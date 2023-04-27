Як довго Росії ще вистачить грошей воювати?

Автор фото, Getty Images

1 година тому

Росія зможе фінансувати війну в Україні принаймні ще один рік, навіть в умовах дедалі більших санкцій. Про це свідчить витік документів Пентагону, який проаналізували журналісти Washington Post.

Дані американської розвідки дають рідкісне уявлення про те, як Вашингтон оцінює ефективність своїх економічних заходів проти Росії. Вони доходять висновку, що російські високопосадовці, агентства та персонал олігархів стурбовані впливом санкцій, але адаптуються до них, пише WP.

Хоча деякі російські економічні еліти не погоджуються з діями Москви в Україні, а санкції завдали шкоди їхньому бізнесу, вони навряд чи відмовляться від підтримки Путіна, стверджується в аналізі Пентагону, датованому початком березня.

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб пом’якшити економічний тиск", - йдеться в одному з документів з грифом "цілком таємно", зазначає газета.

Документи не враховують вплив нещодавно запроваджених санкцій, а також різке падіння доходів Росії від нафти.

Навіть якщо теоретично Росія могла б фінансувати війну протягом ще одного року, оцінка розвідників не торкається інших факторів, як-от витрати боєприпасів та потреба вербувати нових солдатів, пише WP.

Код, яким позначені "злиті" документи, вказує на те, що дані отримано з перехоплених приватних розмов росіян.

Голосні скарги

Розвідка США виявила, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов на початку березня збирався надіслати листа прем’єр-міністру Михайлу Мішустіну з проханням скласти план на випадок "потенційно незручного краху" російських державних структур через вплив санкцій.

Серед них були Міжнародний інвестиційний банк, Міжнародний банк економічного співробітництва та Євразійський інвестиційний банк.

Деякі експерти здивувались, що Силуанов так хвилюється за Міжнародний інвестиційний банк, який не має вирішального значення для Росії, пише газета.

Але банк, який з радянських часів мав певні дипломатичні привілеї, давно підозрювали у зв’язках зі шпигунством і відмиванням грошей, пояснив WP експерт старший з міжнародних відносин.

Автор фото, Getty Images

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Як свідчить ще один документ розвідки, Федеральна служба безпеки Росії стурбована браком іноземної валюти у російських банках, повідомляє американська газета.

Російські чиновники також закликали тримати в таємниці стосунки з китайськими компаніями, які все ще ведуть бізнес з Росією, через побоювання, що США можуть накласти на них додаткові санкції.

Як сказав газеті колишній чиновник адміністрації Обами, відповідальний за санкції, про ефективність економічних заходів свідчать голосні скарги тих, хто опинився під ними.

"Ті самі люди, які стверджують, що санкції не вплинули на них, голосно скаржаться на їхню несправедливість", - зазначив Адам Сміт, партнер юридичної фірми Gibson Dunn і колишній чиновник із санкцій адміністрації Обами.

Ще 400 тисяч солдатів

Інші секретні документи американської розвідки виявили, що деякі російські чиновники стурбовані дедалі гострішою нестачею робочої сили серед цивільних чрез призов і вербування на війну. Ці дані також аналізують журналісти Washington Post у своєму іншому матеріалі.

Як свідчить один із документів, у середині лютого Володимир Путін начебто підтримав пропозицію своїх військових "таємно залучити" протягом 2023 року ще 400 тисяч солдатів для війни в Україні.

Ці дані, як повідомляє газета, були отримані під час перехоплення або прослуховування розмов російських військових.

За оцінками західної розвідки, Росія почала вторгнення у лютому 2022 року з армією у 150 тисяч солдатів.

Під час "часткової мобілізації" минулої осені призвали 300 тисяч, а у складі групи "Вагнера", як припускають, було ще близько 50 тисяч найманців, разом із завербованими засудженими.

Автор фото, Getty Images

Невідомо також, скільки чоловіків примусово призвали у так званих "ДНР" і "ЛНР".

Згідно з оприлюдненими документами, Росія зазнала від 189 500 до 223 000 втрат, серед яких може бути до 43 000 убитих.

Крім 400 тисяч, які Путін хоче відправити на війну цього року, чиновники російського міноборони "повідомляли про підтриманий Путіним план" призвати ще 415 тисяч військовослужбовців за контрактом. Про це також йдеться в оновленому звіті ЦРУ.