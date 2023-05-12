Євробачення 2023. Другий півфінал, реп з Шевченка і "Щедрик"

Автор фото, PA

34 хвилин(и) тому

У Ліверпулі відбувся другий півфінал Євробачення 2023, де остаточно визначили список фіналістів. До фіналу потрапили Албанія, Вірменія, Австралія, Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Польща, Словенія, Литва.

Бланка з Польщі принесла трохи сонця у Ліверпуль зі своєю яскравою піснею "Соло". "Фамілія Клеменді" з Албанії співали про важливість родини.

Бельгійський співак Густав запалив сцену піснею "Через тебе", яку весь час хочеться підспівувати. Аліка з Естонії виконала ніжну фортепіанну баладу "Мости".

Кардинально відрізнялася від всіх австралійська рок-група Voyager і їхня пісня "Обіцяю".

Моніка Лінкіте з Литви співає баладу "Залишся" і дякує українцям.

"Українці борються не просто за свою свободу, а за свободу кожного з нас. Це їхня боротьба. Дякую їм! Слава Україні", - сказала на пресконференції Моніка Лінкіте.

У фіналі Євробачення також виступлять: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Швеція, Ізраїль, Португалія, Сербія, Норвегія. Це переможці першого півфіналу.

Відразу до фіналу потрапляють країни-засновниці конкурсу - Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Бланка з Польщі і її запальний танок

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Аліка з Естонії у фіналі Євробачення 2023

Автор фото, PA Підпис до фото, Драг перформанс на Євробаченні, де раді всім людям, незалежно від віку, статі і сексуальної орієнтації

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Австралійський музикант Voyager і його пісенні декорації

Автор фото, РА

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Щедрик" у виконанні Злати Дзюнько - представниці України на дитячому Євробаченні

Культурна дипломатія

Під час другого півфіналу Євробачення пролунала композиція з різних українських мелодій – неочікуваний реп на вірш "Садок вишневий коло хати" Тараса Шевченка й музику Миколи Лисенка, який виконав OTOY.

Марія Яремчук заспівала уривок пісні свого батька Назарія Яремчука "Родина, родина". Прозвучала знаменита "Мелодія" Мирослава Скорика, а ще "Щедрик" Миколи Леонтовича.

"За кулісами сьогодні всі цілий день наспівували "Щедрика". До мене підходили люди й говорили, що не знали, що це українська пісня", - розповів ВВС Україна Герман Нєнов, креативний директор Євробачення 2023 від України.

За його словами, на цей перфоманс його надихнула історія капели Олександра Кощиця, яка сто років тому зі "Щедриком" вирушила у концертний тур світом, щоб розповісти про Україну, яку тоді атакували російські сили.

"Тоді світ вперше почув "Щедрика". Минув 101 рік, а історія повторюється – Росія знову атакує Україну, а ми тут, на Євробаченні, розповідаємо про нашу культуру. Це наша дипломатична місія. Музика може говорити за Україну. Це дуже круто і дуже потужно", - зазначив Герман Нєнов.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Марія Яремчук на сцені Євробачення і перфоманс під "Мелодію" Мирослава Скорика

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Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Тея і Салена з Австрії співали "Хто в біса такий Едгар" про поета Едгара Аллана По

Горгани, Вінниця і Львів

Між виступами у візитівках Євробачення показували Львівську оперу і Чернівецький університет, ботанічний сад у Києві й Горгани, Вінницю і Тараканівський форт.

"Неймовірно підібрані заставки з України, деколи дуже несподівані й душевно рідні - наприклад, водяна башта у Вінниці. Згадала, як бувала там студенткою, у відрядженнях, їздила до друзів. Навіть не могла б і подумати, що цей звичний символ маленької Вінниці покажуть на Євробаченні", - ділиться враженнями від концерту Оксана, яка зараз живе у Берліні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські кольори всюди

"Тут говорять про Україну і про війну"

Українська співведуча конкурсу Юлія Саніна у прямому ефірі вчила свою колегу Ханну Веддінгем говорити українською. Юлія і Ханна для другого півфіналу обрали жовто сині сукні.

Юлія каже, що щодня відчуває, як у Ліверпулі підтримують Україну.

"Ліверпуль весь жовто-блакитний – наші соловейки, наші візерунки, наші музиканти у фан-зоні, і на сцені Євробачення. Звучить українська мова під час шоу. Для мене було дуже важливо, щоб тут говорили про те, що в Україні триває війна. Так, це розважальне шоу, але важливо, щоб цього не приховували, і на цьому тут акцентують увагу", - розповіла Юлія Саніна в коментарі ВВС Україна.

Автор фото, PA Підпис до фото, Словенія радіє, що пройшла у фінал Євробачення 2023

Джамала і QIRIM

На сцені фан-зона Євробачення 11 травня були українські музиканти – Джамала разом з симфонічним оркестром ВВС презентувала альбом QIRIM - 14 старовинних пісень кримськотатарських пісень.

"QIRIM — це про історію кримських татар, яку ми збираємо по крихтах, щоб пізнати себе", - розповідала Джамала. Під час однієї з пісень до неї приєднався батько - Алім Джамаладінов.

Сильний голос Джамали розливався над набережною річки Мерсі. Публіка зустрічала його дуже тепло, хоча, кримськотатарську ймовірно мало хто розумів. Ця музика заворожувала.

"Епічний концерт. Я ніби перенеслась в якесь інше місце. Це якась трансформація. Дуже емоційно і сильно, просто дивовижно", - говорить Алла, яка вже багато років мешкає у Лондоні. Вона прийшла на концерт з українським прапором.

"Це чудово, просто фантастично. Я ніби в Опері побував. Для Ліверпуля це щось особливе. Вперше чув таку музику", - поділився враженнями Браян з Ліверпуля і запитав, звідки ця співачка. Коротко розповіли йому історію Криму.

Свій виступ Джамала завершувала потужною "1944" – піснею, з якою вона перемогла на Євробаченні у 2016 році.