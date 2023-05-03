Україна приховує від союзників дані про контрнаступ

1 година тому

Україна приховує від країн, що надають їй допомогу, деталі весняного контрнаступу, намагаючись запобігти витоку інформації, яка може поставити під загрозу операцію. Про це повідомила газета Politico із посиланням на свої джерела.

За словами видання, Україна назвала ймовірний витік у соцмережі секретних документів міноборони та розвідки США однією з причин, через яку Київ не ділиться інформацією про контрнаступ, включно з його термінами, розташуванням та чисельністю військ, які вони планують перекинути для операції.

"Хоча Україна, ймовірно, все ще ділиться деякими базовими розвідувальними даними із США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом минулого року, чиновники всередині країни працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов'язаних із плануванням бойових дій", – повідомляє Politico.

Український депутат, який говорив із виданням на умовах анонімності, розповів, що високопосадовці у Києві також приховують деталі контрнаступу від інших українських політиків.

"Є лише кілька людей у країні, які знають цей план", – твердить депутат.

У злитих в соцмережі документах наводилися відомості про перебіг війни в Україні, зокрема, про позиції українських військовослужбовців, запаси озброєнь та оцінки втрат. Протягом кількох днів після витоку представники вашингтонської адміністрації намагалися запевнити Україну, союзників у Європі в тому, що вони вживають заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

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Втім, у Вашингтоні джерела Politico не помітили великих змін у поведінці Києва, зазнаючи, що Україна завжди ділилася такою інформацією скупо (про це неодноразово писала американська преса раніше).

Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі так відповів на запитання про скритність українців: "Вони не зобов'язані нам повідомляти чи повідомляти нам заздалегідь". Він додав, що американські та українські чиновники підтримують контакт щодня, тому Вашингтон часто може багато про що здогадуватись.

За словами Кірбі, США продовжують постачати Україні розвідувальні дані в режимі реального часу. "Ми зосереджені не на тому, чи сповістять нас заздалегідь. Ми зосереджені на тому, щоб вони мали все, що потрібно, до моменту, коли вони будуть готові починати", - заявив він.