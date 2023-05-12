Євробачення 2023. Другий півфінал, реп з Шевченка і "Щедрик"
У Ліверпулі відбувся другий півфінал Євробачення 2023, де остаточно визначили список фіналістів. До фіналу потрапили Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Польща, Словенія, Литва.
Бланка з Польщі принесла трохи сонця у Ліверпуль зі своєю яскравою піснею "Соло". "Фамілія Клеменді" з Албанії співали про важливість родини.
Бельгійський співак Густав запалив сцену піснею "Через тебе", яку весь час хочеться підспівувати. Аліка з Естонії виконала ніжну фортепіанну баладу "Мости".
Кардинально відрізнялася від всіх австралійська рок-група Voyager і їхня пісня "Обіцяю".
Моніка Лінкіте з Литви співає баладу "Залишся" і дякує українцям.
"Українці борються не просто за свою свободу, а за свободу кожного з нас. Це їхня боротьба. Дякую їм! Слава Україні", - сказала на пресконференції Моніка Лінкіте.
У фіналі Євробачення також виступлять: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Швеція, Ізраїль, Португалія, Сербія, Норвегія. Це переможці першого півфіналу.
Відразу до фіналу потрапляють країни-засновниці конкурсу - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".
Культурна дипломатія
Під час другого півфіналу Євробачення пролунала композиція з різних українських мелодій – неочікуваний реп на вірш "Садок вишневий коло хати" Тараса Шевченка й музику Миколи Лисенка, який виконав OTOY.
Марія Яремчук заспівала уривок пісні свого батька Назарія Яремчука "Родина, родина". Прозвучала знаменита "Мелодія" Мирослава Скорика, а ще "Щедрик" Миколи Леонтовича.
"За кулісами сьогодні всі цілий день наспівували "Щедрика". До мене підходили люди й говорили, що не знали, що це українська пісня", - розповів ВВС Україна Герман Нєнов, креативний директор Євробачення 2023 від України.
За його словами, на цей перфоманс його надихнула історія капели Олександра Кощиця, яка сто років тому зі "Щедриком" вирушила у концертний тур світом, щоб розповісти про Україну, яку тоді атакували російські сили.
"Тоді світ вперше почув "Щедрика". Минув 101 рік, а історія повторюється – Росія знову атакує Україну, а ми тут, на Євробаченні, розповідаємо про нашу культуру. Це наша дипломатична місія. Музика може говорити за Україну. Це дуже круто і дуже потужно", - зазначив Герман Нєнов.
Горгани, Вінниця і Львів
Між виступами у візитівках Євробачення показували Львівську оперу і Чернівецький університет, ботанічний сад у Києві й Горгани, Вінницю і Тараканівський форт.
"Неймовірно підібрані заставки з України, деколи дуже несподівані й душевно рідні - наприклад, водяна башта у Вінниці. Згадала, як бувала там студенткою, у відрядженнях, їздила до друзів. Навіть не могла б і подумати, що цей звичний символ маленької Вінниці покажуть на Євробаченні", - ділиться враженнями від концерту Оксана, яка зараз живе у Берліні.
"Тут говорять про Україну і про війну"
Українська співведуча конкурсу Юлія Саніна у прямому ефірі вчила свою колегу Ханну Веддінгем говорити українською. Юлія і Ханна для другого півфіналу обрали жовто сині сукні.
Юлія каже, що щодня відчуває, як у Ліверпулі підтримують Україну.
"Ліверпуль весь жовто-блакитний – наші соловейки, наші візерунки, наші музиканти у фан-зоні, і на сцені Євробачення. Звучить українська мова під час шоу. Для мене було дуже важливо, щоб тут говорили про те, що в Україні триває війна. Так, це розважальне шоу, але важливо, щоб цього не приховували, і на цьому тут акцентують увагу", - розповіла Юлія Саніна в коментарі ВВС Україна.
Джамала і QIRIM
На сцені фан-зона Євробачення 11 травня були українські музиканти – Джамала разом з симфонічним оркестром ВВС презентувала альбом QIRIM - 14 старовинних пісень кримськотатарських пісень.
"QIRIM — це про історію кримських татар, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе", - розповідала Джамала. Під час однієї з пісень до неї приєднався батько - Алім Джамаладінов.
Сильний голос Джамали розливався над набережною річки Мерсі. Публіка зустрічала його дуже тепло, хоча, кримськотатарську ймовірно мало хто розумів. Ця музика заворожувала.
"Епічний концерт. Я ніби перенеслась в якесь інше місце. Це якась трансформація. Дуже емоційно і сильно, просто дивовижно", - говорить Алла, яка вже багато років мешкає у Лондоні. Вона прийшла на концерт з українським прапором.
"Це чудово, просто фантастично. Я ніби в Опері побував. Для Ліверпуля це щось особливе. Вперше чув таку музику", - поділився враженнями Браян з Ліверпуля і запитав, звідки ця співачка. Коротко розповіли йому історію Криму.
Свій виступ Джамала завершувала потужною "1944" – піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні у 2016 році.