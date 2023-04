Квітка Цісик: співачка з діаспори, яку потайки слухали в Радянському Союзі

Донька емігрантів

Зірка реклами

Квітка Цісик співала для Coca-Cola, American Airlines, MacDonalds. У 1982 році почала співпрацю з Ford Motor Company і згодом стала єдиним голосом Ford. Рекламна пісня “Have you driven a Ford lately” у її виконанні була дуже популярною. У Ford підрахували, що рекламу з її голосом глядачі побачили близько 20 мільярдів разів.

Її голос звучить у саундтреках відомих фільмів - Роккі 3, "Коло двох” режисера Жуля Дассена, в оскароносному фільмі "Ділова дівчина ". Квітка виступала на знаменитому у США The Tonight Show.

Неотриманий "Оскар"

І "Оскар", і "Греммі" отримав особисто Брукс, як автор пісні "You Light Up My Life".