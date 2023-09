У США арештували підозрюваного у вбивстві Тупака Шакура. Ким був культовий репер

Ким був Тупак Шакур?

Тупак, який писав своє сценічне ім'я як 2Pac, був у лідерах хіт-парадів із такими піснями як California Love, All Eyez on Me, Changes та I Ain't Mad at Cha.