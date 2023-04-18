"План Макрона": переговори між Україною і Росією влітку та гарантії безпеки

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17 хвилин(и) тому

Президент Франції Еммануель Макрон розробив план, який потенційно може привести до переговорів між Україною та Росією, і звернувся до Китаю по допомогу щодо його втілення, повідомляє видання Bloomberg.

Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Еммануелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ваном І, щоб розробити структуру майбутніх переговорів, посилається Bloomberg на джерела, знайомі з цими планами.

За інформацією видання, згідно з французьким планом, переговори між Росією та Україною мають відбутися вже цього літа.

Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не досяг мети переконати Сі поговорити з президентом України Володимиром Зеленським — вони досі не спілкувалися від початку війни.

Макрон розлютив союзників минулого року, сказавши, що вони не повинні "принижувати" Росію.

Наразі незрозуміло, чи отримав план Макрона підтримку з боку Києва та його союзників, багато з яких відкидали пропозиції щодо припинення вогню, які передбачали втрату Україною територій.

Багато країн також скептично ставляться до Китаю як до нейтрального посередника, враховуючи його "безмежну дружбу" з Росією. Дві країни неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки, включно із закликом посилити співпрацю між їхніми військовими, який прозвучав у понеділок, пише Bloomberg.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонне планує поговорити з Ваном, але відмовився коментувати подробиці, додавши, що союзники Франції поінформовані про французьку ініціативу. МЗС Китаю своєю чергою заявило, що не знає про джерело цієї інформації.

Весняний наступ

Будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема від успіхів весняного наступу України, який може посилити позиції Києва під час переговорів.

Водночас деякі європейські чиновники стурбовані тим, що на український контрнаступ покладають високі очікування, і в реальності Київ може не звільнити усі території, окуповані Росією, каже Bloomberg.

Раніше видання писало, що більш реалістичною ціллю виглядає наступ орієнтовно на 30 кілометрів на півдні, що дозволить найпотужнішій українській артилерії досягати російських ліній постачання та створить умови для глибшого прориву в 2024 році.

Це означає, що союзникам України потрібно буде збільшити підтримку, щоб уможливити майбутні наступальні операції, щоб відвоювати більше окупованих територій, а будь-які потенційні переговори про припинення вогню до цього часу можуть призвести до того, що Росія залишиться на значних частинах української території.

Раніше Макрон заявляв, що Китай завдяки своїм відносинам з Росією міг би "привести Москву до тями". Однак поки що Пекін не демонструє ознак того, що він готовий тиснути на Москву, щоб вона вивела війська.

Дипломати країн Великої сімки, включно з Францією, цього тижня схвалили "формулу миру" Зеленського, яка передбачає повне виведення всіх російських військ з території України.

Київ неодноразово заявляв, що не розглядає можливість територіальних поступок, і кілька союзників України підтримують цю позицію і вважають, що будь-яке замороження війни, швидше за все, призведе до того, що Росія переозброїться і розпочне новий наступ.

Зі свого боку, російський президент Володимир Путін не демонстрував жодних ознак того, що його цілі змінилися, не кажучи вже про те, що він готовий вивести війська з української території.

За інформацією джерел Bloomberg, план Макрона спирається на довгострокові гарантії безпеки для України, спрямовані на стримування Росії від майбутніх актів агресії. Союзники ще не озвучили деталі планів, які мають узгодити на саміті лідерів НАТО в Литві в липні, але вони спрямовані на те, щоб допомогти Україні модернізувати свої збройні сили відповідно до стандартів НАТО.