивати російські літаки, які запускають керовані (плануючі) авіабомби на українські міста.