Квітка Цісик: співачка з діаспори, яку потайки слухали в Радянському Союзі

Автор фото, dailymotion.com/video/x8veb8

Author, Діана Куришко

Role, кореспондентка ВВС Україна

1 година тому

Її пісні здобули нагороди "Оскар", "Золотий Глобус" і були номіновані на "Греммі".

Вона працювала з Майклом Джексоном і була голосом компаній Ford та Coca-Cola.

4 квітня 70 років тому у Нью-Йорку народилася співачка з неймовірним голосом Квітка Цісик.

В Україні її знають за чудовим виконанням пісень "Два кольори", "Я піду в далекі гори", "Черемшина".

Для української естради наприкінці 80-х її пісні були ковтком свіжого повітря - ніжний голос, дивовижне ім'я і мінімум інформації. "Співачка з діаспори" - говорили про Квітку. Її альбоми переписували на касети і потайки слухали. Пісні Квітки Цісик у СРСР були під забороною.

"Ще ніхто і ніде так не співав пісні мого друга Володимира Івасюка, як це зробила Квітка", – говорив про неї співак Назарій Яремчук.

"Вона просто потрясає, тихо потрясає… З її піснями так добре ходити в гори", - розповідає видавець Іван Малкович.

Автор фото, unian Підпис до фото, Ніна Матвієнко на вечері пам'яті Квітки Цісик

Донька емігрантів

Квітослава Цісик народилася у Нью-Йорку 4 квітня 1953 року у сім’ї емігрантів з України – Володимира та Іванни Цісик. Її батьки приїхали до США зі Львова, тікаючи від радянських репресій наприкінці 1940-х років.

Родина походила з села з Ліски Коломийського району Івано-Франківщини. У цьому селі нещодавно відкрили музей співачки у хаті, де вчителював її дідусь.

Батько Квітки Володимир Цісик – скрипаль-віртуоз, музичний діяч і педагог, концертмейстер Львівського оперного театру. В еміграції також викладав музику.

"Сім’я Цісиків привезла до Нью-Йорка багато мистецьких талантів і глибоку шану до української культури та Карпат, яку так болісно залишили позаду", - розповідає чоловік співачки Ед Ракович.

"Батьки навчили мене гарної української та, як вони казали, непоганої англійської", - говорила Квітка. У домі Цісиків говорили лише українською мовою.

Співачка пройшла шлях двох культур – американської та української. По буднях ходила до американської школи, на вихідних займалась у "Пласті". Володимир Цісик з дитинства навчав своїх доньок – Квітку та Марію - грі на скрипці та фортепіано.

Квітка вступила до університету штату Нью-Йорк у Бінгемтоні, згодом виграла стипендію на навчання у музичному коледжі Mannes. Стажувалась у Гентській консерваторії, де вчилась оперному співу поруч з зірками нью-йоркського театру Metropolitan opera.

Автор фото, unian

Зірка реклами

Цісик виступала у клубах Нью-Йорка – там вона експериментувала, виконуючи то джаз, то поп або навіть рок.

Згодом її емоційний вокал привів її на прослуховування для теле- та радіо реклами.

Спочатку Квітка працювала у студіях звукозапису, щоб оплатити уроки вокалу та допомогти у лікуванні батька, який пережив інсульт.

Але співати у студії їй подобалося. Цісик мала рідкісне сопрано - високий, рухливий і ніжний голос. Могла легко змінювати стилі. Також вміла співати дуже глибоким голосом.

"Коли я навчалася вокалу, думала, що буду оперною співачкою, але згодом зацікавилась іншим, таким "студіо-сингінгом". Це співання у різних стилях. Я побачила, що можу це легко робити. Це музика для фільмів, для реклами", – розповідала Квітка Цісик у єдиному відеоінтерв’ю українською мовою. Його у 1992 році у США записав керівник музичного ансамблю "Червона рута" Олександр Горностай.

У середині 1970-х Цісик стала однією з найуспішніших виконавиць пісень для реклами.

"Іноді вона записувала рок-пісню для реклами Ford вранці, баладу для Coca-Сola в обід, гімн для армії США вдень і 60-секундну оперу для телекомунікаційної компанії AT&T ввечері", - розповідає Ед Ракович.

Квітка Цісик співала для Coca-Cola, American Airlines, MacDonalds. У 1982 році почала співпрацю з Ford Motor Company і згодом стала єдиним голосом Ford. Рекламна пісня “Have you driven a Ford lately” у її виконанні була дуже популярною. У Ford підрахували, що рекламу з її голосом глядачі побачили близько 20 мільярдів разів.

У Квітки було багато запрошень від музикантів взяти участь у записах їхніх альбомів. Вона працювала бек-вокалістом у таких відомих виконавців як Майкл Джексон, Бі Бі Кінг, Баррі Манілоу, Майкл Болтон, Лінда Ронштадт і Карлі Саймон.

