Україна атакувала російський нафтовий танкер в Чорному морі. Все, що відомо

Автор фото, Павло Ємельянов Підпис до фото, Танкер "Сиг" в Азовському морі, 2017 рік. Це судно активно використовувалось для постачання палива російським військам

12 хвилин(и) тому

В ніч на 5 серпня морські дрони атакували російський нафтовий танкер біля Керченського мосту. Судно отримало пробоїну.

Близько 1 ночі в російських телеграм-каналах і ЗМІ почала з"явилася інформація про вибухи в районі Керченського (Кримського) мосту. Радник окупаційного голови Криму Олег Крючков підтвердив, що міст був перекритий через загрозу удару, але безпосередньо на ньому вибухів не було.

Пізніше стало відомо, що морські дрони атакували нафтовий танкер, що стояв на якорі недалеко від Керченського мосту.

Російська влада повідомила, що в 00:28 була отримана інформація про пошкодження танкеру "Сиг". Приблизно о 23:20 його атакував морський дрон. Через вибух було пошкоджено машинне відділення в районі ватерлінії.

Екіпаж (11 чоловіків) не постраждав, судно залишилось на плаву. Два російських рятувальних кораблі прибули до місця події і допомогли "Сигу" відкачати воду з машинного відділення.

На онлайн-карті морського трафіку MarineTraffic станом на 9:00 вказано, що танкер "Сиг" стоїть на місці біля входу до Керченської протоки і передає сигнал про аварію.

Він йшов з турецького порту до порту "Кавказ" в Краснодарському краю Росії.

Що це за танкер?

Автор фото, Sychikov

Танкер "Сиг" (Sig) ходить під прапором РФ і був побудований відносно недавно – в 2014 році в Костромі. Порт приписки – Санкт-Петербург. Його загальний тоннаж майже 4,8 т, довжина 141 м, а ширина 17 м.

Це один з найбільших танкерів російського флоту.

Кораблем володіє російська компанія "Югра-Лизинг" (UGRA-LEASING LLC) з Ханти-Мансійську. Оператором судна є "Транспетрочарт".

У вересні 2019 року ця компанія і танкер "Сиг" потрапили під санкції мінфіну США через причетність до постачання авіаційного палива російським військовим у Сирії

ФБР США встановило, що РФ приховано через підставні компанії постачала реактивне паливо для літаків у 2016 та 2017 роках до Баніаса в Сирії.

"Підтримка Росією режиму Асада сприяла продовженню бомбардувань, які знищили численні лікарні, школи та громадські місця, що призвело до загибелі цивільного населення", – сказано в заяві мінфіну США..

Згідно з дослідженням української моніторингової групи "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" та редакції BlackSeaNews, станом на січень поточного року танкер "Сиг" продовжував експорт російської нафти в Сирію.

Представник "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко вказує, що в липні поточного року для експорту нафти з російських портів на Чорному морі було задіяно 221 танкер сумарною вантажністю 14 млн тонн.

Слід зауважити, що після виходу Росії із зернової угоди 20 липня українське міністерство оборони розповсюдило заяву, згідно з якою залишало за собою право розглядати всі кораблі, що прямують до портів РФ в Чорному морі, як такі, що "перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками".

Хто підірвав танкер?

Підпис до фото, Вид з камери морського дрону, який атакує танкер "Сиг" біля Кримського мосту

Відповідальність за атаку на нафтовий танкер взяла на себе Служба безпеки України.

Джерело ВВС Україна в спецслужбі запевняє, що атака відбулася в територіальних водах України (нагадаємо терводи окупованого Криму українська влада вважає своїми), а сам танкер "Сиг" був задіяний в транспортуванні палива для військ РФ.

"Спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат - один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту. – сказало джерело. - Танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку".

Спецоперацію СБУ проводила спільно з Військово-морськими силами України.

Пізніше спецслужба оприлюднила публічну заяву свого очільника Василя Малюка. В ній він фактично визнав причетність України до атаки на танкер та інші об'єкти ЧФ РФ.

"Будь-яка "бавовна" (так в Україні іронічно називають вибухи на російських об'єктах, – Ред.), що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", – сказано в його заяві.