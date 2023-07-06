Чому наш голос змінюється з віком

Автор фото, Getty Images

Author, Адам Тейлор

Role, BBC Future

18 хвилин(и) тому

Наш голос не захищений від старіння. Але є речі, які можуть допомогти запобігти його змінам з віком.

Сер Елтон Джон встановив рекорд на цьогорічному фестивалі "Гластонбері" - він став найпопулярнішим хедлайнером в історії фестивалю. Понад сім мільйонів людей дивилися його останній виступ у Великій Британії наживо на BBC.

Виступ 76-річного співака, безумовно, продемонстрував усю притаманну йому видовищність. Але багато хто з тих, хто слухав його музику протягом десятиліть, помітили, як сильно змінився його голос за його кар’єру – і не лише відразу після операції, яку він зробив у 1980-х роках, щоб видалити поліпи з голосових зв’язок.

Зв'язки складаються з м'язової та сполучної тканини, що створює їхню підвищену пружність. Простір між голосовими зв'язками називають голосовою щілиною.

Під тиском повітря, що виходить з легень, голосові зв'язки зближуються, розтягуються і коливаються, внаслідок чого виникає звук нашого голосу. Інша функція голосових зв'язок - перешкоджати потраплянню чужорідних тіл до бронхів і легень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голос сера Елтона Джона став нижчим, ніж у період його розквіту в 1970-х і 80-х роках

У гортані також є приблизно 17 інших м’язів, які можуть змінювати положення та натяг зв’язок, таким чином змінюючи звук, який вони виробляють.

До статевого дозрівання голосові зв’язки у жінок і чоловіків не дуже відрізняються. Але в період дозрівання свій вплив починають чинити гормони. Це змінює структуру гортані – робить "адамове яблуко" більш помітним у чоловіків – і довжину голосових зв’язок. Після статевого дозрівання їхня довжина становить близько 16 мм у чоловіків і 10 мм у жінок.

Жіночі голосові зв'язки також стають на 20-30% тоншими після статевого дозрівання. Такі коротші та тонші зв’язки є причиною того, що жінки зазвичай мають вищий голос, ніж чоловіки.

Але навіть після дозрівання гормони можуть впливати на голос. Наприклад, жіночий голос може звучати по-різному залежно від стадії менструального циклу – найкраща якість голосу у фазі овуляції. Це пояснюється тим, що під час цієї фази залози виробляють найбільше слизу, що забезпечує найкращу функціональну здатність голосових зв’язок.

Дослідження також показують, що у жінок, які приймають протизаплідні таблетки, якість голосу змінюється менше, оскільки таблетки зупиняють овуляцію.

З іншого боку, гормональні зміни під час передменструальної фази роблять голосові зв’язки жорсткішими. Це пояснює, чому оперним співачкам пропонували "пільгові дні" в 1960-х роках, щоб переконатися, що вони не пошкодили свої голосові зв’язки. І, оскільки жіночі голосові зв’язки тонші, вони також мають більший шанс постраждати від надмірного використання.

Як і майже будь-яка інша частина тіла, зв’язки старіють. Але ці зміни можуть бути не однаково помітними для всіх.

Коли ми стаємо старшими, у гортані збільшується вміст мінералів, внаслідок чого вона стає жорсткішою та більш схожою на кістку, ніж на хрящ. Ці зміни можуть початися вже після тридцяти років, особливо у чоловіків. Це робить голосові зв'язки менш гнучкими.

М’язи, які дозволяють зв’язкам рухатися, також починають виснажуватися (як і інші наші м’язи) з віком. Тканини, що підтримують голосові зв’язки, також втрачають еластичність і стають менш гнучкими.

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пити воду - корисно для голосових зв'язок

Також спостерігається зниження функції легеневих м’язів, що зменшує тиск повітря, що виходить з легенів для створення звуку. Кількість залоз, які виробляють захисний слиз, також зменшується разом із зниженням здатності контролювати гортань.

Хоча у більшості людей голосові зв’язки старіють приблизно з однаковою швидкістю, є фактори, які можуть підвищити ризик їхнього пошкодження - а отже, змінити звучання вашого голосу.

Куріння, наприклад, може викликати локалізоване запалення, посилене утворення слизу, але водночас може й висушувати слизову оболонку. Подібний ефект має й алкоголь. З часом ці фактори можуть пошкодити голосові зв’язки та змінити звучання голосу.

Деякі ліки також можуть змінити голос – наприклад, стероїдні інгалятори, які використовують при ларингіті. Пошкодити голосові зв’язки та спричинити утворення поліпів також можуть розріджувачі крові, через що голос звучатиме хрипким або різким. Також можуть призвести до подразнення та пошкодження голосових зв’язок м’язові релаксанти - через те, що такі препарати дозволяють шлунковій кислоті потрапляти у гортань. Роздратування та зміни, викликані цими ліками, як правило, зникають після припинення використання.

Ще одним фактором може бути надмірне використання голосових зв'язок, що зазвичай спостерігається у співаків та інших людей, які багато розмовляють під час роботи, наприклад вчителів чи інструкторів з фітнесу. Це може призвести до захворювання під назвою набряк Рейнке, який також може викликати куріння. Набряк Рейнке спричиняє накопичення рідини в голосових зв’язках, що змінює висоту голосу – часто роблячи його нижчим.

У серйозних випадках набряку Рейнке необхідне хірургічне втручання для виведення рідини. Але в більшості випадків може допомогти відпочинок і уникнення подразників (куріння та алкоголю), а також логопедія та мовна терапія.

Хоча ми не можемо запобігти віковим змінам, які відбуваються з нашими голосовими зв’язками, ми можемо підтримувати якість голосу завдяки регулярному використанню голосових зв'язок. Цим можна пояснити те, що часто співаки демонструють значно менші зміни голосу з віком, ніж інші люди.

Спів або читання вголос щодня може дати голосовим зв’язкам достатнє навантаження, щоб сповільнити зниження їхньої працездатності.

Також допомогти запобігти швидшому занепаду та пошкодженням голосових зв'язок допоможе пиття достатньої кількості води та обмеження споживання алкоголю та тютюну.