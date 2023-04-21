Шпигунські ігри. Як український офіцер хотів вкрасти російський літак, але закінчилось це трагічно

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Залишки знищених українських літаків на аеродромі "Канатове"

55 хвилин(и) тому

СБУ повідомила про підозру українському військовому-розвіднику, полковнику Роману Червінському. Минулого літа він спробував реалізувати приголомшливу операцію, щоб виманити російського льотчика з літаком в Україну. Але вона завершилась провалом.

Вдень 21 квітня прокуратура і Служба безпеки України повідомили, що колишній виконувач обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операцій ЗСУ Роман Червінський отримав підозру у перевищенні службових повноважень.

Прізвище цього офіцера, попри те, що він тривалий час працював в спецслужбах і розвідці, доволі відоме широкому загалу. Два роки тому він вийшов у публічний простір як один з фігурантів "вагнергейту".

Тепер він може опинитись за ґратами.

"На мою думку, негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти, має понести заслужене покарання", – так прокоментував дії Червінського очільник СБУ Василь Малюк.

Хто такий Роман Червінський?

Автор фото, "Свобода слова з Савіком Шустером" Підпис до фото, Розвідник Роман Червінський в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером", грудень 2021 року

Колишній співробітник Служби безпеки України і Головного управління розвідки Роман Червінський, за його словами, був долучений до двох найгучніших операцій, які провели українські силовики проти росіян в період з 2014 до 2021 років.

Перша з них – вивезення "з-під носа" у російських силовиків важливого свідка у справі катастрофи Боїнга МН17, екскомандира ППО бойовиків "ДНР" Володимира Цемаха.

В червні 2019 року чоловіка, який проживав в окупованому місті Сніжне на Донеччині, таємно переправили через лінію розмежування і арештували в Києві.

Він міг стати важливим свідком або навіть обвинуваченим у справі МН17, оскільки на момент катастрофи 17 липня 2014 року відповідав за протиповітряну оборону району, де сталася катастрофа.

Цемах просидів в українській в'язниці пару місяців, а у вересні 2019 року його обміняли на бранців, яких утримувала Росія, зокрема і на режисера Олега Сєнцова.

В грудні 2021 року в ефірі ток-шоу на загальнонаціональному каналі Роман Червінський розкрив деталі справи Цемаха. Він також сказав, що Нідерланди так сильно хотіли отримати цього "цінного свідка", що розглядали можливість послати за ним два бойових вертольоти.

Однак, за словами розвідника, цю людину успішно і непомітно вивезли з "ДНР" українські спецслужбісти без сторонньої допомоги.

"Коли ми здійснили цю операцію, нідерландська сторона навіть не повірила успіху. Вони були вражені операцією", – заявив Червінський.

Наступна гучна і публічна операція українських спецслужб коштувала йому посади. Мова про так званий "Вагнергейт".

Вона стосується спроби українських силовиків затримати 28 бойовиків російської приватної компанії "Вагнер". Ці найманці мали перетинати український повітряний простір в липні 2020 року на літаку турецьких авіаліній в напрямку Мінськ-Стамбул.

СБУ і ГУР за допомогою хитрощів вдалось зібрати їх в одну групу і купити їм всім квитки на один літак.

Автор фото, "Білорусь 1" Підпис до фото, Затримання "вагнерівців" в Білорусі. Згодом Мінськ віддав їх без пред'явлення звинувачень Росії, а не Україні

Цей літак, за задумом розвідки, мали примусово посадити в Києві начебто через загрозу теракту. Надалі всі "вагнерівці" на його борту мали б бути затримані і заарештовані.

Цей задум провалився. В останній момент перед вильотом найманців заарештували в Білорусі і згодом видали Росії. В Україні з цього провалу розгорівся політичний скандал.

Опоненти чинної влади казали про "злив" інформації про операції з офісу президента. ОП і партія "Слуга народу" своєю чергою тривалий час взагалі заперечували факт розробки такої операції.

