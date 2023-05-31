Тариф на електрику різко підняли. Чому і що може ще подорожчати з 1 червня

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1 година тому

У червні українців очікує - вперше від початку великої війни - підвищення деяких комунальних тарифів. Перш за все це стосується електрики, вартість якої різко зросте.

З позитивного - певні категорії пенсіонерів отримають підвищену пенсію, МВС спробує з’ясувати, чи можна змінити процес отримання водійських прав. А залізниця запустить нові маршрути потягів в Україні та до України.

Що з підвищенням тарифів?

Ще від минулого року в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів під час воєнного стану та впродовж шести місяців після його скасування.

Проте цей закон стосується тарифів на тепло, гарячу воду та газ – і вони залишаються незмінними.

А от тарифи на електроенергію та водопостачання можуть і будуть змінюватися.

Ціна на електрику

Після найважчого в історії України опалювального сезону та двох місяців вагань уряд таки вирішив підвищити тарифи на електрику.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав це рішення вкрай складним, але й вкрай необхідним:

"Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу - це внесок у забезпечення стійкості системи".

Більше того, в уряді не виключають, що і наступна зима буде не легшою, і що саме тому варто вже влітку підготувати усі необхідні ресурси для відновлення та захисту.

"Ми припускаємо, що наступного опалювального сезону обстріли енергооб‘єктів будуть відбуватися так само системно, як це було і минулої зими", - заявив міністр енергетики.

Показово, що уряду довелося оголосити про підвищення тарифів на електроенергію саме тоді, коли вперше від зими сталося масштабне відключення світла – понад 2 млн споживачів у 12 областях України опинилися без електрики.

За словами міністра енергетики, новий тариф на електрику для населення становитиме 2,64 грн за кВт-годину.

До цього ті, хто споживали менше 250 кВт на місяць, платили 1,44 грн, а ті, хто споживав більше - 1,68 грн.

Урядовець пояснив, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонувала підвищити тарифи до ринкового рівня у 5,5 грн за кВт у два етапи. І на першому етапі підняти тариф до 2,88 грн за кВт.

"Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн за кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему", - розповів Герман Галущенко на брифінгу.

За його словами, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Урядовець нагадав, що усі, чиї доходи не дозволяють сплачувати повну ціну за комунальні послуги, можуть отримати субсидію.

Про потребу у підвищенні тарифів почали говорити ще на початку весни. Весь цей час урядовці та енергетики пояснювали, що підвищення тарифів потрібне для відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої та пошкодженої російськими масованими обстрілами.

Але водночас в уряді відзначали, що тариф для побутових споживачів є у чотири рази меншим за реальну ціну електроенергії.

"Підтримуючи його, держава дотує кожну кіловат-годину, незалежно від рівня доходів споживачів. На такі дотації витрачається понад 140 млрд грн на рік", — заявляв радник прем’єр-міністра Юрій Бойко.

Промислові підприємства вже давно платять за електроенергію ринкову ціну, яка нині становить понад 6 грн за кВт-годину.

Встановлення ринкових цін на комунальні послуги є давнішньою умовою, яку Україна погодилася виконати задля співпраці з міжнародними кредиторами. Від них Київ зараз отримує значні кошти, щоб підтримати бюджетні виплати, зокрема, і соціальні.

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Тарифи на воду

31 травня НКРЕКП має розглянути можливість підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення одразу для понад трьох десятків регіональних компаній.

Якщо це рішення затвердять, то уже в червні тарифи можуть зрости на 30%.

Нові тарифи на постачання води, як і раніше, відрізнятимуться залежно від регіону. Вони залежать не лише від обсягів споживання, а й від кількості споживачів конкретного водоканалу (що більше — тим дешевше) та особливостей надання послуг (яким є джерело водопостачання, якою є інфраструктура, тощо).

Знову ж таки, про потребу підвищити тарифи говорили ще з квітня. Але попри те, що у НКРЕКП називали його "терміновою необхідністю", офіційного рішення не було до кінця весни.

Попереднє підвищення тарифів на воду відбулося у грудні 2021 року.

Кому підвищать пенсії

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У червні пенсіонери, які працюють, мають нарешті отримати перераховані ще від квітня пенсії.

Тоді автоматичний перерахунок пенсій зробили для тих, хто станом на 1 березня 2023 року отримав додаткові два роки трудового стажу. Розмір підвищення для кожного пенсіонера буде індивідуальним. Він залежить від стажу та зарплати.

За даними мінсоцполітики, в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів. Проте цього року перерахунок стосується близько 600 тисяч осіб.

