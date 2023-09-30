У США арештували підозрюваного у вбивстві Тупака Шакура. Ким був культовий репер
У США заарештували колишнього лідера злочинного угрупування Двейна "Кіффі Ді" Девіса, якому висунули звинувачення у вбивстві у 1996 році знаменитого репера Тупака Шакура.
За словами прокурора Марка ДіДжакомо, якого цитують американські ЗМІ, "велика ймовірність того, що він (Кіффі Ді) винен у вбивстві Шакура і буде визнаний винним у вбивстві із застосуванням смертоносної зброї".
25-річного Тупака Шакура вбили у Лас-Вегасі 7 вересня 1996 року, коли він їхав у машині з Меріоном "Шугом" Найтом-молодшим, засновником і колишнім генеральним директором звукозаписної компанії Death Row Records. У зірку хіп-хопу вистрілили чотири рази з автомобіля, що проїжджав повз, і через тиждень він помер у лікарні.
Слідство дійшло висновку, що до вбивства були причетні чотири людини, але Двейн "Кіффі Ді" Девіс єдиний із них, хто досі живий. "Троє інших підозрюваних мертві", - уточнили в поліції.
Це загадкове вбивство залишалося нерозкритим 27 років, а слідчим і шанувальникам музиканта залишалося лише гадати про мотиви та виконавця цього злочину.
"Знадобилася безліч годин, я б сказав навіть десятиліття роботи відділу убивств, щоб дійти до того, до чого ми дійшли сьогодні, - розповів на пресконференції офіцер поліції Лас-Вегаса, який відповідав за розслідування цього вбивства. - Дехто не вірив, що вбивство Тупака Шакура було важливим для нашого поліцейського департаменту, але це справді так - і тоді, і зараз".
"Нашою метою завжди було змусити відповідати тих, хто був причетний до жорстокого вбивства Тупака. Кожне втрачене життя важливе і залишається пріоритетом для поліції", - наголосив він.
Ким був Тупак Шакур?
Тупак Шакур народився в Східному Гарлемі, Нью-Йорк. Він випустив свій дебютний альбом 2Pacalypse Now у 1991 році.
Тупак, який писав своє сценічне ім'я як 2Pac, був у лідерах хіт-парадів із такими піснями як California Love, All Eyez on Me, Changes та I Ain't Mad at Cha.
Його музика часто торкалася соціальних проблем, таких як нерівність.
Внесок репера у музичний світ залишився надовго після його смерті.
У 2004 році посмертний сингл Ghetto Gospel, який містить семпл із пісні Елтона Джона Indian Sunset, посів перше місце в британському чарті синглів.
Тупак продав понад 75 мільйонів платівок по всьому світу, а в 2017 році його включили до Зали слави рок-н-ролу.
На початку цього року він отримав зірку на Голлівудській алеї слави, що зробило його одним із 12 реп-виконавців, які отримали таку відзнаку.
"Чи справді Тупак мертвий?"
Це питання, яке багато хто задавав десятиліттями.
За останні 27 років ходила незліченна кількість чуток про те, що насправді сталося з Тупаком.
Серед них була думка, що він інсценував власну смерть і таємно переховувався в іншій країні.
Деякі шанувальники казали, що Тупак давав підказки у своїх піснях. У Life Goes On він читає реп про власні похорони.
I Ain't Mad at Cha з альбому All Eyez On Me вийшов через два дні після його смерті. На відео видно, як у нього стріляють після сварки з другом - як стверджували, це було дуже схоже на те, що сталося насправді.
Багато років надходили повідомлення про те, що його бачили в різних місцях. А в 2012 році навіть Кім Кардашьян подумала, що помітила його.
Про нього знімали художні та документальні фільми, які досліджують не лише його вплив на музику, а й те, що сталося тієї ночі, коли його вбили.
У 2017 році Шуг Найт – який був з Тупаком у ніч, коли він помер – заявив у документальному фільмі, що репер може бути досі живий.
"Коли Пак помер, якщо він справді помер…", - каже Найт під час інтерв’ю з в’язниці.
А якщо...?
Теорії та таємниці навколо його смерті - одна з причин, чому його ім’я досі викликає такий галас.
Але для багатьох рання смерть Тупака ставить питання про те, якою могла бути його подальша кар'єра.
За повідомленнями, одного разу він сказав: "Мені залишилося дуже мало жити, я повинен зробити певну роботу".
Тупака вважають одним із найвпливовіших та найуспішніших реперів усіх часів, який сильно вплинув на хіп-хоп, особливо на реп-сцену Західного узбережжя.
Репер 50 Cent казав, що "кожен репер, який виріс у 90-х, чимось завдячує Тупаку".
"Він, безумовно, виробив власний стиль, він не звучав як жоден із тих, хто був до нього".
Кендрік Ламар зазначав, що творчість Тупака надихнула його власну кар'єру.
"Він - найважливіша ікона хіп-хопу, яку ми коли-небудь мали протягом 50 років хіп-хопу", - вважає історик хіп-хопу Кевін Павелл.