В підсумку Романа Червінського і його керівника в Головному управлінні розвідки Василя Бурбу звільнили з посад. Однак як трибуну вони обрали політичні ток-шоу на телеекранах. Там вони в подробицях розказували про "вагнергейт", обережно допускаючи витік інформацію від української влади.

"Нас змушували мовчати. Були пропозиції сказати, що операції не було", – вказував Роман Червінський в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Хитрий і карколомний задум

Автор фото, Youtube-канал "Христя" Підпис до фото, СБУ запевняє, що розвідник Роман Червінський не отримав згоди керівництва на проведення ризикованої операції. Але, тим не менш, почав її

Виявляється, що з початком повномасштабної російської агресії офіцер Роман Червінський повернувся до роботи. Згідно з інформацією СБУ, він був в керівництві військової частини Сил спецоперацій ЗСУ.

Це специфічний рід військ, який серед іншого займається диверсіями на окупованих територіях і розвитком партизанського руху.

На цій посаді Червінський також спробував реалізувати надзвичайно складний план, який у разі успіху мав би увійти в підручники як приклад філігранної шпигунської роботи.

Подробиці цієї операції 20 квітня розкрило видання "Українська правда". Журналісти довідались, що навесні 2022 року офіцер і ще один пілот-любитель на ім'я Олексій вирішили виманити в Україну російського військово льотчика разом з літаком.

Для цього вони почали писати російським пілотам і пропонувати їм грошову винагороду за такі дії. Деякі з росіян погодились.

Остаточним кандидатом став 35-річний росіянин Роман Носенко, льотчик Су-24 і Су-34.

За задумом операції, він мав би на низькій висоті повз райони ППО залетіти в певне місце в Україні, а російським диспетчерам повідомити, що його підбили. Потім росіянин отримав би нові документи і гроші та заховався б у Європі.

План виглядав переконливо, але завершився трагедією.

Гучний провал

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Наслідки удару по аеродрому "Канатове"

Автор фото, СБУ Підпис до фото, В аеродром прилетіло 9 російських ракет

Посадити свій літак росіянин Носенко мав би на аеродром "Канатове" в Кіровоградській області 23 липня. Зранку в той день зустрічати "перебіжчика" туди прибули українські військові, які спланували операцію.

Але замість літака вони отримали російські ракети.

В той день РФ випустила по аеродрому "Канатове" 9 крилатих ракет.

Внаслідок удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських бійців.

Також повністю знищили два бойових винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

Виявилось, що російські спецслужби розкрили план Червінського і перехитрили його.

Російський пілот Носенко весь час, поки вів перемовини з українськими спецслужбами, паралельно співпрацював з ФСБ. Це і допомогло росіянами завдати влучного удару по "канатовому" і обійти систему української протиповітряної оборони.

Джерела "Української правди" запевняють, що ризикована операція Червінського була погоджена і в СБУ, і в генштабі. Але українське слідство має іншу інформацію.

Очільник Служби безпеки Василь Малюк вказує, що Червінський не отримав згоди керівництва на проведення операції

"СБУ і ГУР МО відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи. Адже спецоперація містила в собі багато ризиків. Але окремі люди вирішили діяти на власний розсуд…".

Як повідомила СБУ, слідство встановило, що саме через дії Червінського росіянам стала відома інформація про зосередження на аеродромі в Кіровоградській області військової техніки, сил та засобів.

За свої дії український офіцер отримав підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

На час слідства прокуратура просить відправити Червінського під арешт.

Василь Малюк заявляє, що підозрюваний ховається від правоохоронців.

"Людина, яка раніше дуже любила давати інтерв’ю і займатися особистим піаром, переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутня за місцем проживання", - зауважив очільник СБУ в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що проти Червінського відкрито кримінальне провадження за статтею "дезертирство", оскільки він майже 8 місяців не з’являється на службі.