Її голос звучить у саундтреках відомих фільмів - Роккі 3, "Коло двох” режисера Жуля Дассена, в оскароносному фільмі "Ділова дівчина ". Квітка виступала на знаменитому у США The Tonight Show.

Автор фото, Ford Times Підпис до фото, Квітка Цісик, світлина з журналу Ford Times, 1990 рік

Неотриманий "Оскар"

Квітка Цісик здобула "Оскар" за виконання саундтреку до фільму "Ти осяюєш моє життя". Здобула, але не отримала. Через конфлікт з продюсером стрічки Джозефом Бруксом, який відмовлявся оплачувати їй гонорар за пісню і видалив всі згадки про Квітку з титрів.

Відомий продюсер увів молоду співачку в оману, написало у 1977 році видання People.

Чоловік Квітки згадує ту історію з гіркотою. За його словами, Джозеф Брукс просто скористався її талантом.

І "Оскар", і "Греммі" отримав особисто Брукс, як автор пісні "You Light Up My Life".

Автор фото, dailymotion.com/video/x8veb8

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Співала про Україну

"Усі, хто її знав, хотіли бути поруч із нею, музично та особисто. Усі, хто її чув, хотіли, щоб вона для них співала. І вона старалася. Але найбільше старалася, працювала невтомно і вкладала всі свої сили у платівки пісень про любов до України", - розповідає чоловік співачки.

Квітка Цісик згадувала, як всім друзям розповідала про чудові українські пісні, але не мала, чого дати їм послухати.

Вона записала два україномовні альбоми – "Квітка" у 1980 році, а також "Два кольори" у 1989-му.

Запис коштував родині великих грошей – 200 тисяч доларів. Співачка залучила 40 найкращих нью-йоркських музикантів. Це був сімейний проєкт – продюсером виступив її чоловік Ед Ракович, на фортепіано грала її сестра Марія Цісик, а мати Іванна, слідкувала, щоб українська вимова Квітки була ідеальною.

"Вона вклала всю душу в ці записи, Квітка пишалася тим, що вона - українка", - каже Ед Ракович.

В її репертуарі були стрілецькі пісні і пісні УПА, а також знамениті твори Володимира Івасюка. Квітка перекладала усі пісні англійською мовою і розтлумачувала музикантам, про що йдеться, для того, щоб вони могли перейнятись тим, про що гратимуть.

Альбоми Квітки були номіновані на премію "Греммі" у категорії "сучасний фольк".

Квітка дуже сподівалася, що її пісні почують в Україні. І їх почули.

Співачка Ніна Матвієнко пригадує, як вперше почула пісні Квітки у Канаді і була вражена.

“Я їхала в машині така смутна і раптом керівник нашого хору вмикає її запис… Для мене наче небо відкрилося, наче шлюзи якоїсь давнини і водночас сучасності, чогось близького! Я схожого ніколи не чула”, - говорить Матвієнко.

До України записи Квітки Цісик потрапляли контрабандою. У Радянському Союзі її пісні були заборонені. Люди переписували їх на касети і слухали потайки.

"На думку радянських органів, ця платівка була небезпечна, – розповідає донька троюрідного брата Квітки Цісик Марта Качмар. – Ми тихо, майже потайки ту музику слухали, щоб її не було чути назовні".

У 1983 році Квітка вперше відвідала Україну з матір’ю. Однак про її візит не знали ані фанати, ані родичі. На дозвіл відвідати Україну Квітка чекала багато років.

Під час поїздки їх з матір’ю супроводжувало кілька десятків співробітників КДБ.

Коли Україна отримала незалежність у 1991 році, Квітка знову планувала відвідати батьківщину батьків з серією концертів. Її мрія виступити в Україні не здійснилася. У 1992 році у неї діагностували рак молочної залози.

Квітка померла вдома у Нью-Йорку в оточенні сім'ї 29 березня 1998 року за п'ять днів до свого 45-річчя.

"Знаючи Квітку та всі шляхи, якими вона пройшла, я продовжую надихатися нею", - говорить її чоловік Ед.

Сьогодні пісні Квітки Цісик часто можна почути на українському радіо. Її іменем в Україні названі вулиці і школи, на честь Квітки Цісик проводять творчі конкурси і концерти.

29 березня став Днем пам’яті Квітки Цісик.

“Ніхто ніколи не видобував звук так, як це зробила вона з українською піснею”, - говорив видавець Іван Малкович в інтерв’ю Уніан.

Він пригадує, як вперше привіз її альбом 1990 року з Канади додому в Карпати. “Сусіди, як почули “Ніч така, Господи, місячна, зоряна”, просили мене переписати їм платівку. Ми ж не знали, що там має бути це “Господи”, - каже пан Малкович.

За його словами, один чоловік, який жив на найвищій горі, мав гучномовця і в неділю після церкви пускав голос Квітки на всі найближчі гори.