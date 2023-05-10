Євробачення 2023. Хто у фіналі та як у Ліверпулі згадують Україну

42 хвилин(и) тому

У Ліверпулі пройшов перший півфінал Євробачення 2023, який проводять від імені України.

До фіналу конкурсу обрали перших 10 учасників:

Хорватія: гурт Let 3 з піснею про малого підлого психопата "Mama ŠČ!";

Молдова: співак Паша Парфеній з ніжною композицією "Soarele şi Luna";

Швейцарія: співак Форер з піснею "Watergun" про те, що він не хоче бути солдатом;

Фінляндія: Карія із запальною піснею "Cha Cha Cha", під яку у фан-зоні танцювали всі;

Чехія: гурт Весна і їхня пісня про дружбу слов’янок "Корона моєї сестри";

Швеція: Лорін, яку називають фавориткою шоу, пісня "Tattoo";

Ізраїль: співачка Ноа Кірель — "Єдиноріг"

Португалія: гурт Mimicat — "Ai Coração"

Сербія: Luke Black — "Samo Mi Se Spava"

Норвегія: співачка Алессандра — "Королева королів".

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Другий півфінал пройде 11 травня.

Представники України, гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel", одразу потрапляють у фінал шоу, який відбудеться 13 травня.

Автор фото, ADAM VAUGHAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Представники України - гурт TVORCHI

Про Україну, від імені якої проводять конкурс, у шоу було багато згадок, починаючи, від синьо-жовтих кольорів, закінчуючи музикою і відео.

Між виступами учасників показували різні куточки України – Контрактову площу з колесом огляду, Дніпро і Поштову площу Києва, Бескиди й Софіївку в Умані, Карпати і Львів.

Українська співведуча конкурсу Юлія Саніна відкрила концерт запальною піснею "Маяк", яка, за її словами, символізує об’єднання музикою двох країн – України та Великої Британії.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ведучі "Євробачення" - Юлія Саніна (ліворуч) і Ханна Веддінгем (праворуч)

Учасниця Євробачення 2010 року співачка Alyosha виконала чуттєвий хіт Duran Duran "Ordinary world" у дуеті з британською співачкою Ребеккою Фергюсон. Під час виступу на сцені Євробачення пролунала повітряна тривога. У виступі показали, як жінка проводжає чоловіка на війну і прощається з ним, як весь світ навколо них розлітався на друзки.

На великому екрані позаду співачок з’являлися повідомлення з месенджерів: "Як ти? З вами все гаразд?"

Автор фото, EPA Підпис до фото, Alyosha в першому півфіналі "Євробачення 2023" виконала хіт Duran Duran у дуеті з британською співачкою Ребеккою Фергюсон

"Наш номер був присвячений українським матерям, які були вимушені вивозити своїх дітей. Кожній дружині, чоловік якої боронить Україну. Цей виступ про кожного українця", - розповідає Alyosha.

"На мить я подумала, що сигнал тривоги лунає по-справжньому", - ділиться враженнями від пісні Марія з Києва. Вона дивилась концерт вдома на Виноградарі після кількох безсонних ночей, коли Київ атакували дрони і ракети.

"Я рада, що британці не злякалися показати все, як воно є", - каже дівчина про виступ.

Підпис до фото, Пам’ятник адміралу Нельсону у центрі Ліверпуля

У Ліверпулі, за бажанням, багато де можна відчути, побачити, що відбувається в Україні: пам’ятник адміралу Нельсону у центрі міста обклали мішками з піском, як це роблять з пам’ятниками в Україні.

Ліверпульський собор на кілька тижнів перетворили на вагон потяга "Ізюм-Ліверпуль". Це 14-годинна відеоінсталяція української художниці Каті Бучацької про те, що бачили українці, коли тікали від війни.

У фан-зоні Євробачення є український куточок під назвою "Відкрий Україну". Там готують борщ, вареники і чебуреки, продають українські книжки і вишиванки, вчать малювати і розповідають про українських митців.

А ще там можна зануритись у віртуальну реальність і, одягнувши маску, прогулятися зруйнованими вулицями Бородянки, Гостомеля і Бучі. Це виставка "Побач, відчуй і почуй Україну", черга до якої іноді стоїть довша, ніж за чебуреками.

Тут у прохолодному павільйоні слухають українську музику і українських поетів.

І хоча хтось з відвідувачів проходить виставку доволі швидко, зупиняючись довше лише біля мемів про Бориса Джонсона, для когось це таки відкриття.

"Я вражена тим, що побачила і почула тут, - ділиться з ВВС Україна Клер з Бетфорда, - Я знала, що триває війна, але я не уявляла, як це жити весь час, коли лунають тривоги, як це мати якийсь побут, якесь життя, коли навколо така небезпека".

Напередодні першого півфіналу у фан-зоні Євробачення пройшов український день – там виступали українські музиканти Jerry Heil, Tvorchi, Alyona Alyona.

Ліверпуль співав "Там, де ми є" з "Антитілами", стрибав під "Шум" з Go_A, які представляли Україну на Євробаченні 2021.

І хоча Євробачення поза політикою, і політичні лозунги тут під забороною, солістка Go_A Катерина Павленко зі сцени сказала все, що вона думає про Росію. Глядачі гаряче її підтримали.

Автор фото, Peter Byrne/PA Wire

Здається, Ліверпуль на час Євробачення повністю став жовто-синім.

У цих кольорах прапори і композиції квітів, розмальовані сходи і нігті, сердечка на вітринах і скульптури на набережній міста.

Навіть символ міста з пісень Бітлз – жовту субмарину перефарбували на жовто-синю.

Волонтери на Євробаченні вітаються словами "Слава Україні", журналісти старанно намагаються вимовити Tvorchi, а відвідувачі фан-зони слово "борщ".

"Я радий, що саме Британія зараз приймає Євробачення. Вони дуже підтримують Україну, і я бачу, наскільки британці прагнуть показати нашу культуру. А ще вони вміють робити дуже класні шоу. Тому за цьогорічним Євробаченням особливо цікаво спостерігати, адже це вперше, коли одна країна приймає конкурс замість іншої", - каже Максим, який через війну переїхав до Британії з Києва.

Автор фото, Adam Vaughan/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Британці справді організували від імені України неймовірне свято. У неділю, коли відбулась церемонія відкриття, у небо над Ліверпулем піднялися сотні дронів, створюючи прекрасні фігури. Співала Джамала і Кончіта Вурст, будівлі у центрі міста підсвітили кольорами українського прапора.