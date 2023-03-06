Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком

Автор фото, diam.gov.ua Підпис до фото, Семен Кривонос очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування України з травня 2021 року

51 хвилин(и) тому

Кабмін призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, який раніше займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Після ухвалення рішення прем'єр Денис Шмигаль закликав Кривоноса призначити своїми заступниками інших кандидатів, які увійшли до фінальної трійки конкурсу - Сергія Гупяка з управління Держбюро розслідувань в Хмельницькій області та Романа Осипчука, який очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ.

Призначення директора НАБУ на прозорому конкурсі було однією з головних вимог західних партнерів України щодо сфери боротьби з корупцією.

Голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив у фейсбук, що існує достатньо підстав вважати, що новий керівник НАБУ має тісні зв'язки з одним із заступників голови офісу президента Андрія Єрмака.

Згідно з офіційною інформацією з сайту ДІАМ, Семену Кривоносу 40 років, він народився в Маріуполі, має вищу освіту з агрономії, державного управління та правознавства.

У 2007-2015 роках працював чиновником Голосіївської райадміністрації Києва, в територіальних органах міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці ДФС.

"На Одеській митниці реалізовував антикорупційний проєкт "Відкритий митний простір", спрямований на ліквідацію контрабандних схем", - йдеться в офіційній біографії.

З 2018 році працював адвокатом, зокрема, в рамках адвокатського об’єднання "Пасіка і партнери".

З 2020 по 2021 роки був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів", а у травні 2021 року призначений головою державної інспекції архітектури та містобудування України.

Автор фото, Facebook Семен Кривонос Підпис до фото, Семен Кривонос призначений директором НАБУ 6 березня. Майже 7 років тому він вже намагався влаштуватись на керівну посаду в бюро

Що кажуть в Центрі протидії корупції

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вже відреагував на призначення. На його думку, директором НАБУ обрано "людину з нульовим досвідом розслідування корупції та звʼязками із заступником Єрмака".

За словами Шабуніна, дружина Семена Кривоноса Галина Польшинська була начальницею відділу забезпечення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби. З 24 січня 2023 року Олексій Кулеба призначений заступником голови офісу президента.

Також Семен Кривонос, за словами Шабуніна, має зв'язки з колишнім бізнес-партнером Олексія Кулеби по ТОВ "Аспер Естейт" Тимуром Ткаченком.

"В декларації за 2018 рік Ткаченко вказував, що користується квартирою дружини Кривоноса (Г. Польшинської) в Києві", - аргументує голова правління ЦПК.

За даними Bihus.info, департамент Кулеби в КМДА був "єдиний, який оминув обшуків поліції та ДБР під час протистояння Віталія Кличка та офісу президента за контроль над столицею".

"Чи означає це на 100%, що Кривонос контрольований Банковою? Ні, як на мене, не означає. Але, погодьтеся, породжує обґрунтовані в цьому підозри", - підсумовує Шабунін.

Показово, що мер Києва Віталій Кличко у квітні 2020 року визнавав, що кандидатуру Олексія Кулеби в КМДА йому запропонував саме Андрій Єрмак.

На ранніх етапах конкурсу активісти та журналісти, які стежили за відбором, передбачали, що переможцем стане саме Кривонос.

Слід зауважити, що в 2016 році він вже намагався влаштуватись на роботу в НАБУ. Він претендував на посаду очільника Одеського управління бюро і навіть виграв конкурс. Але в останній момент відмовився від неї.

Журналісти програми "Слідство.Інфо" впевнені, що це може бути пов'язане з їхнім сюжетом про наявність в нього і його родини великої кількості земельних ділянок на Київщині і Полтавщині.

При цьому, за даними ЗМІ, відповідних доходів, щоб купити таку нерухомість, чиновник не мав. Сам Кривонос пояснював, що частину ділянок успадкував від родичів, а частину придбав.

Вдень 6 березня 2023 року після призначення головою НАБУ Семен Кривонос опублікував відеозвернення.

Він подякував за довіру і пообіцяв максимальну відкритість на своїй посаді.

"Я докладу максимальних зусиль для збереження незалежності бюро і розбудови даної інституції. - заявив Кривонос і додав. - А також найвищим показником ефективності буду вважати коли кожен корупціонер в Україні перед тим, як навіть подумати вчинити корупційне правопорушення, боявся трьох речей: Бога, народу України і Національного антикорупційного бюро".