Крім тих, кому пенсію перерахували з 1 березня цього року, підвищення отримають і ті, кому за останні два роки нічого не перераховували. А от якщо перерахунок був минулого року, то цього року пенсія вже не змінюватиметься.

Затримка із нарахуванням змінених пенсій виникла через те, що до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мали надійти дані про сплату єдиного внеску за І квартал 2023 року. Раніше така статистика подавалася щомісяця.

Доплати за квітень і травень працюючі пенсіонері отримають "заднім числом", - вони мають бути зараховані у червневі виплати.

Видатки на виплату пенсій є другою найбільшою статтею державного бюджету після видатків на оборону.

Де і коли складатимуть мультитест?

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У червні українські випускники складатимуть національний мультитест (НМТ), який запровадили у 2022 році замість ЗНО. Додаткова сесія відбудеться в липні.

Для участі в основній сесії зареєструвалися понад 280 тисяч осіб, із них понад 23 тисяч – за кордоном (у понад 50 містах у 32 країнах світу).

З міркувань безпеки інформація про те, де відбудеться тестування на території України, не розголошується. Зареєстровані учасники НМТ вже отримали запрошення, у якому вказано дату, час та місце проведення тестування.

Майбутніх абітурієнтів тестуватимуть з двох обов’язкових предметів (українська мова та математика), а також одного предмета на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія).

Іспити на водійські права по-новому?

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З червня МВС розпочне пілотні проєкти, мета яких – зробити більш прозорими іспити для отримання водійських прав.

"Пілоти" запустять у чотирьох областях: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. Згодом їх можуть поширити і на інші регіони.

В МВС намагаються змінити як теоретичну, так і практичну частину іспитів. Зокрема, очікуються такі зміни:

перевірити наявність талонів на іспит можна буде онлайн, а отримати – і офлайн, і через електронний запис;

у майбутніх водіїв буде більше можливостей для оскарження результатів іспитів;

теоретичні іспити фіксуватимуть на чотири відеокамери та мікрофон – без "сліпих" зон.

"Практику" у авто також фіксуватимуть на відео: у фокусі відеокамери будуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора, а їхні розмови в салоні записуватимуть.

Крім того, як пояснював міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, реформа у порядку отримання водійських прав передбачає, що майбутнім водіям не обов’язково буде вчитися в автошколі, щоб скласти іспит, - здобувати теоретичні та практичні навички можна буде з репетитором або самостійно.

Зміни для ВПО

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З 2 червня починають діяти зміни до кількох законів, що дозволяють громадянам, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території, а також на територіях, де відбувалися чи ідуть бойові дії, не лише оформлювати документи та нову реєстрацію за місцем звернення, але й без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Як роз’яснили юристи громадської організації "Донбас-SOS", внести дані про зареєстроване або задеклароване місце проживання на тимчасово окупованій території, а також на території, де ведуться (велися) бойові дії, можна буде під час оформлення або обміну документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що підтверджують її спеціальний статус.

Водночас там наголошують, що декларація про місце проживання - це не те саме, що і реєстрація. Її можна оформити лише у відвідному органі територіальної громади. А через те, що під час окупації та бойових дій таких органів немає, то і реєстрацію здійснити неможливо.

Для того, щоб задекларувати місце проживання, до розгляду можуть взяти дані про прописку із паспорту-книжечки, реєстру виборців, інформаційної системи міграційної служби, реєстру актів цивільного стану громадян або єдиної інформаційної бази про внутрішньо переміщених осіб.

Нові потяги та маршрути від Укрзалізниці

Автор фото, УКРЗАЗІЗНИЦЯ

З 10 червня "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон 2023 року.

Зокрема, в новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси:

Поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегового;

Поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси.

Ще кілька залізничних маршрутів змінили чи доповнили таким чином, аби захопити якомога ширшу територію та кількість пасажирів.

Новий поїзд з Польщі

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З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити новий потяг до України, який щодня курсуватиме з Варшави до Рави-Руської на Львівщині, де пасажири зможуть пересісти на потяг "Укрзалізниці" до Львова.

Таким самим буде і зворотний маршрут зі Львова до Варшави через Раву-Руську. Цей пункт пропуску не працював понад 20 років.

Як повідомили у Львівській ОВА, на маршруті курсуватимуть два поїзди із мінімальною місткістю 240 пасажирів. Із Варшави потяги вирушатимуть в обід, а зі Львова – вранці. Квитки зі Львова на новий маршрут треба шукати на сайті Укрзалізниці, а з Варшави – на сайті SKPL.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький вважає, що з початок руху нового поїзда навантаження на автомобільні пункти пропуску на кордоні має зменшитися.